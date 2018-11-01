Мистика местного масштаба

Какие места в Крыму считаются самыми загадочными и почему

Российское аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало свежий рейтинг популярных мистических мест для путешествий по стране. Рейтинг выполнен в виде «топ-10» и был составлен, как объясняет само агентство, «на основе анализа популярности мест и отзывов туристов в Интернете». В него вошли места, «куда россияне отправляются, чтобы встретить духов, призраков и других загадочных существ». При этом уточняется, что обычно такие объекты посещают с однодневными экскурсиями. И самое примечательное, что первых два места в рейтинге заняли крымские объекты – мыс Фиолент и пещерный монастырь Качи-Кальон...

Мистические или просто удобные?

После появления в Интернете общероссийского рейтинга самых мистических-туристических мест, у некоторых крымчан, краеведов, интересующихся подобной тематикой, возникли сомнения. Если, к примеру, насчёт мистичности Фиолента ещё можно как-то согласиться, то Качи-Кальон в этой связи встречается впервые. Тем более, сразу оказавшись в лидерах! Да и упоминаемого пещерного монастыря там нет. Есть просто монастырь в районе древнего пещерного города Качи-Кальон. А это, согласитесь, разница. Кроме этого, утверждают крымские исследователи, на полуострове есть множество более интересных загадочных объектов, с уже давно устоявшейся мистической репутацией (чего стоит, например, заслуживающая отдельной тематической статьи гора Бойка с десятками произошедших на ней странных случаев, необъяснимых фактов и легенд). Но ни Фиолента, ни Качи-Кальона в лидерах замечено не было. Вот и делают выводы: аналитическое агентство, скорее всего, составило список тех мистических мест, куда просто легче всего добираться туристам. Соответственно, об этих местах больше всего упоминаний, постов в Интернете, фотографий, и т. д. Отсюда и лидирующие позиции в топе.

Здесь же будет, как нам кажется, уместно рассказать и о традиционно популярных крымских загадочных местах, не попавших в упомянутый общероссийский рейтинг.

Алимова балка

Что касается мистических свойств Качи-Кальона в Бахчисарайском районе полуострова, то, как правило, их не отмечают крымские краеведы. Куда более интересный фактаж получается на теме создания великолепного и загадочного ансамбля пещер, существующего тут с незапамятных времён. Кроме того, Качи-Кальон, как и Фиолент, давно является одной из крымских христианских святынь. Что же касается традиционных мистических сюжетов, то, как правило, они связаны с находящейся рядом с Качи-Кальоном Алимовой балкой – излюбленным местом эзотериков, шаманов, язычников и прочих, как сейчас принято выражаться, духовных практиков. Говорят, оно наделено мощной энергетикой. А согласно рассказам местных жителей, здесь уже вторую сотню лет живет дух некоего Алима – легендарного разбойника, крымского Робин Гуда. Поэтому спокойно пройти ущелье способен только человек с чистым сердцем и сильным духом.

Долина привидений и Храм Солнца

Считается, что на горе Демерджи находится пересечение энергетических потоков. Людям неподготовленным сюда лучше не ходить – можно увидеть пугающие картины. Правда, скептики уверяют, что это просто причудливые скалы обретают в тумане странные очертания. Ещё одна особенность Демерджи – на её склонах теряется ощущение времени: человеку кажется, что он здесь всего минут пять-десять, а на самом деле прошло уже полчаса. Что касается Храма Солнца, то так называют необычный каменный ансамбль на горе Ильяс-Кая, недалеко от бухты Ласпи, напоминающий гигантский раскрывшийся цветок. Камни расположены так, что первый луч солнца по утрам словно падает прямо в сердцевину этого «цветка». Храм находится не в таком уж недоступном месте, но попасть сюда могут только «те, кто действительно готов к его посещению и кому это позволят высшие силы», уверяют эзотерики.

Фиолент

Мыс Фиолент близ Севастополя и его окрестности насыщены самыми невероятными историями и легендами. Это место с удивительно мощной энергетикой и считалось святым еще в древности. Здесь же ещё в средневековье появился православный монастырь. История его появления связана с неординарным событием: греческие моряки потерпели кораблекрушение и вскарабкались на скалу, моля о помощи, и тогда им явился известный христианский святой – Георгий Победоносец. В то же мгновение буря утихла. Выжившие моряки в благодарность соорудили в одной из пещер на краю обрыва храм Георгия Победоносца – первый христианский храм в этой местности. Но ещё задолго до монастыря в этом районе располагалось языческое капище таврской богини Девы. И исследования, связанные с существованием храма девы, действительно полны тайн и загадок.

Что же касается опасностей, зачастую сопровождающих мистические места, то Фиолент действительно бывает опасен. В частности, здесь часто срываются со скал люди. Бывает, что и со смертельным исходом.

