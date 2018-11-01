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Спорт

И сборные, и клубы

«Локомотив» считает каждый забитый гол

В трёх шагах от плей-офф

Клубам Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА остается сделать ещё по три шага, чтобы оказаться в плей-офф. Для тех, кто выступает среди «чемпионов», — в 1/8 финала, а для тех, кто играет среди «европейцев», — в 1/16, где к ним присоединятся еще восемь команд, которые будут третьими в своих «чемпионских» квартетах. Ну, а плей-офф в обоих турнирах стартует в феврале 2019 года.

Кубок чемпионов

В этом турнире существует неписаное правило, что если в первом круге группового турнира команда набирает 100% возможных очков (девять), то она, если не случаются форс-мажорные ситуации, уже может готовиться к зимним схваткам в плей-офф. Если исходить из этого постулата, то сегодня мы уже можем поздравлять с выходом в 1/8 финала среди «чемпионов» — немецкую «Боруссию» из Дортмунда, испанскую «Барселону» и итальянский «Ювентус» из Турина.

В минувшем, третьем туре московские «Локомотив» и ЦСКА, играющие среди «чемпионов», огорчили своих поклонников. Выступающие в группе G «армейцы» играли в Риме против «Ромы», которой на данный момент уступают по многим игровым компонентам. Кроме того, перед началом поединка ребята узнали о том, что в римской подземке пострадали во время движения эскалатора свыше тридцати их болельщиков, приехавших поддержать команду в Италию. Правда, как сейчас становится модным на континенте, россиян тут же постарались обвинить местные власти в том, что они якобы, будучи «поддатыми» и прыгая на эскалаторе, разогнали его до предельной скорости. Но, как утверждают специалисты, римское метро находится не в лучшем состоянии и уже давно требует ремонта и реконструкции.

Молодые москвичи в первом тайме ощущали определенную робость, что и привело к двум голам, красиво забитым албанским легионером Эдином Джеко. А после того, как в дебюте второго тайма Дженгиз Ундер довел счет до 3:0, «армейцы» показали, что они в состоянии тоже демонстрировать «маленькие кусочки большого футбола». Во всяком случае, как считают руководители «Ромы», их 6 ноября в Москве поджидает нелегкий ответный поединок. В этот же вечер мадридский «Реал» переиграл у себя дома чешскую «Викторию» из Пльзеня — 2:1 и сменил ЦСКА в роли лидера группы. В активе у испанцев, как и у «Ромы», — по 6, за ними идут россияне — 4 и чехи — 1 очко.

Что можно сказать о «Локомотиве», выступающем в группе «D»? Только то, что ему фатально не везет. Ведь действующий чемпион России не слабее трех своих соперников по мини-турниру, но не в силах пока, демонстрируя весьма грамотную игру, реализовать ее в голы. Вот и теперь, принимая в Москве португальское «Порту», «московский» португалец Мануэл Фернандеш пробивает пенальти прямо в руки легендарного испанского вратаря Икера Касильяса, а мяч, посланный в ворота гостей Алексеем Миранчуком, в головоломном прыжке выбивает защитник. И вместо 2:0 на табло хозяева поля получают 0:2, когда на «пустом месте» Муса Марега с игры, а Эктор Эррера с пенальти забивают два гола в ворота Маренато Гильермо. Правда, почти тут же, наконец-то, Антон Миранчук забивает первый гол в лиге. Но уже в дебюте второго тайма Хесис Корона проводит третий мяч — 3:1. И «машинист» Юрий Семин понимает, что его «паровоз» в третий раз сходит с рельсов, хотя и оставляет еще за собой минимальнейший шанс доехать до станции, носящей название «Лига Европы УЕФА». Об этом свидетельствует турнирная таблица, после того как поединок турецкого «Галатасарая» и немецкой «Шальке-04» завершился «сухой» ничьей — 0:0: у «Порту» — 7, «Шальке-04» — 5, «Галатасарай» — 4, «Локомотив» — 0 очков.

