Желаемое за действительное

Мифическая русификация, пустынные пейзажи и некомпетентность украинского омбудсмена

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на обмен моряков, на количество якобы привезённых в Крым россиян, а также писали о проблемах с водой и перспективах суда в Европе.

Демографический паноптикум

Неоднократно с той стороны Перекопа рассказывалось о некой насильственной русификации Крыма. Для подавляющего большинства жителей полуострова эти заявления выглядят смешно, но информационные атаки Украины в этом направлении продолжаются. Например, на днях постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН снова заявил, что «Россия переместила на проживание в Крым 108 тысяч своих граждан». «В течение периода 2014-2017 годов 108 тысяч человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?», – сказал Ельченко, подразумевая, конечно, несуществующий украинский статус полуострова.

Вернулись домой!

«Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал о ситуации с незаконно захваченным минувшей весной российским сейнером «Норд» и о судьбе его команды. На прошлой неделе Украина заявила, что это судно может быть продано с аукциона. А на этой стало известно, что семь российских моряков с «Норда» обменяли на семь украинцев (моряки с украинского судна ЯМК-0041, задержанного у берегов полуострова в мае за незаконный промысел рыбы) в рамках соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. При этом капитан судна Владимир Горбенко продолжает оставаться на Украине (вероятно, его вскоре обменяют на кого-то из капитанов двух браконьерских судов, задержанных в Крыму). «Этому решению предшествовали переговоры Москальковой с её украинской коллегой Людмилой Денисовой, но достичь каких-то результатов не удалось», – пишет украинский сайт. И умалчивает важное. Дело в том, что, когда к процессу подключилась Нина Карпачёва – украинский омбудсмен времен Януковича, а сейчас заместитель председателя ассоциации европейских омбудсменов, – вопросы решились и «Карпачёва привезла согласие на обмен от Порошенко». А Денисова оказалась абсолютно некомпетентна и была отстранена от переговоров украинской стороной. В этой истории примечательно и то, что старпом «Норда» Юрий Савельев на себе вывез с территории Украины российский корабельный флаг своего сейнера, который хранил все эти месяцы, а во время допросов в СБУ наматывал на тело.

Судный год

Соседнее государство упорно пытается сохранить, как говорится, хорошую мину при плохой игре. В частности, как стало известно на этой неделе, в феврале следующего года начнут рассматривать первое межгосударственное дело по жалобе Украины против России. Об этом заявила судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская. Дело «Украина против России» якобы уже готово к рассмотрению. По словам судьи, должно быть проведено два слушания. И только одно из них будет открытым. «Процедура такова: ЕСПЧ проводит коммуникацию с правительствами обоих государств, после этого происходит рассмотрение дела – это первые слушания», – рассказала Юдковская. «Далее Большая палата формирует предварительное заключение, есть ли нарушение или нет. Идет процесс подготовки решения – и Большая палата собирается на вторые слушания, где уже рассматривает проект самого решения и голосует окончательно», – добавила она. Согласно практике ЕСПЧ, между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год, и данное дело, скорее всего, не станет исключением.

По-иезуитски

Украина принципиально не хочет обеспечивать полуостров водой из-за присутствия там российских военных, сообщил украинский политик средней руки Георгий Тука. По его словам, число виноградников уже сократилось на треть из-за отсутствия воды для сельского хозяйства, а общая ситуация выглядит «катастрофически». «У нас есть спутниковые снимки Крыма – в динамике видно, как с 2014 года исчезает флора полуострова, север Крыма превращается в полупустыню. Был полуостров ярко-зеленым, теперь третья часть превратилась в песок», – сказал Тука. И по-иезуитски добавил: «Если бы удалось каким-то образом отделить воду для сельского хозяйства от воды для военнослужащих Российской Федерации, дискуссия на эту тему, возможно, была бы еще уместна. Но никто это сделать не сможет. Крым обеспечен собственной питьевой водой, население не страдает, то есть мы не нарушаем международное гуманитарное право». Конечно, ситуация с водой на полуострове очень серьёзная, это не отрицают и местные, крымские специалисты, но россказни насчёт песка и катастрофического положения не выдерживают никакой критики. Достаточно просто один раз побывать в Крыму, чтобы убедиться. Кстати, иллюстрируют украинские журналисты эту информацию не «засухой и песком на трети полуострова», а фотографиями желтых осенних предгорий.