Мангупский мальчик

Мистическим ореолом окутан и один из крымских древних пещерных городов – Мангуп, что на юге Бахчисарайского района. Говорят, что зимой на Мангупе можно увидеть некие светящиеся «неоновые» шары. Они зависают в воздухе на высоте полутора метров на несколько минут, а потом просто растворяются и исчезают. Есть здесь и свои призраки. Легенда гласит, что накануне турецкого вторжения в 1475 году на Мангупе, в столице местного православного княжества Феодоро, жил мальчик. Его родные погибли, защищая город. Сам мальчик, спасаясь от врагов, оказался на краю пропасти. Турки кинулись к нему, но скала расступилась и поглотила ребёнка. И сейчас в тихие лунные ночи можно услышать детский плач и увидеть среди деревьев белую фигурку: это мальчик бродит по руинам родного города и ищет родителей. Говорят, что если задержишь на нём взгляд, то уже не оторвёшь – пойдёшь следом и шагнёшь в пропасть.

Мыс Меганом и гора Кара-Даг

Меганом – одно из наиболее любимых мест оккультистов и эзотериков в Крыму. Находится на юго-востоке Крыма, между Судаком и Коктебелем. Название мыса переводится с греческого как «большой дом», однако никаких древних поселений здесь не обнаружено. Пустынные скалы с минимумом растительности не особо к этому располагают. С Меганомом связаны многочисленные рассказы об НЛО и привидениях. В частности, призрак мальчика, который зовет за собой в воды моря. Но знаменитый призрачный обитатель Меганома – блеющий на краю обрыва ягнёнок (обычно настоящие домашние животные эти места избегают). Практикующие медитацию утверждают, что именно на Меганоме это можно делать гораздо продуктивнее, чем где бы то ни было. Кроме этого, есть легенда о существующих подземных шахтах в глубине этой горы, через одну из которых античный герой Одиссей когда-то попал в загробное царство Аида. Такие рассказы местных жителей хоть и воспринимаются иронично, но всё же заставляют десятой дорогой оплывать глубокие «пропасти» в акватории мыса. Многие шахты до сих пор никто не исследовал.

Также и Кара-Даг – горный массив вблизи Феодосии – считается мощнейшим местом силы. Хотя само это понятие в последние годы сильно опошлили, на Кара-Даге действительно наблюдаются сильные магнитные аномалии – есть места, где стрелка компаса начинает скакать как сумасшедшая. На некоторых людей такие аномалии оказывают целительный эффект (пусть даже и посредством самовнушения), и они из года в год приезжают на Кара-Даг «подзарядить батарейки».

Бинбаш-Коба и Эклизи-Бурун

Также среди множества традиционно знаменитых мистических мест Крыма есть и пещеры, находящиеся на горе Чатыр-Даг, и вершины на этой горе. На высшей точке Чатыр-Дага, мысе Эклизи-Бурун (1527 м), до XVIII века находился греческий храм Панагия, посвящённый Пресвятой Богородице. Православные окрестных сёл до сих пор год за годом поднимаются сюда накануне Пасхи и служат молебен. В этом месте люди ощущают умиротворение и наполняются силой. И совершенно с противоположным знаком чувствуют любители непознанного чатырдагские пещеры. Особенно Тысячеголовую пещеру, или Бинбаш-Кобу. Есть мнения историков, что её уже несколько тысяч лет назад начали использовать древние крымские жители – тавры – для жертвоприношений своим кровожадным богам. Также есть версия, что в ней погибло множество жителей горного Крыма во время османского нашествия в 1475 году. Как бы там ни было, в XIX веке исследователи и путешественники находили в этой пещере многочисленные человеческие черепа и кости. Человеческих останков там давно уже нет, но мрачная мистическая аура, говорят, довлеет. Некоторые верят, что души невинно убитых до сих пор томятся во мраке этого подземелья. А кто-то верит, что человек своим присутствием здесь может накликать на себя проклятие древних богов.

Кошмары на Аю-Даге

Много легенд связано с вершиной, которая нависает над поселком Партенит и знаменитым лагерем «Артек». Рядом с горой в небе часто видят светящиеся шары. А ночевать на Аю-Даге – опасно. Нередки случаи, когда туристам, которые тут ночевали в палатках, снились кошмары. Они выходили из палаток и в темноте в «полубессознательном» состоянии падали вниз по крутому склону. Здесь также отмечены мощные геомагнитные аномалии. Что, впрочем, неудивительно, учитывая то, что эта гора вулканического происхождения. Также уже второй десяток лет местные уфологи обозначают Аю-Даг как главную «базу» НЛО на полуострове.

Что ещё?

Кроме крымских объектов, в топ-10 популярных мест России для мистического туризма вошли: остров Ольхон на Байкале; озеро Светлояр в Нижегородской области; гора Белуха и сказочный город Беловодье на Алтае; Бездонное озеро в Солнечногорске Московской области; укрепленное поселение Аркаим в Челябинской области; Иволгинский дацан в Верхней Иволге, Бурятия и горная гряда Сундуки в Хакасии.