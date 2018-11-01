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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... льготников снабжают просроченными лекарствами

Не пожелавшая представиться крымчанка возмущается: «Всегда покупала лекарства. Первый раз в жизни педиатр дала бесплатный рецепт. Решила воспользоваться. Поехала я сегодня в аптеку, выдали мне лекарство. Лишний раз убедилась, что бесплатный сыр только в мышеловке! До конца срока остался месяц. А ведь лекарства теряют часть своего свойства, когда срок реализации на подходе. Спасибо большое! К сожалению, не смогла полноценно сфоткать, но внутри непонятные сгустки… Пойду я лучше заплачу деньги и возьму нормальное. Ну а это полетит в мусорное ведро».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года

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Просмотров: 80 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:03

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