Особая «социалка»

Получение земли семьёй с ребёнком-инвалидом

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о получении земли семьёй с ребёнком-инвалидом. Ваш юрисконсульт – Артём Шабанов.

Три условия

Родители (попечители, опекуны) ребенка-инвалида зачастую способны возвести жилой, садовый либо дачный дом, а также вести личное хозяйство, однако приобретение земельного участка за плату значительно уменьшает бюджет семьи и соответственно сводит к минимуму возможность строительства. Возведение жилого дома силами лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, сможет решить вопросы обеспечения таких лиц жилыми помещениями.

Предоставление земельных участков инвалидам регулируется Федеральным законом Российской Федерации «О социальной защите инвалидов».

Согласно статье 17 данного Федерального закона, инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. Закон действует по отношению инвалидов всех групп – первой, второй и третьей. Однако есть одно условие – постоянная инвалидность. При временной инвалидности решение о предоставлении участка или отказе выносят органы местной администрации в персональном порядке.

В Республике Крым порядок предоставления земельных участков гражданам осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

В марте 2018 года в Закон Республики Крым № 66-ЗРК/2015 были внесены изменения в статью 4 и добавлен пункт 11, в котором говорится, в том числе, что к льготной категории граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, относятся совершеннолетние граждане Российской Федерации из числа лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство).

Статьей 5 вышеуказанного закона определяются условия предоставления земельных участков льготным категориям граждан. Чтобы иметь возможность получить земельный участок гражданину, воспитывающему ребенка-инвалида, необходимо чтобы были соблюдены следующие условия:

1) гражданин постоянно проживает на территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики Крым более пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении земельного участка, а также дате предоставления земельного участка;

2) гражданин, его супруг(а) и несовершеннолетние дети не имеют иного земельного участка, пригодного для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, и в отношении указанных граждан не принималось решение о предоставлении (передаче) земельного участка для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта и решение, в соответствии с которым возможно завершение оформления права на земельный участок для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта в соответствии с законодательством;

3) гражданин, его супруг(а) и несовершеннолетние дети не отчуждали выше­указанное недвижимое имущество.

Предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков гражданам осуществляется в порядке общей очередности.

Порядок очереди

Земельный участок предоставляется однократно по выбору заявителя в аренду или в собственность бесплатно.

Граждане, желающие приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок, подают заявление в уполномоченный орган (местную администрацию). В заявлении указываются вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка и другие сведения, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право гражданина на приобретение земельного участка в собственность бесплатно или в аренду.

Порядок постановки заявителя в очередь на получение находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка, снятия его с очереди, типовая форма заявления о постановке гражданина в очередь, а также перечень прилагаемых к заявлению документов определяются Порядком ведения очерёдности граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Крым от 10 февраля 2015 года № 41.

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