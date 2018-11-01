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Говорят, что... на оживленной улице в любой момент может рухнуть столб
Анна Т. из Симферополя опасается за жизнь окружающих: «Добрый день! Подскажите, куда обращаться? Вот такой столб на остановке у 38-й школы в Симферополе рядом с пешеходным переходом. Держится на проводах. Рядом идут школьники, едут машины. Фото делала из двигающегося транспорта. Уж как получилось».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года
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