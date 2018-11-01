Проекты и прожекты

В Севастополе заговорили о метро, а в Симферополе представили вариант реконструкции Куйбышевского рынка

В городе-герое — очередной мега-проект. В прошлом году активно обсуждали постройку тоннеля через главную бухту, а в этом — заговорили о строительстве метро. В столице же республики стал достоянием общественности проект благоустройства площади перед Куйбышевским рынком. Оба проекта вызвали массу эмоций у жителей полуострова при обсуждении их в интернете.

Тайный план президента?

Итак, метро в Севастополе... Насколько это реально для города, где из гражданской подземной, скажем так, транспортной инфраструктуры, всего два подземных перехода? Многие горожане, конечно, скажут, что нереально. Даже анекдотично, учитывая, сколько городов-миллионников в России ждут строительство метро десятилетиями. Но при обсуждении этой новости на городских форумах и в социальных сетях появилась часть граждан, уверяющих, мол «Путин на пенсии переедет жить в Севастополь». Слухи слухами, добавляют они, но «при таком раскладе всё становится на свои места и строительство метро не такая уж и фантастика».

Но что же стало причиной данного обсуждения? Дело в том, что на днях архитектор Адольф Шеффер, принимавший активное участие в возрождении Севастополя после Великой Отечественной войны, представил в Общественной палате города концепцию строительства метрополитена. По его замыслу, метро, пробурившись сквозь каменную толщу под городом и Севастопольской бухтой, должно связать различные районы: от Камышовой бухты до Учкуевки и даже Мекензиевых гор. Предполагается ветка и в Инкерман, и в Балаклаву. «Сейчас Севастополь живёт в состоянии постоянного транспортного коллапса. Строительство метро не только может решить эту проблему, но также даст толчок к появлению новых микрорайонов и развитию уже существующих», — говорит Адольф Шеффер. При этом, по словам Шеффера, в Севастополе прежде уже были планы строительства метро, но они не были реализованы (в частности, об этом шла речь в генплане двухтысячных годов). Как сообщают севастопольские журналисты, в обсуждении и презентации проекта принял участие и бывший советник губернатора Севастополя по вопросам архитектуры Александр Измоденов, который заверил, что концепция строительства метрополитена в Севастополе уже была представлена на заседании комиссии по городскому хозяйству, строительству, архитектуре, земельным и водным отношениям Общественной палаты Севастополя и получила одобрение. «Такое решение было единогласно принято, подписано и направлено в правительство», — сказал он. Как же отреагирует правительство?..

Когда падёт «Куб»...

Снос торгового центра «Куб» на площади перед куйбышевским рынком в Симферополе уже превратился в некий сериал. Власти многократно заявляли о том, что огромное строение, признанное, дескать, незаконным, вот-вот снесут (несколько месяцев даже зачищали от торговых павильонов территорию вокруг него), но «Куб» каждый раз остаётся цел. Но всё же, эта история когда-нибудь закончится. И, как уверяют городские власти, закончится непременно сносом этого здания. И тогда площадь перед рынком реконструируют, типа того, как сделали перед симферопольским Центральным рынком. На этой неделе презентовали и один из возможных планов этой реконструкции авторства архитектора Кирилла Бабеева. В частности, представленная архитекторами и властями Симферополя концепция реконструкции площади Куйбышева предполагает отсутствие существующей остановки общественного транспорта со стороны автомобильного кольца. «Рассматривалось три основных варианта, у каждого из которых были свои плюсы и минусы. Все не идеальны. Первый — оставить остановочный павильон и остановку общественного транспорта на прежнем месте. Второй — добавить полосу для остановки общественного транспорта на развязке за счет сноса существующего павильона. Третий — убрать остановку общественного транспорта с кольцевой развязки. Остановились на третьем», — цитирует архитектора пресс-служба администрации. Разработчик также объяснил, почему именно этот вариант является для этой территории оптимальным. «Вариант не идеальный, но в сложившихся условиях, наверное, оптимальный. Расширение улиц Кирова и Киевской на рассматриваемом участке невозможно благодаря узким тротуарам, хорошим аллеям вдоль дороги, да и не даст никаких значимых результатов. Как показывает практика, расширение какой-то части дороги в пределах города не решает проблему, а лишь переносит ее в другое место», — уточнил Бабеев.

При этом сносу подлежат все строения, расположенные посреди площади, что, по словам архитектора, было оговорено при составлении техзадания.

В целом, концепция представляет территорию перед рынком «как единое проницаемое пространство, разделенное на несколько зон, преимущественно для отдыха». Основное место, по проекту Бабеева, должен занять круговой навес со скамейками, качелями и фонтанами. Большие газоны и цветники на площади не предусмотрены, так как «это не соответствует типу пространства». Планируется только несколько «приподнятых над поверхностью земли клумб, засаженных почвопокровными растениями, кустарниковыми или дикорастущими травами внутри периметральных скамей». Ну и мощение площади «с применением тротуарных плит большого и среднего формата с вкраплением гранитной брусчатки». «Принцип мощения из чередующихся полос разной ширины, ассоциирующийся со штрих-кодом, создает современную интерпретацию и отсыл к исторической функции — торговой площади», — добавил разработчик. Впрочем, комментируя проект, глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв сказал, что представленная концепция не является готовым проектом реконструкции. Будет сначала проведён специальный конкурс, согласование и экспертизы во всех профильных инстанциях.