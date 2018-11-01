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СоциумПроблема

Тревожное море

Крымская акватория на пороге экологической катастрофы

Вопреки прогнозам злопыхателей, учёные считают, что строительство и запуск Крымского моста не оказали явного влияния на морскую экологию. Сразу видно, что проектом занимались не местные деятели, а строители с материка — при возведении колоссальной конструкции использовались исключительно щадящие методы. Например, понимая губительное воздействие на морских обитателей шумового эффекта, инженеры прекращали работы на время миграции рыбы. К сожалению, у крымского руководства отношение к Чёрному морю далеко не столь трепетное.

Грязное, но не очень

В европейском сообществе укоренилось мнение, что Чёрное море является самым грязным в Средиземноморском бассейне. Но, оказывается, не всё так плохо. В частности, по некоторым видам загрязнений (например, микропластиковому) данные по другим морям гораздо хуже и страшнее. Аналогичная ситуация с проблемой нефтяного загрязнения.

Александр Ботачёв, руководитель отдела планктона, ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований имени Ковалевского РАН:

«Чёрное море полно парадоксов. Его площадь в 5,6 раза меньше площади водосбора. В связи с этим у берегов оно действительно довольно грязное. Но парадокс в том, что в средней части Чёрное море самое чистое в Средиземноморском бассейне. Его спасает сероводородная зона. Обилие загрязняющих веществ — нитратов, нитритов, фосфатов и прочих — попадает со стоком в слой воды ниже двухсотметровой изобаты. Там очень агрессивная среда, которая депонирует все загрязнения».

Однако это не значит, что Чёрному морю ничего не угрожает — экологических проблем в крымской акватории предостаточно. Начнём с того, что на сегодняшний день полностью уничтожен биофильтр, который в прежнее время обеспечивал чистоту черноморской воды. В ту пору существовало три поясных биоценоза моллюсков-фильтраторов: ближе к берегу располагалась колония венуса, далее — иловой мидии и от 80 метров вглубь — фазеолина. Фильтрационная способность этого пояса была колоссальной. За сутки моллюски очищали около 260 кубических километров воды. Процесс уничтожения пояса начался ещё в 70-е годы, когда проводилось траление шпрота в донном варианте. Затем ситуация усугублялась до тех пор, пока Чёрное море вовсе не лишилось системы естественного очищения воды. Летом, плавая в море, можно видеть в воде массу бактериальных тяжей. Они увеличивают мутность воды и, конечно, уменьшают рекреационную привлекательность нашего побережья.

Очевидное решение этой серьёзной проблемы — строительство искусственных рифов. Но дальше обсуждений и набрасывания абстрактных проектов дело не идёт.

Мутные воды

Зато загрязнение воды у крымского побережья увеличивается стабильно. Сейчас в Чёрное море канализационные стоки сливаются либо вообще в неочищенном виде, либо, скажем так, условно отфильтрованными. Очистные сооружения вдоль побережья практически отсутствуют. При Советском Союзе, в 80-е годы, крымские учёные спроектировали так называемые глубоководные выпуски — систему, которая позволяла выводить сточные воды под слой термоклина, препятствуя их распространению по поверхности. Увы, с тех пор обслуживанием трубопровода никто не занимался. Сейчас система изъедена дырами, сквозь которые нечистоты вытекают прямиком в прибрежную зону.

Что интересно, по мнению учёных, канализационные стоки в море вредят не столько природе, сколько рекреационному потенциалу республики. То есть на создание рекламных роликов и красочных буклетов о курортном Крыме деньги в бюджете есть, а на то, чтобы прекратить сброс нечистот в акваторию — нет. Но которая из этих мер сильнее влияет на имидж полуострова?

Кстати о развитии курортной сферы. Ещё в 70-е годы была рассчитана экологическая ёмкость крымского побережья. Данный показатель фиксировал, какое количество отдыхающих может выдержать один квадратный метр местной ривьеры. Сейчас эти нормативы забыты, и не оборудованные очистными сооружениями прибрежные регионы принимают миллионы курортников. Это очень опасно — говорят учёные. Необходимо создавать государственную программу оценки экологической ёмкости и рекреационного потенциала Крыма, иначе мы загубим Чёрное море окончательно.

В рамках закона

Тем временем, вместо того чтобы решать экологические проблемы, крымские чиновники вовсю создают новые. В частности, в республике разрешена добыча песка в подводных карьерах. По мнению международных экспертов, этот вид производства является одним из самых губительных для моря. Во-первых, он разрушает биотопы. Во-вторых, в результате промывки песка мельчайшие частицы пелитовых илов разносятся на колоссальные расстояния. Тонким саваном они покрывают водоросли, в результате чего те гибнут из-за отсутствия фотосинтеза. Страдают и донные биоценозы. Биологи и экологи с материка бьют тревогу, но крымское правительство непоколебимо: республике нужны стройматериалы. А Чёрное море ей не нужно?

Андрей Багаев, научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН:

«Проблема в том, что у нас наука и чиновники зачастую говорят на разных языках. Как работают, например, в западных странах? Учёные фиксируют ухудшение какого-то показателя и предлагают принять определённый закон для улучшения ситуации. Через два года после вступления норматива в силу повторная проверка: изменилось ли положение дел? А у нас работа происходит иначе. Чиновники говорят: в Крыму всё нормально. Учёные утверждают: нет, всё плохо. И получается ситуация в духе, кто кого переспорит».

К счастью, есть и хорошая новость: браконьерства у крымских берегов, по словам учёных, стало гораздо меньше — пограничная служба работает хорошо. Зато нынешние правила рыболовства имеют несколько вредительский оттенок: контролирующие ведомства предоставляют населению чрезвычайно много разрешений на орудия лова. Например, в этом году были выданы лицензии на семь тысяч креветочных вентерей. Это при том, что в своё время крымские учёные боролись против одной тысячи, утверждая, что это слишком много. Беда не в том, что численность популяции не позволяет активный вылов креветки, а в том, что рыбаки не столько рачков добудут, сколько уничтожат молодь рыб.

Белла Добронравова
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года

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Просмотров: 81 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:45

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