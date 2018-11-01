В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... льготников снабжают просроченными лекарствами Не пожелавшая представиться крымчанка возмущается: «Всегда покупала лекарства. Первый раз в жизни педиатр дала бесплатный рецепт. Решила воспользоваться. Поехала я сегодня в аптеку, выдали мне лекарство. Лишний раз убедилась, что бесплатный сыр только в мышеловке! До конца срока остался месяц. А ведь лекарства теряют часть своего свойства, когда срок реализации на подходе. Спасибо большое! К сожалению, не смогла полноценно сфоткать, но внутри непонятные сгустки… Пойду я лучше заплачу деньги и возьму нормальное. Ну а это полетит в мусорное ведро». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... от инвалидов ожидают умения летать Говорят, что... выдают пеленки с вентиляцией Лекарства не для людей Говорят, что... обнаружена стабильность по-джанкойски Куда исчезают лекарства?