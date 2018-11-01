Не паники ради

А для того, чтобы ещё раз побеседовать с детьми и предупредить их

Снова тревожный звоночек: чужие люди пытались посадить в машину ребенка. История произошла в Симферополе, недалеко от школы, где учится девочка. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Предусмотрительно убежала

Этот случай произошёл в конце прошлой недели в Симферополе, возле общеобразовательной школы № 3. В тот день дочка жительницы крымской столицы Эльнары, как обычно, пришла из школы домой. Однако, по возвращении рассказала маме не об оценках, которые получила на уроках, а о двух мужчинах на черной машине, от которой ей пришлось убегать.

По словам девочки, после школы она шла на остановку. По пути увидела черную машину, но сразу значения этому не придала. «Я шла мимо машины, а дядя какой-то открыл окно и начал меня звать в машину. Я отвернулась и побежала за кафе, которое там стоит. Дядя мне говорил: посмотри, у меня есть шоколадка, там сзади котята есть. Идём, я тебе дам. Там было двое мужчин. Я сильно испугалась», — рассказывает девочка.

У Эльнары трое детей. Они все ходят в одну и ту же школу, только девятилетняя девочка учится во вторую смену, и возвращаться домой со своим братом и сестрой у нее не получается. Мама школьницы работает, но после случившегося хочет оставить работу, чтобы самостоятельно отвозить и забирать детей из школы. «Мой ребенок пришел домой и говорит, что она подошла к повороту и перед ней остановился автомобиль. Ее начали заманивать в машину. Наверное, благодаря тому, что я провожу дома постоянные беседы с ребенком на тему посторонних людей, она развернулась и убежала», — говорит Эльнара, мама школьницы.

Также после происшествия Эльнара обратилась в полицию. У нее приняли заявление и сказали, что правоохранители будут разбираться в подробностях случившегося.

Ольга Кондрашова, официальный представитель МВД по Республике Крым:

«Поступившее в органы внутренних дел заявление от женщины было принято, зарегистрировано в установленном законом порядке. Сейчас проводится тщательная проверка информации, изложенной в этом заявлении. По результатам проверки будут приниматься решения в рамках действующего законодательства. Сотрудники полиции призывают граждан сразу же обращаться в органы внутренних дел, если стала известна информация о совершенном или готовящемся незаконном деянии. Так шанс не допустить преступление либо раскрыть его по горячим следам будет намного выше».

Три случая в Клёновке

Вышеописанный случай, ставший известным общественности, увы, не первый за минувшие несколько недель. Прежде в крымском сегменте Интернета сообщалось, что в Клёновке Симферопольского района двое мужчин на голубых «Жигулях» пытались похитить сначала 13-летнюю Анну, а затем 14-летнего Александра. Школьников машина преследовала в разное время и по отдельности, но подозрительные действия водителя и пассажира «Жигулей» не увенчались успехом. Родители двух подростков также написали заявления в МВД. Затем в той же Клёновке произошёл очередной случай, третья попытка похищения — на этот раз двое на голубых «Жигулях» преследовали живущего в этом селе 15-летнего Илью. Тогда к делу подключился Следком. При этом мать одного из детей сообщила некоторые подробности. Якобы подозрительная машина «20 минут поджидала Сашу за воротами дома его тёти». Также, как сообщают крымские общественники, обратившие внимание на эти случаи, матери одного из детей, которых пытались похитить, сотрудники СК сообщили, что номера на машине, повадившейся охотиться за подростками в Клёновке, раньше принадлежали совершенно другому автомобилю. То есть, возможно, они были похищены или подделаны. Что же касается информации о чёрной машине, в которую хотели заманить ребёнка из симферопольской школы № 3, пока журналистам удалось выяснить, что это был внедорожник, «типа джипа». Также на данный момент нет никакой официальной информации о ходе расследования происшествий в селе Клёновка Симферопольского района. Но в МВД призывают «не нагнетать ситуацию». Что, конечно, не лишено смысла. Хотя и бдительность терять тоже не следует.