Руслан Раб: «Я всегда предупреждаю, когда начинаю лезть в драку»

Севастопольский художник с диагнозом ДЦП Руслан Раб родился в 1967 году и до четырех лет рос вполне здоровым ребенком. Затем болезнь проявилась, начали отказывать ноги и руки. Основной кризис пришелся на момент, когда мальчик перевелся в 7-й класс, именно тогда он впервые и взял в зубы кисть.

«Я съел свой первый карандаш»

«Вначале я скрывал свое увлечение от родителей. В 5-м классе у меня были пятерки по ИЗО, но тогда я еще мог рисовать руками, и мама с папой требовали, чтобы я и продолжал так писать, чтобы всё делал правильно. Однако, я уже не мог держать кисть в руках и поэтому взял карандаш в зубы. Под конец я съел свой первый карандаш. Когда же родители узнали о моем увлечении, то было уже поздно».

Когда случился первый кризис, Руслан не мог даже дойти до умывальника, и родители отправили мальчика в школу-интернат, расположенную в городе Суворов Тульской области. Тогда он еще мог передвигаться, правда с помощью палок, но потом ему стало хуже, и его перевели на лечение в одну из лучших московских больниц.

«Москва — это класс! Именно там я впервые и начал писать. В больнице была медсестра, которая хорошо рисовала. Она меня и вдохновила. Предложила попробовать: получится, хорошо, не получится — не страшно. Вначале я обводил картинки, потом стал перерисовывать обложки из маминого журнала мод, а затем начал с натуры рисовать пациентов. Там были люди со всего мира, в больнице проводились уникальные операции. Было очень интересно. У меня была уникальная палата, со мной лежал поэт и даже человек, который строил эту больницу. Я нашел там много друзей».

Руслан Раб дважды лежал в этой клинике — в 18 и в 19 лет. Вначале его пытались лечить таблетками, затем делали операции, но на последнюю операцию он так и не смог приехать. В Советском Союзе произошел путч, Украина отделилась, и поездка в Москву стала невозможной.

Ночь с мертвецом

«Еще в первый раз, когда я только поступил в больницу, в палатах не было мест, и меня оставили в коридоре. Наступил вечер, все врачи ушли по домам, а на соседней койке остался лежать какой-то мужчина. Вскоре он умер, и я оказался в ночи рядом с мертвецом. Потом, правда, его закатили в туалет, а утром куда-то увезли. Мне не было страшно, я лежал и думал, а что бы сейчас чувствовал другой человек на моем месте?»

В Севастополь семья Раб перебралась в 90-х. Вначале они снимали небольшой домик, где проживали вшестером: Руслан, его родители, сестра с мужем и дочкой. Мама занялась бройлерными курами, благодаря чему они и пережили кризис: купоны, разруху... Затем им выделили квартиру.

«Нам очень повезло. Подошла наша очередь на получение жилья. Мы успели чуть ли не в последний момент, после этого дома перестали строить и сдавать в эксплуатацию».

Вначале Руслан рисовал свои картины карандашом, затем перешел на акварель. Он даже пробовал научиться писать маслом, но это оказалось достаточно проблематичным занятием.

«Однажды я познакомился с уникальным художником Игнатом Яновичем Седюком. В свое время он дошел до Берлина! И именно этот человек начал учить меня писать маслом. Я многому у него научился, но с маслом, к сожалению, так и не сложилось. Дело в том, что есть много вещей, которые я не могу делать сам: краски нужно разбавлять растворителем, выдавливать их из тюбиков, при этом они быстро сохнут... Папе постоянно приходилось за мной убирать, и ему это надоело. Поэтому я и перенес всё это в акварель».

«Мне хочется, чтобы они горели»

В своих работах Руслан не использует белила и черные краски, а старается писать картины натуральными цветами. Он ставит перед собой высокую планку, достичь которой у него не всегда получается.

«В природе нет ничего черного. Земля коричневая, даже уголь имеет свои тона и оттенки. Художественные школы не используют черные краски. Я добавляю этот цвет лишь в самых крайних случаях. Я не всегда доволен своими работами. Иногда они получаются, и это супер, а иногда нет. Цветы, например, я не очень хорошо рисую. Когда я добавляю красный цвет, то мне хочется, чтобы они горели, а они, зараза, блекнут».

Когда близкие художника подарили ему его первый компьютер, у него открылись новые таланты и возможности.

«Когда я впервые его увидел, у меня волосы на голове зашевелились. Он предоставлял такие возможности, которые просто было не объять. Я сразу ушел в музыку, начал изучать программы, работать со звуком. Я полюбил музыку еще при СССР, когда только появилась группа Modern Talking, я обожал их песни. Еще любил слушать радио, особенно поучительные передачи, таких, к сожалению, больше нет».

«Ты всегда будешь учеником»

Сегодня Руслан активно реставрирует различные записи, убирает шумы, чистит звук.

«Иногда мне кажется, что я всё могу, что у меня получается, но в следующий момент появляется что-то такое, что нужно делать совсем иначе. Поэтому никогда невозможно сказать, что ты профессионал, ты всегда будешь учеником. Иногда на записях почти не слышно голоса, его перекрывает гул улицы, звуки машин, птиц... Я пытаюсь всё это убрать и оставить только голос. Это очень сложная вещь, но я стараюсь».

