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Говорят, что... диспансеризация стала «ненавязчивой» Говорят, крымчане, не так давно получившие смс-ки с приглашением пройти диспансеризацию, приготовились к достаточно сложной процедуре. Но оказалось, всё проходит быстро и, мягко говоря, ненавязчиво. «Сразу скажу, настроилась на то, что путь мой будет долог и тернист… Но нет, – рассказывает пользователь одной из соцсетей. – Я пришла, заполнила анкету, доктор измерила мой рост, вес и окружность талии. Я уж было подняла майку, дабы она могла измерить еще и грудь, но грудь ее не интересовала. Как, впрочем, и давление. Далее мне выдали направления на флю, кровь на глюкозу и холестерин и за еще одним, к гинекологу, сказали прийти позже, т. к. врач в отпуске. На мой вопрос: «И всё?!» ответ был утвердительным». Как выяснилось, с 2018 года «заботливый» Минздрав исключил из первичного этапа диспансеризации клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, а также УЗИ внутренних органов, признав данные исследования «неинформативными» и указав, что «ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к необоснованному беспокойству, а в худшем случае – к назначению несоответствующего лечения». Данные анализы заменили… анкетированием. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года Еще статьи: Потом занесете… Крымчане к диспансеризации готовы Говорят, что... пляжи превратили в туалеты Говорят, что... сельчане не могут сдать анализы из-за ЧС Американку уволили из магазина нижнего белья за слишком большую грудь ...