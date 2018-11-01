Деньги и усилия на ветер?

Глава республики убеждён: симферопольские чиновники недостаточно стараются

Уходящая неделя ознаменовалась «административным террором» в отношении властей крымской столицы. Всё началось утром понедельника — на очередном заседании Совета министров республики. Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал качество работы Симферопольской горадминистрации и обещал принять жёсткие меры в отношении ответственных лиц.

Все в поля

Суровой критике со стороны премьер-министра подверглись и коммунальные службы Симферополя, и подрядчики, которым доверили капитальный ремонт столичных улиц. В итоге Сергей Аксёнов поручил своим заместителям и руководителям нескольких министерств провести тщательный мониторинг работы симферопольских властей.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«К сожалению, организация работы, связанная с ремонтом дорог, автотранспортным сообщением, уборкой мусора, никакой критики не выдерживает. Поэтому сегодня с утра вице-премьер Михаил Селезнёв работает с коммунальными службами, от начала до конца. Созданы группы мониторинга по уборке мусора, город разделён на кварталы, люди фотографируют баки каждые несколько часов, совершают объезд территорий. На девятнадцати конечных остановках общественного транспорта работают соответствующие службы города, представители Минтранса, Службы автомобильных дорог. Они ведут полный мониторинг пассажиропотока. Нарушения расписания движения поголовные».

Тем временем представители Министерства промышленной политики РК были делегированы на проверку законности работы симферопольских нестационарных торговых объектов. Сотрудники Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной политики должны были посетить подведомственные объекты и, пообщавшись с людьми, составить список имеющихся проблем. Им, например, предстояло выяснить, как происходит запись на приём к врачу, как кормят в больницах и тому подобное.

Особое внимание председатель Совмина уделил дорожному ремонту. «Разрыли одновременно всё, что можно. Проехать нельзя, организации движения нет, с объездами ничего не понятно. Людей на объектах, которые разрыли, нет», — так обрисовал положение дел Сергей Аксёнов. В итоге сотрудники Службы автодорог республики вышли на все улицы, где проводятся работы, с целью тщательного изучения их качества и проверки соблюдения сроков. Задача чиновников — проанализировать, что мешает подрядчикам своевременно выполнить работы: отсутствие должного количества людей и техники на объектах, неверно составленные планы или обыкновенная халатность?

«Сделано архимало»

Итак, чиновникам пришлось покинуть уютные стены Совмина и отправиться «в поля». Итоги тотальной ревизии общественности пока не представлены, за исключением ситуации с дорожным ремонтом. Отрабатывавшая это направление служба контроля доложила, что ни на одном из объектов количество рабочих не соответствует заявленному плану. Либо меньше техники, либо меньше живой рабочей силы. В этой связи возникает целый ряд вопросов. Почему подрядчики не соблюдают планы, которые сами же писали? По какой причине ряд дорог поставлен в план и ремонтируется уже сейчас, несмотря на наличие более приоритетных объектов? Помимо этого, есть ещё множество фактов, вызывающих недоумение и у руководства республики, и у граждан.

По словам Сергея Аксёнова, в ходе обсуждения ситуации подрядчики пообещали полностью завершить работы на участке между площадями Куйбышева и Советской до 10 ноября, на улице Севастопольской и в микрорайоне Каменка — до конца месяца. Кроме того, 16 ноября должен стартовать ремонт отрезка от Советской до Севастопольской (перед Центральным универмагом), с которым подрядчику предстоит управиться всего за пять дней. Также принято решение проработать регламент, при котором подрядным организациям будет запрещено вскрывать дорожное полотно в полном объёме без взятых заранее анализов и предварительной подготовки. Исключением являются случаи, когда исполнитель сам составляет проект — тогда оценка фронта работ становится личной зоной ответственности подрядчика и за срыв сроков он отвечает, как говорится, головой.

Несколько забегая вперёд, уточним, что чуть позже в этот же понедельник новый министр транспорта Крыма Сергей Карпов рассказал на расширенном аппаратном совещании в администрации крымской столицы, кто из подрядчиков капитального ремонта симферопольских дорог всё-таки соблюдает график работ.

Сергей Карпов:

«По Севастопольской работы ведутся по графику, есть ряд замечаний к организационным моментам, но там установлены объективные причины, и подрядная организация, надеемся, справится. По остальным улицам необходимо усиление работы строительного контроля. Наибольшие опасения срыва сроков вызывают объекты, порученные компании „Сибавтобан“: те процессы, которые могли бы выполняться в ночное время и в дождливую погоду, не были проведены. По проспекту Кирова из-за вялой организационной работы и контроля мы потеряли неделю. „Сибавтобану“ необходимо максимально увеличить количество ресурса на объектах. Проспект Кирова пока у нас вызывает наибольшие опасения, потому что за две недели ведения работ сделано архимало».

«Нужно правильно тратить»

Не меньше, чем вялотекущий ремонт городских улиц, Сергея Аксёнова возмущает ситуация с уборкой и вывозом мусора. Поскольку коммунальные службы и ответственные лица в горадминистрации продемонстрировали свою полную несостоятельность в решении данного вопроса, пришлось привлечь, ни много, ни мало, профильного вице-премьера Михаила Селезнёва. Ситуация, конечно, из ряда вон: высшие эшелоны власти республики вынуждены контролировать наличие мусорных баков и график движения мусоровозов.

Кстати, вице-премьер РК Юрий Гоцанюк сообщил, что крымское правительство направит дополнительно 8 млн руб. на вывоз твёрдых коммунальных отходов в Симферополе, причём отныне этим будет заниматься госпредприятие «Крымэкоресурсы». Не будем сейчас вспоминать, какие суммы с начала года получил «Экоград», по милости которого, собственно, столица и утопает в мусоре. Скажем только, что руководство предприятия по-прежнему оправдывается нерабочим состоянием имеющейся техники. Похоже, это состояние характерно и для командного состава «Экограда». В общем, по окончании заседания Аксёнов заявил журналистам, что считает недостаточными усилия администрации крымской столицы по поставленным перед ней задачам.

Сергей Аксёнов:

«Симферополь надо приводить в соответствующий вид. Многие вопросы могли быть решены простым административным путём без колоссального вложения средств. Когда будет проведена работа над ошибками, установлена причина отставания по всем направлениям, мы сделаем выводы — в результате чего это произошло: некомпетентность или нежелание, отсутствие средств и так далее. Когда денег не хватает, нужно просто правильно их тратить на нужные направления».