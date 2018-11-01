В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на оживленной улице в любой момент может рухнуть столб

Анна Т. из Симферополя опасается за жизнь окружающих: «Добрый день! Подскажите, куда обращаться? Вот такой столб на остановке у 38-й школы в Симферополе рядом с пешеходным переходом. Держится на проводах. Рядом идут школьники, едут машины. Фото делала из двигающегося транспорта. Уж как получилось».