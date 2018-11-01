Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Красноперекопск: слияние и поглощение
Туристы были, а толку нет
Прецедент по-симферопольски
Почему разрушается село?
Рокировка на высшем уровне
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКультура, наука

Руслан Раб: «Я всегда предупреждаю, когда начинаю лезть в драку»

Севастопольский художник с диагнозом ДЦП Руслан Раб родился в 1967 году и до четырех лет рос вполне здоровым ребенком. Затем болезнь проявилась, начали отказывать ноги и руки. Основной кризис пришелся на момент, когда мальчик перевелся в 7-й класс, именно тогда он впервые и взял в зубы кисть.

«Я съел свой первый карандаш»

«Вначале я скрывал свое увлечение от родителей. В 5-м классе у меня были пятерки по ИЗО, но тогда я еще мог рисовать руками, и мама с папой требовали, чтобы я и продолжал так писать, чтобы всё делал правильно. Однако, я уже не мог держать кисть в руках и поэтому взял карандаш в зубы. Под конец я съел свой первый карандаш. Когда же родители узнали о моем увлечении, то было уже поздно».

Когда случился первый кризис, Руслан не мог даже дойти до умывальника, и родители отправили мальчика в школу-интернат, расположенную в городе Суворов Тульской области. Тогда он еще мог передвигаться, правда с помощью палок, но потом ему стало хуже, и его перевели на лечение в одну из лучших московских больниц.

«Москва — это класс! Именно там я впервые и начал писать. В больнице была медсестра, которая хорошо рисовала. Она меня и вдохновила. Предложила попробовать: получится, хорошо, не получится — не страшно. Вначале я обводил картинки, потом стал перерисовывать обложки из маминого журнала мод, а затем начал с натуры рисовать пациентов. Там были люди со всего мира, в больнице проводились уникальные операции. Было очень интересно. У меня была уникальная палата, со мной лежал поэт и даже человек, который строил эту больницу. Я нашел там много друзей».

Руслан Раб дважды лежал в этой клинике — в 18 и в 19 лет. Вначале его пытались лечить таблетками, затем делали операции, но на последнюю операцию он так и не смог приехать. В Советском Союзе произошел путч, Украина отделилась, и поездка в Москву стала невозможной.

Ночь с мертвецом

«Еще в первый раз, когда я только поступил в больницу, в палатах не было мест, и меня оставили в коридоре. Наступил вечер, все врачи ушли по домам, а на соседней койке остался лежать какой-то мужчина. Вскоре он умер, и я оказался в ночи рядом с мертвецом. Потом, правда, его закатили в туалет, а утром куда-то увезли. Мне не было страшно, я лежал и думал, а что бы сейчас чувствовал другой человек на моем месте?»

В Севастополь семья Раб перебралась в 90-х. Вначале они снимали небольшой домик, где проживали вшестером: Руслан, его родители, сестра с мужем и дочкой. Мама занялась бройлерными курами, благодаря чему они и пережили кризис: купоны, разруху... Затем им выделили квартиру.

«Нам очень повезло. Подошла наша очередь на получение жилья. Мы успели чуть ли не в последний момент, после этого дома перестали строить и сдавать в эксплуатацию».

Вначале Руслан рисовал свои картины карандашом, затем перешел на акварель. Он даже пробовал научиться писать маслом, но это оказалось достаточно проблематичным занятием.

«Однажды я познакомился с уникальным художником Игнатом Яновичем Седюком. В свое время он дошел до Берлина! И именно этот человек начал учить меня писать маслом. Я многому у него научился, но с маслом, к сожалению, так и не сложилось. Дело в том, что есть много вещей, которые я не могу делать сам: краски нужно разбавлять растворителем, выдавливать их из тюбиков, при этом они быстро сохнут... Папе постоянно приходилось за мной убирать, и ему это надоело. Поэтому я и перенес всё это в акварель».

«Мне хочется, чтобы они горели»

В своих работах Руслан не использует белила и черные краски, а старается писать картины натуральными цветами. Он ставит перед собой высокую планку, достичь которой у него не всегда получается.

«В природе нет ничего черного. Земля коричневая, даже уголь имеет свои тона и оттенки. Художественные школы не используют черные краски. Я добавляю этот цвет лишь в самых крайних случаях. Я не всегда доволен своими работами. Иногда они получаются, и это супер, а иногда нет. Цветы, например, я не очень хорошо рисую. Когда я добавляю красный цвет, то мне хочется, чтобы они горели, а они, зараза, блекнут».

Когда близкие художника подарили ему его первый компьютер, у него открылись новые таланты и возможности.

«Когда я впервые его увидел, у меня волосы на голове зашевелились. Он предоставлял такие возможности, которые просто было не объять. Я сразу ушел в музыку, начал изучать программы, работать со звуком. Я полюбил музыку еще при СССР, когда только появилась группа Modern Talking, я обожал их песни. Еще любил слушать радио, особенно поучительные передачи, таких, к сожалению, больше нет».

«Ты всегда будешь учеником»

Сегодня Руслан активно реставрирует различные записи, убирает шумы, чистит звук.

«Иногда мне кажется, что я всё могу, что у меня получается, но в следующий момент появляется что-то такое, что нужно делать совсем иначе. Поэтому никогда невозможно сказать, что ты профессионал, ты всегда будешь учеником. Иногда на записях почти не слышно голоса, его перекрывает гул улицы, звуки машин, птиц... Я пытаюсь всё это убрать и оставить только голос. Это очень сложная вещь, но я стараюсь».

