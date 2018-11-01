В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... остались без прививок Говорят, что антигриппозной вакцины в Крыму до сих пор нет. Ялтинцы рассказывают, что повсюду – в школах, поликлиниках и других общественных местах – натыкаются на афишки, агитирующие за вакцинацию против гриппа. Однако, поддавшись желанию обезопасить себя от вирусов, сталкиваются с проблемой. Мол, пока вакцины нет, ждите. «Да месяц уже ждем», – возмущаются люди. А еще очень завидуют тем ялтинцам, что успели пройти вакцинацию в сентябре, когда «еще было», и россиянам из Москвы и других городов, где «стоят на улицах автобусы вакцинации» и прививают всех. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... детей прививают испорченными вакцинами Охота пуще неволи Говорят, что... отсутствует суперважная вакцина «Я прививок не боюсь: если надо – уколюсь» Сюрприз на Новый год