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Говорят, что... льготников снабжают просроченными лекарствами
Не пожелавшая представиться крымчанка возмущается: «Всегда покупала лекарства. Первый раз в жизни педиатр дала бесплатный рецепт. Решила воспользоваться. Поехала я сегодня в аптеку, выдали мне лекарство. Лишний раз убедилась, что бесплатный сыр только в мышеловке! До конца срока остался месяц. А ведь лекарства теряют часть своего свойства, когда срок реализации на подходе. Спасибо большое! К сожалению, не смогла полноценно сфоткать, но внутри непонятные сгустки… Пойду я лучше заплачу деньги и возьму нормальное. Ну а это полетит в мусорное ведро».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года
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