К сожалению, писать свою собственную музыку Руслан не может. Для этого ему нужно научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но руки его совсем не слушаются. Однажды он пробовал научиться: когда его племяннице купили детское пианино, он старался исполнить простой мотив одним пальцем, но даже это для него оказалось непосильным занятием. Зато Руслан активно увлекается фотошопом и даже придумывает собственные сказки.

«Фотошоп для меня как помощник. Есть вещи, которые рисовать сразу сложно, а в фотошопе можно создать всё что угодно, а уже потом перенести это на бумагу. Например, я сделал рисунок в память о моряках с подводной лодки „Курск“. Таких работ много, и, как правило, они однотипные. Я же старался создать что-то необычное, чтобы передать дух картины. Или же я сочинил сказку про злую колдунью, прекрасную фею, которая живет в домике на воде, и страшных зверей-мутантов. А потом по этой сказке в фотошопе нарисовал картину. Правда, к сожалению, концовку сказки я еще не придумал. Но уверен, что она будет хорошей».

«Я необычный человек, не такой, как все»

Все эти долгие годы Руслан пытается бороться со своей болезнью и даже помогает другим людям со схожим диагнозом. Иногда это дает свои результаты, а иногда нет. С 1992 года он регулярно ездит в санаторий в Саки, пытаясь поправить свое здоровье. Ему выдают путевки, сроком на 45 дней, когда-то раз в год, когда-то раз в два года.

«Последний раз я был в этом санатории сразу после возвращения Крыма в Россию. Надо сказать, что многое изменилось и не в лучшую сторону. Например, с моим диагнозом мне необходим массаж всего тела, который мне раньше всегда делали, а сейчас назначили только массаж шеи. Кроме того, мне нужны специальные ванны, тренировки, раньше всё это было, а сейчас в санатории почему-то многое из этого делать перестали. Но прежде всего мне нужен хороший тренер».

Когда-то родители Руслана за свой счет нанимали специального тренера, и у мужчины происходили значительные улучшения. Но потом эти суммы стали для их семьи неподъемными.

«Я не обычный человек, не такой, как все. Однажды мне очень повезло, в Одессе я познакомился с Петром из Киева. Когда-то он работал десантником спецотряда по защите президента, затем был тренером в цирке по гимнастике и упал прямо из-под купола цирка. Тогда врачи поставили на нем крест, но он не сдался. Он занимался каждый день по чуть-чуть и к моменту нашего знакомства уже нормально передвигался и даже поднимал гири весом в 30 кг. Я очень рад, что лично увидел такого человека. Он начал заниматься со мной, и у меня начали двигаться те мышцы, которые раньше не двигались. Мне захотелось ходить!»

После этого знакомства Руслан попробовал применить все эти упражнения к своей знакомой, у которой такой же диагноз, но только в более легкой форме.

«Эта девушка долгое время занималась плаваньем. Я старался делать с ней всё то, что показывал мне тогда Петр, и уже после нескольких наших занятий она призналась, что приплыла к финишу гораздо быстрее, чем в прошлый раз».

«Я не считаю, что я ограничен»

Сейчас в Севастополе у Руслана проходит вторая выставка его работ по адресу: пр-т Победы, 38. Выставленные там картины можно приобрести, правда цену им художник пока не сложил.

«Я до сих пор не знаю, сколько могут стоить мои работы. Я не хочу обидеть человека и запросить слишком много. Но мне нужны деньги: на кисточки, краски, бумагу... Всё это дорого стоит. Сейчас это приобретают родители, но я хочу сам им помогать, ведь они дают мне полную свободу и разрешают делать всё, что я хочу, лишь бы делал. Это всего вторая выставка моих работ. Первая была еще при Украине. Многие из моих картин побывали в разных странах, занимали 1-е и 2-е места в различных конкурсах. Но после возвращения Крыма мне ничего не вернули, и почти все мои работы остались на Украине. Сейчас приходится начинать всё заново».

Руслан создает свои работы за обычным письменным столом и мечтает о мольберте.

«Я знаю, что он должен делать, куда поворачиваться, наклоняться, но не знаю, как он может выглядеть. Сейчас я держу кисть под углом, но это неудобно, шея болит, а такой мольберт мне бы очень помог».

Его работы знают многие, много друзей и знакомых в разных странах и в разных городах.

«Я не считаю, что я ограничен. Главное желание есть и всё. Мне многие помогают, у меня всегда в жизни были хорошие друзья и знакомые. Вот, например, моя фамилия Раб. Многие не верят в то, что она настоящая, но дети никогда в жизни меня не обзывали».

Однажды в квартире художника раздался звонок и женский голос поинтересовался:

— Ты раб?

— Да.

— Ты мой раб и сделаешь всё, что я скажу!

— Тогда ты моя рабыня, — ответил Руслан.

«Меня научили защищаться. Но я всегда предупреждаю, когда начинаю лезть в драку, потому что тогда человек не будет на меня обижаться, так как я заранее его предупредил».

Досье «КТ»

Руслан Раб — севастопольский художник с диагнозом ДЦП, который создает свои картины зубами. Увлекается психологией, фотошопом, реставрацией звуков и написанием сказок.

ДЦП (детский церебральный паралич) — заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение одного (или нескольких) отделов головного мозга, в результате чего развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, функций зрения, слуха, а также речи и психики.

Анна Чудакова
Фото А. Чудакова, twitter.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 235 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:03

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Ноябрь 2018 (16)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru