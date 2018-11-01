Каждый защищается как может

Количество новых должников в Севастополе в этом году увеличилось вдвое

Пожалуй, вряд ли найдется человек, который будет рад встрече с судебным приставом. Ведь, как правило, после подобных свиданий кошельки пустеют, бизнесы закрываются, здания сносятся, а иногда даже можно сменить свой элегантный костюм на тюремную робу. И всё же эти люди среди нас, и надо сказать довольно неплохо справляются с возложенными на них обязанностями. Сегодня их штат укомплектован на 90%, а количество взыскиваемых в пользу бюджета средств растет с каждым годом.

Оплатить штраф прямо на трассе

Об итогах работы в этом году и о сложностях, с которыми приходится сталкиваться судебным приставам, рассказал на пресс-завтраке с журналистами руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю Юрий Чудновец: «У нас три основных вида деятельности. Это исполнение судебных решений, обеспечение установленного порядка деятельности судов, т. е. мы охраняем суды, судебные процессы, обеспечиваем безопасность судей в судебных процессах, ну и в 2017 году нам дали третью контрольно-надзорную деятельность — это наблюдение за коллекторскими организациями».

Количество новых исполнительных производств в этом году в Севастополе увеличилось вдвое, а в бюджет уже поступило средств в два с половиной раза больше, чем за весь прошлый год. Так, если за 2017 год у приставов на исполнении, с учетом остатка, находилось всего 52 тыс. документов, из которых вновь поступивших набралось всего 28 тыс., то с начала этого года по сегодняшний день общее число документов составило 82 тыс., из которых 61 тыс. новых. Основную массу из них составили административные штрафы, в том числе ГИБДД — порядка 43%, взыскание налогов и сборов — 16%, а также 14% взыскания по ЖКХ.

Судебные приставы активно сотрудничают с сотрудниками ГИБДД и коммунальными службами. Например, проводят совместные рейды с автоинспекторами, для этого они приобрели специальные приспособления, которые из потока машин выявляют транспортное средство неплательщика, и с помощью мобильного офиса человек прямо на трассе может оплатить имеющуюся у него задолженность. Если же средств не хватает, то приставы вправе изъять само транспортное средство.

Мамочки могут не волноваться

К основным мерам, которые могут применить к неплательщикам, относятся: ограничение выезда за пределы РФ, ограничение в спецправе, т. е. в праве пользования транспортным средством, маломерными судами. В нем могут быть ограничены злостные алиментщики, лица, не погасившие долги по возмещению материального вреда здоровью, а также граждане, чья сумма штрафов превышает 30 тыс. руб. На сегодняшний день в Севастополе в спецправах ограничено 96% таких должников. Ну и конечно, основной мерой воздействия является вынесение постановления о наложении на должника исполнительного сбора.

Зато мамочкам с «горе-отцами» беспокоиться не о чем. Сумма взысканий по неимущественным обязательствам, таким как, например, установление порядка общения с ребенком, для граждан составляет 5 тыс. руб., и никакие иные меры воздействия в подобных случаях применяться не могут.

Юрий Чудновец:

«Иногда ребенок становится заложником ситуации взаимоотношения родителей. На это очень тяжело смотреть. У пристава есть решения суда об определении порядка общения, но родители начинают делить этого ребенка, пытаются не давать его, иногда в это вмешиваются еще и бабушки... Мы привлекаем к этим вопросам психолога, аппарат уполномоченного по правам ребенка. Таких людей я всегда вызываю на прием, чтобы объяснить человеку, что он наносит душевную травму ребенку».

При этом если привлеченный к работе психолог дает заключение о том, что общение с родственником негативно сказывается на малыше, то судебные приставы вправе обратиться в суд за прекращением исполнительного производства, так как сам родственник негативно влияет на ребенка.

Что же касается юридических лиц, то сумма исполнительного сбора для них по неимущественным обязательствам, например за отказ от сноса зданий, составляет 50 тыс. руб.

За девять месяцев текущего года в бюджет в результате работы судебных приставов был перечислен 121 млн рублей. А также было окончено 28 тысяч исполнительных производств на общую сумму взыскания 1,3 млрд рублей.

Сносы и уголовные дела

На сегодняшний день на исполнении чуть более 130 производств, касающихся сноса незаконных строений. Основная масса — это сносы в пользу Правительства города Севастополя, на сегодняшний день их чуть более 60. «Все должники не хотят расставаться со своими деньгами, они начинают бегать, обжаловать, приостанавливать действия. Буквально вчера был завершен снос, процедура по которому длится еще с украинских времен. Должники подавали жалобы, наши действия приостанавливались... Они даже ухитряются обжаловать не саму процедуру, то, что их снесут, а процедуру проведения нами закупки в рамках 44 закона. Каждый пытается защититься как может», — говорит руководитель УФССП по Севастополю.

Помимо вышеперечисленного, судебные приставы могут также применять уголовную меру принуждения к должникам. Злостным неплательщикам это может грозить тюремным заключением, условным сроком или обязательными работами.

Юрий Чудновец:

«В этом году в Севастополе мы первый раз возбудили два уголовных дела по статье 177 — злостное непогашение кредиторской задолженности, когда сумма превышает 2 млн 250 тыс. руб. При этом не важно, взял ли человек кредит в банке, даже расписка человека — это та же самая кредиторская задолженность. На сегодняшний день по этим делам идет следствие, назначены экспертизы... В отношение злостных неплательщиков алиментов в настоящий момент возбуждено 63 уголовных дела. Но наша основная задача не кого-то осудить или посадить, а исполнить решение суда».

В суд с пистолетом

Помимо взыскания долгов с неплательщиков, в обязанности приставов входит еще и охрана судей, судов и судебных процессов. При этом уже в июне будущего года приставов, несущих службу в судах, вооружат.

Юрий Чудновец:

«Оружие — это головная боль. Оно будет только у приставов, которые обеспечивают работу в судах. Принципиально изменится моральное воздействие на граждан. Хотя бы раз в месяц приставы будут стрелять и выезжать на полигоны, ведь, чтобы оружие чувствовать, его нужно держать в руках. Мы стараемся принимать на работу тех, кто раньше служил в правоохранительных органах и умеет с ним обращаться. Судебные приставы — это место для силовых пенсионеров. Ведь он получает 100% пенсии плюс еще и заработную плату».

Что же касается коллекторских организаций, то в Севастополе они пока не зарегистрированы.

Юрий Чудновец:

«В пользу украинских банков мы ничего не взыскиваем. Но на материке есть компании, которые перекупают у украинских банков их долги. Для того чтобы решить эту проблему, человеку необходимо обратиться в фонд защиты вкладчиков. Его филиалы есть и в Севастополе, и в Симферополе. После чего фонд в течение 5 дней рассматривает заявление и может долг реструктурировать или даже списать, если сумма не превышает 5 млн руб. После этого решение приходит к нам, а мы передаем его в суд для прекращения данного производства».