К сожалению, писать свою собственную музыку Руслан не может. Для этого ему нужно научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но руки его совсем не слушаются. Однажды он пробовал научиться: когда его племяннице купили детское пианино, он старался исполнить простой мотив одним пальцем, но даже это для него оказалось непосильным занятием. Зато Руслан активно увлекается фотошопом и даже придумывает собственные сказки.

«Фотошоп для меня как помощник. Есть вещи, которые рисовать сразу сложно, а в фотошопе можно создать всё что угодно, а уже потом перенести это на бумагу. Например, я сделал рисунок в память о моряках с подводной лодки „Курск“. Таких работ много, и, как правило, они однотипные. Я же старался создать что-то необычное, чтобы передать дух картины. Или же я сочинил сказку про злую колдунью, прекрасную фею, которая живет в домике на воде, и страшных зверей-мутантов. А потом по этой сказке в фотошопе нарисовал картину. Правда, к сожалению, концовку сказки я еще не придумал. Но уверен, что она будет хорошей».

«Я необычный человек, не такой, как все»

Все эти долгие годы Руслан пытается бороться со своей болезнью и даже помогает другим людям со схожим диагнозом. Иногда это дает свои результаты, а иногда нет. С 1992 года он регулярно ездит в санаторий в Саки, пытаясь поправить свое здоровье. Ему выдают путевки, сроком на 45 дней, когда-то раз в год, когда-то раз в два года.

«Последний раз я был в этом санатории сразу после возвращения Крыма в Россию. Надо сказать, что многое изменилось и не в лучшую сторону. Например, с моим диагнозом мне необходим массаж всего тела, который мне раньше всегда делали, а сейчас назначили только массаж шеи. Кроме того, мне нужны специальные ванны, тренировки, раньше всё это было, а сейчас в санатории почему-то многое из этого делать перестали. Но прежде всего мне нужен хороший тренер».

Когда-то родители Руслана за свой счет нанимали специального тренера, и у мужчины происходили значительные улучшения. Но потом эти суммы стали для их семьи неподъемными.

«Я не обычный человек, не такой, как все. Однажды мне очень повезло, в Одессе я познакомился с Петром из Киева. Когда-то он работал десантником спецотряда по защите президента, затем был тренером в цирке по гимнастике и упал прямо из-под купола цирка. Тогда врачи поставили на нем крест, но он не сдался. Он занимался каждый день по чуть-чуть и к моменту нашего знакомства уже нормально передвигался и даже поднимал гири весом в 30 кг. Я очень рад, что лично увидел такого человека. Он начал заниматься со мной, и у меня начали двигаться те мышцы, которые раньше не двигались. Мне захотелось ходить!»

После этого знакомства Руслан попробовал применить все эти упражнения к своей знакомой, у которой такой же диагноз, но только в более легкой форме.

«Эта девушка долгое время занималась плаваньем. Я старался делать с ней всё то, что показывал мне тогда Петр, и уже после нескольких наших занятий она призналась, что приплыла к финишу гораздо быстрее, чем в прошлый раз».

«Я не считаю, что я ограничен»

Сейчас в Севастополе у Руслана проходит вторая выставка его работ по адресу: пр-т Победы, 38. Выставленные там картины можно приобрести, правда цену им художник пока не сложил.

«Я до сих пор не знаю, сколько могут стоить мои работы. Я не хочу обидеть человека и запросить слишком много. Но мне нужны деньги: на кисточки, краски, бумагу... Всё это дорого стоит. Сейчас это приобретают родители, но я хочу сам им помогать, ведь они дают мне полную свободу и разрешают делать всё, что я хочу, лишь бы делал. Это всего вторая выставка моих работ. Первая была еще при Украине. Многие из моих картин побывали в разных странах, занимали 1-е и 2-е места в различных конкурсах. Но после возвращения Крыма мне ничего не вернули, и почти все мои работы остались на Украине. Сейчас приходится начинать всё заново».

Руслан создает свои работы за обычным письменным столом и мечтает о мольберте.

«Я знаю, что он должен делать, куда поворачиваться, наклоняться, но не знаю, как он может выглядеть. Сейчас я держу кисть под углом, но это неудобно, шея болит, а такой мольберт мне бы очень помог».

Его работы знают многие, много друзей и знакомых в разных странах и в разных городах.

«Я не считаю, что я ограничен. Главное желание есть и всё. Мне многие помогают, у меня всегда в жизни были хорошие друзья и знакомые. Вот, например, моя фамилия Раб. Многие не верят в то, что она настоящая, но дети никогда в жизни меня не обзывали».

Однажды в квартире художника раздался звонок и женский голос поинтересовался:

— Ты раб?

— Да.

— Ты мой раб и сделаешь всё, что я скажу!

— Тогда ты моя рабыня, — ответил Руслан.

«Меня научили защищаться. Но я всегда предупреждаю, когда начинаю лезть в драку, потому что тогда человек не будет на меня обижаться, так как я заранее его предупредил».

Досье «КТ»

Руслан Раб — севастопольский художник с диагнозом ДЦП, который создает свои картины зубами. Увлекается психологией, фотошопом, реставрацией звуков и написанием сказок.

ДЦП (детский церебральный паралич) — заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение одного (или нескольких) отделов головного мозга, в результате чего развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, координации движений, функций зрения, слуха, а также речи и психики.