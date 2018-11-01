Умение делать выводы

Как будем бороться в Токио?

С олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили мы познакомились во время одного из его визитов в наш южный край. И достаточно было нескольких встреч, чтобы убедиться в серьезности этого человека, в верности его обещаний. И когда в минувшем году сборная России как фанера пролетела над Парижем, откуда вернулась с чемпионата мира без единого «золота», Мамиашвили дал слово, что будут сделаны выводы за время, остающееся до летних Олимпийских игр в Токио-2020. Ведь там на долю мужчин и женщин, увлекающихся вольной и греко-римской борьбой, приходится восемнадцать комплектов наград.

Любимый вид спорта

Вряд ли кто-нибудь из поклонников спорта в нашей стране будет отрицать, что борьба всегда у нас была любимым видом спорта, начиная еще с императорской России и до нынешних дней. Мало того, борьба стала за годы советской власти любимой в союзных республиках Кавказа, Средней Азии, Прибалтики, на Украине, в Белоруссии, Молдавии. Не случайно сейчас мировые чемпионаты, но особенно первенство Европы, нет-нет да и величают не иначе, как «открытый чемпионат Советского Союза». Ведь в них тон задают сборные бывших союзных республик, а лидерами остаются россияне.

И это несмотря на то, что англосаксы, чтобы затормозить этот «восточный» натиск, пытаются всё время изменить правила ведения схваток, исключая из них те приемы, которые особенно удаются воспитанникам советской школы борьбы. Но опять-таки благодаря усилиям россиян все виды борьбы были сохранены на Олимпийских играх, а в чемпионатах мира мужчины и женщины получили возможность бороться за титулы чемпионов в десяти весовых категориях вместо восьми, в которые пытались втиснуть людей разного веса.

Ну, а теперь вернемся к нашим внутренним делам, негатив которых вскрыл Париж. Был проведен глубокий анализ допущенных ошибок, но никто не старался, как говорится, «отрубить голову» главным тренерам команд по греко-римской, женской и вольной борьбе — Гоги Когуашвили, Юрию Шахмурадову и Дзамболату Тедееву, и они значительно усилили свою работу не только с национальными, молодежными сборными страны, но и с федеральными командами. Не случайно даже наш Крым уже имеет в своих рядах чемпионов и призеров первенств мира и Европы во всех трех видах спортивной борьбы, но пока среди молодежи. Но вот сейчас на чемпионате мира в Будапеште-2018 впервые воспитанник крымской борцовской школы Ленур Темиров из Судака стал бронзовым призером в весе 63 кг, но выступая за сборную Украины. Ведь будем говорить откровенно, он никак не вписывался в ряды сборной России. А ведь каждый мастер, каковым является Темиров, лучшие годы своей жизни посвятил спорту, мечтая подняться на пьедестал почета мирового и европейского первенства, Олимпийских игр. И вот Ленур свою мечту частично осуществил, а теперь будет готовиться к старту на Олимпиаде в Японии-2020.

Тем временем сборная России, часть своих тренировочных сборов проводившая у нас в Алуште, отправилась в столицу Венгрии Будапешт, чтобы перечеркнуть свою прошлогоднюю «Цусиму» в Париже. Ведь из столицы Франции наши «вольники» впервые после 1953 года вернулись с чемпионата мира без «золота», а «классики» — после 1954 года. Первые добыли на ЧМ-2017 три серебряные и одну бронзовую медали, вторые — по две серебряные и бронзовые, а женщины — одну бронзовую. Провал, да и только!

Есть четыре чемпиона

Первыми в Будапеште на ковер вышли мастера вольной борьбы. И пятерка российских ребят, одержав по четыре победы, дошагала до финала. В решающих поединках Заур Угуев (вес 57 кг) в тяжелом сражении одолел казаха Идрислана Сапаева — 4:3, Магомедрасул Газимагомедов (70 кг) по ходу поединка уступал Аламу Батирову из Бахрейна со счетом 0:6, но сумел собраться и вырвать победу — 7:6. Еще труднее довелось Заурбеку Сидакову (74 кг), которому при ничейном счете во встрече с грузином Автандилом Квачадзе (2:2) удалось совершить последнее результативное действие и стать чемпионом мира. И только «российский танк» Абдулрашид Садулаев (97 кг) сполна рассчитался за прошлогоднее поражение с американцем Кайлом Снайдером, уложив его на лопатки. Ну, а пятого нашего финалиста Гаджимурада Рашидова (61 кг) арбитры в поединке с кубинцем Йовлисом Бонне Родригесом просто-напросто засудили — 6:5.

Вновь команда Дзамболата Тедеева продемонстрировала, что она сильнейшая в мире. Ведь, кроме перечисленной выше пятерки богатырей, еще двое: Ахмед Чакаев (65 кг) и Ахмед Гаджимагомедов (79 кг) стали бронзовыми призерами, Даурен Куруглиев (86 кг) и Анзор Хизриев (125 кг) заняли пятые, а Батырбек Цакулов — седьмое места.

Теперь на «нолях»

Лишь пятнадцатое место заняла женская сборная России, в составе которой лучшей была Светлана Липатова, занявшая пятое место в весе 59 кг. А остальные девчата разместились на «адцатых» местах, отстав, как шутят сами спортсмены, на три трамвайные остановки от задающих тон на ковре японок (у них четыре чемпионки мира), китаянок, американок. Не принеся на этот раз ни одной медали в общекомандный зачет для нашей сборной, который в Будапеште выглядел так: Россия (10 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовых = 13 медалей), Япония (5 + 1 + 4 = 10), США (4 + 3 + 5 = 12), Турция (1 + 4 + 4 = 9), Азербайджан (1 + 2 + 2 = 5), Болгария (1 + 2 + 1 = 4).

Рекорд «классиков»

В новой истории страны еще никогда шесть из десяти наших мастеров греко-римской борьбы не выходили в финал, и вся эта великолепная шестерка стала «золотой», при этом весьма уверенно разделавшись в решающих поединках с соперниками. Сергей Емелин (60 кг) — взял верх над молдаванином Виктором Чабану — 10:1, Степан Маринян (63 кг) — над узбеком Эльмуратом Ташмурадовым — 6:3, Артем Сурков (67 кг) — над олимпийским чемпионом сербом Давором Штефанеком — 7:0, Александр Чехиркин (77 кг) — над олимпийским чемпионом венгром Томашем Лорницом — 3:1, Муса Евлоев (97 кг) — над болгарином Кириллом Миловым — 7:2, Сергей Семенов

(130 кг) — над американцем Адамом Джекобом Куном — 9:0.

Блестящее выступление. Так держать до Токио!