Учителя под гнётом бюрократии

Крымские депутаты снова задумались о безопасности в школах

Что делают республиканские власти для обеспечения безопасности детей? Хотя бы на протяжении тех нескольких часов, которые ребята проводят в школах. Об этом перед началом очередного заседания девятой сессии Государственного совета республики рассказал председатель Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Всё зло — от бюрократии

Выступая перед коллегами по депутатскому корпусу, Бобков назвал трагедию в Керченском политехническом колледже событием, после которого сложилась новая реальность, и на неё нельзя не реагировать. Вопрос безопасности, о котором почему-то то и дело беспечно забывают, снова вышел на передний план. Но решается он довольно вяло. В качестве примера этому Владимир Бобков привёл факты пробуксовки принятия федерального проекта закона о патриотическом воспитании, продолжения бюрократического давления на педработников и правовую бесправность учителей в конфликтах с учениками и их родителями.

Владимир Бобков:

«Сегодня самое время поднять вопрос о возвращении физического труда для учеников, как бы нас ни убеждали в обратном. Если мы хотим, чтобы школы лучше воспитывали, жизненно необходимо снизить бюрократический прессинг, под которым они находятся. В мой адрес систематически приходят обращения руководителей — речь идёт о сильнейших педагогах республики. Они говорят о том, что, ведя закупки, обслуживая организаторов всевозможных проверок, контролируя подрядчиков, они давно перестали видеть тех, для кого должны работать каждый день, — детей. Педагоги погружены в бесконечное заполнение форм, отчётов, и это абсолютно не преувеличение. Если мы хотим рассчитывать на внимание педагогов к нашим детям, мы должны дать им возможность это внимание уделять».

Работу школ кто только не контролирует: МЧС, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Следственный комитет, прокуратура и так далее. А вот если попытаться составить список тех, кто школе помогает, то он, по мнению депутата, окажется намного короче. Не случайно педагоги стремительно бегут из учебных учреждений, не выдерживая бюрократического прессинга на фоне стремительного снижения престижа профессии. Судите сами, только по официальным данным Министерства образования РК, к 1 сентября 2018 года насчитывалось 209 вакансий педагогических работников. На самом деле дефицит кадров значительно больше: часть «пробелов» школы пытаются закрывать за счёт увеличения нагрузки на оставшихся учителей. Впору говорить о необходимости изменить государственный подход к системе образования, пересмотреть общественные позиции, кардинально откорректировать формат взаимодействия с контролирующими и правоохранительными органами.

Кстати, в качестве решения проблемы кадров на недавней конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации было рассмотрено и поддержано обращение к министру науки и высшего образования РФ о необходимости совершенствования федерального законодательства в части конкретизации обязательств, связанных с обучением граждан за счёт федерального бюджета.

Владимир Бобков:

«Речь шла о внедрении в высших учебных заведениях общего правила, по которому выпускники, получившие образование за счёт средств федерального бюджета, обязаны отработать в государственных или муниципальных органах, организациях или учреждениях три года. В случае отказа такое лицо обязано возместить бюджету затраченные средства. Конечно, эта мера звучит резко и кардинально, но масштаб той реальности, с которой мы сегодня работаем, уже невозможно решить программами по типу «Земский доктор» или пока даже не принятой «Земский учитель».

Иными словами, депутаты со всей России предлагают вернуть систему распределения выпускников. И, если вдуматься, в этом есть резон: раз государство оплатило гражданину его образование, разве оно не имеет права требовать, чтобы он отработал потраченные на него средства, принося благо не только себе, но и обществу?

Между тем, парламентарии в очередной раз вспомнили о том, что обязательными условиями безопасности учебных заведений должно быть наличие систем видеонаблюдения, периметрального ограждения, физической охраны и тревожной кнопки. Как вы помните, речь об этом ведётся вот уже четыре года. А толку? Из 976 муниципальных учебных учреждений системы видеонаблюдения установлены лишь в 493, тревожные кнопки — в 537. Из 518 школ полноценные ограждения есть в 203, из 55 учреждений дополнительного образования — в 25. Почему? Нет денег на установку. Комментариев по этому поводу у нас тоже нет.

Неинтересные объекты

По окончании докладов депутаты перешли непосредственно к нормотворчеству. В частности, в первом чтении были приняты поправки к законам об основах местного самоуправления и о муниципальной службе. Они были разработаны с целью приведения отдельных положений законодательства республики в соответствие с федеральным. Самое интересное в рассматриваемых поправках то, что они предусматривают упрощённый порядок привлечения муниципальных служащих к ответственности за взяточничество. В случае, если законопроект примут, наказать мздоимца можно будет лишь на основании доклада подразделения кадровой службы, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений. Однако в суровом законе есть грандиознейшая лазейка. Упрощённый порядок можно будет применять только в том случае, если взяточник сам признался в проступке и согласился с тем, что достоин наказания. Известны ли вообще современной истории подобные случаи?

Ещё одна забавная зарисовка с заседания парламента. Депутаты перенесли продажу шести государственных унитарных предприятий республики на будущий год в связи с отсутствием желающих их покупать.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Прогнозные цифры приватизации большие. Они были включены в 2018 год, но не получилось приватизировать. Идёт продажа, желающие должны появиться. Объекты сложные, для того чтобы их раскрутить, надо ещё вложить деньги в модернизацию. Ищем серьезных инвесторов, переносим торги на следующий год. Должен появиться собственник, который сможет реально что-то производить».

Речь идет о следующих объектах: ГУП «Крымгеология», Симферопольский винодельческий завод, Конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит», 28 управление начальника работ, Евпаторийский авиационный ремонтный завод и «Крым-вино». Кстати, спикер парламента отметил, что отсутствие покупателей может быть следствием западных санкций: основные игроки на рынке так или иначе интегрированы в мировую экономику и потому не очень-то стремятся инвестировать средства в крымские предприятия.