А вот кто пока занимает первые два места в остальных групповых турнирах. Это «Боруссия» и испанский «Атлетик», «Барселона» и итальянский «Интер», английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи», голландский «Аякс» и немецкая «Бавария», английский «Манчестер Сити» и французский «Лион», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» выбился в лидеры группового турнира

Кубок Лиги Европы УЕФА

Еще круче разворачивается борьба после трех поединков первого круга в двенадцати группах у «европейцев». Ведь здесь из каждого квартета в 1/16 финала плей-офф выходят только по две лучшие команды, а худшие — оказываются за бортом турнира. Здесь уже можно говорить, что в феврале продолжат состязания за почетный приз и выйдут на поле набравшие девять из девяти возможных очков: швейцарский «Цюрих», австрийский «Ред Булл», хорватское «Динамо» из Загреба, лондонские «Арсенал» и «Челси», немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта.

В этом турнире продолжают играть три российских клуба, которые провели третьи поединки в турнире, отметив их победой, ничьей и досадным поражением. Оно приключилось в бельгийском Льеже, куда в гости к «Стандарду» пожаловали наши соседи из «Краснодара». Недавно получивший долгожданное российское гражданство бразилец Ари отметил это событие в своей жизни красивым голом под занавес первого тайма. Но в самом начале второго — хозяину поля Рено Эмону удалось сравнять результат, а на 93-й компенсированной минуте весьма сомнительный гол в ворота гостей буквально затолкал Костас Лайфис — 2:1. Теперь перед ответным матчем бельгийцев в Краснодаре (8 ноября) турнирная ситуация в группе J предельно обострилась: «Севилья» (Испания), «Краснодар», «Стандард» — по 6, «Акхисар» (Турция) — 0 очков.

Над головой же главного тренера московского «Спартака» итальянца Массимо Карреро «сгустились тучи». И «гром грянул» перед игрой в Глазго с многократным чемпионом Шотландии «Рейнджерсом», где москвичей вывел на поле уже исполняющий обязанности главного тренера 58-летний испанец Рауль Руис Гонсалес-Рианчо. Приятно, что москвичи продемонстрировали задорную, смелую игру, хотя и не сумели забить голы в ворота хозяев поля, но и в свои не пропустили — 0:0. Несмотря на то что спартаковцы пока еще стоят на «вылете» из турнира, они могут в оставшихся трех поединках всё перевернуть в таблице группы, которая сейчас выглядит так: «Рейнджерс» и «Вильярреал» (Испания) — по 5, «Рапид» (Австрия) — 4, «Спартак» — 2 очка.

Мало кто из 45 тысяч зрителей, пришедших на игру питерского «Зенита» с занимающим четвертое место в группе C французским «Бордо», мог представить, что к середине первого тайма хозяева поля окажутся в роли проигрывающей стороны, пропустив гол от верткого Джимми Бриана. Но питерцы сумели взять игру, как говорится, в свои руки. И футболисты сборной России Артем Дзюба и Далер Кузяев, проведя два ответных мяча, вывели питерскую команду в лидеры группового турнира — 7, оставив за спиной пражскую «Славию» — 6. «Копенгаген» — 4, «Бордо» — 0 очков.

Кто в остальных девяти группах входит в лидерские дуэты? Это швейцарский «Цюрих» и немецкий «Байер», австрийский «Ред Булл» и немецкий «Лейпциг», хорватское «Динамо» и турецкий «Фенербахче», английский «Арсенал» и португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Милан», немецкий «Айнтрахт» и итальянский «Лацио», бельгийский «Генк» и шведский «Мальме», казахстанская «Астана» и киевское «Динамо», английский «Челси» и греческий ПАОК.

Гарик ОРЛОВ
Фото eurosport.ru, fc-zenit.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:55

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