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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... остались без прививок

Говорят, что антигриппозной вакцины в Крыму до сих пор нет. Ялтинцы рассказывают, что повсюду – в школах, поликлиниках и других общественных местах – натыкаются на афишки, агитирующие за вакцинацию против гриппа. Однако, поддавшись желанию обезопасить себя от вирусов, сталкиваются с проблемой. Мол, пока вакцины нет, ждите. «Да месяц уже ждем», – возмущаются люди. А еще очень завидуют тем ялтинцам, что успели пройти вакцинацию в сентябре, когда «еще было», и россиянам из Москвы и других городов, где «стоят на улицах автобусы вакцинации» и прививают всех.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года

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Просмотров: 207 |   Комментарии (2) Дата публикации: Вчера, 19:06

:: Комментарий #1 написал: Вася   |   Вчера, 21:00   |  



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Автобусы вакцинации?? В Питере не видел. В Москве? Поверю хоть в макак на Арбате. С вакциной неувязочка: она дематериализовалась. Деньги освоены.))

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:: Комментарий #2 написал: Drakk   |   Вчера, 21:20   |  



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Звиздеж. В любой поликлинике , с 8 до 12 дня любой гражданин РФ вакцинируется совершенно бесплатно, вакцин валом. Сам на прошлой неделе кололся. А автобусы ваксинации в прошлом году даже в Феодосии стояли у рынка. Сейчсас не видел.

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