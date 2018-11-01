Бездомный доктор

Дом династии Арендтов уже 20 лет разрушается на глазах у всего города

Когда проезжаешь по улице Карла Маркса в Симферополе, хочется опустить взгляд, чтобы не видеть пустые глазницы дома № 25, упорно не желающего рассыпаться в прах. А еще… Мысленно прокрутив время вспять, увидеть, как с наступлением темноты одно за другим зажигаются его окна, как многострадальные стены вновь обретают в себе жизнь…

История с географией

История семьи Арендтов интересна, поучительна и связана с судьбой полуострова, ведь Арендты присоединились к России в те же времена, что и Крым. «Виновницей» и того, и другого была Екатерина II, которой было важно прирастить земли русские лучшими территориями и лучшими людьми. 4 декабря 1762 года Екатерина II издала манифест, вошедший в историю как вызывной. Императрица призывала иностранцев переходить в российское подданство и заселять пустующие земли. Коллегия иностранных дел разослала Манифест, переведенный на французский, английский и немецкий языки, своим дипломатическим агентам за границей, однако желаемого эффекта он не произвел. Пришлось потрудиться еще раз, подкрепив свой вызов обещаниями в обустройстве и гарантиями получения льгот (свободный выбор места для поселения, освобождения от податей, воинской службы и прочих повинностей). Одним словом, мигрантам должно было стать в России лучше, чем на родине. «Всем иностранным, прибывшим на поселение в Россию, учинено будет всякое вспоможение и удовольствие», – писала государыня. И в благие намерения поверили. Многие. В числе их оказался и мастер медных дел из Пруссии Иоганн Арендт.

Плоды родословного древа

На российской земле семья Арендтов резко повысила свой социальный статус – сын мастерового, уроженец Москвы Теодор Арендт (по-русски, Федор Иванович) стал специалистом в области медицины. Так с тех пор и повелось. Сын Федора Ивановича Николай Федорович известен как лейб-медик государя-императора Николая I, врач, которому довелось облегчать предсмертные страдания Александра Пушкина после его дуэли с Дантесом.

Другой сын Федора Ивановича Андрей Федорович, штаб-лекарь, инспектор врачебной управы Таврической губернии, один из немногих практикующих в то время в Симферополе врачей, был прославлен литературным критиком Виссарионом Белинским как бессребреник («В Симферополе, кроме Арендта, есть ещё искусный доктор – Мильгаузен, да как я к нему пойду? А ведь Арендт лечит нас даром и о деньгах слышать не хочет…», – писал Белинский в 1846-м).

Внук Федора Ивановича Николай Андреевич вошел в историю как «доктор, который хотел летать», прозвище это он заслужил по праву, поскольку был теоретиком авиации, основоположником планирующего полета, изобретателем безмоторного летательного аппарата.

Правнук Федора Ивановича Андрей Андреевич считается основоположником детской нейрохирургии в России.

Награда за труды

Участок земли в Симферополе на углу бывшей улиц Полицейской (ныне ул. К. Маркса) и Долгоруковской ­ (ул. К. Либкнехта) основатель таврической ветви Арендтов Андрей Федорович получил в начале 40-х гг. XIX века в награду за 25 лет безупречной службы. Дом, появившийся на участке в 1843 г., был внесен в список местных домовладений, о чем сохранилась запись в конторской книге за 1858 год. В этих стенах сделал свои первые шаги тот самый Николай Андреевич Арендт, мечтатель, боровшийся с чумой в Тегеране и с косностью мышления бюрократов и чиновников на родине. За действенную помощь в борьбе с опасной болезнью в составе российской императорской миссии он был награжден персидским орденом Льва и Солнца. За мечту прославить Россию как покорившую небо державу обзавелся многочисленными проблемами. Есть мнение, что именно из-за навязчивой идеи по созданию планера Николай Арендт забросил работу и, в конце концов, разорился и лишился дома, который выставили на торги.

Другую, пожалуй более убедительную версию выдвигает Евгений Княгинин, утверждающий: «Его (Арендта) финансовые проблемы были связаны с реализацией другого проекта, который Арендт считал куда более важным, чем создание летательных аппаратов. Этот проект был предпринят по инициативе его жены Софьи Адриановны, дочери таврического вице-губернатора А. А. Сонцова. Будучи женщиной хорошо образованной, она не замыкалась в кругу домашних дел, а живо интересовалась идеями социализма и даже переписывалась с немецким социалистом, организатором Всеобщего германского рабочего союза Фердинандом Лассалем. Увлеченная этими идеями, она предложила Николаю Андреевичу создать в Симферополе своего рода очаг социализма. Он приобрел большой двухэтажный дом с усадьбой и устроил в нем общественный детский сад и лечебницу для грудных детей… На содержание детского сада и лечебницы, конечно, требовались немалые средства. Частные пожертвования были невелики, а потому Николаю Андреевичу и Софье Андриановне приходилось расходовать свои накопления. В конце концов, они залезли в долги и в 1891 году были вынуждены продать усадьбу». Дом этот потом пережил мировую войну, революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную…

По рукам

Что происходит с особняком в наше время? Для тех, кто просто ездит мимо по улице Карла Маркса, с ним не происходит ровным счетом ничего. Вот уже двадцать лет стоят руины без крыши и уже изрядно примелькались. Для тех же, кто интересуется историей Крыма, здесь сконцентрировалась вся история нашего непростого времени. Градус борьбы за историческое здание поднимается приблизительно раз в пятилетку. Сейчас как раз наступил новый виток. Ведь в 2013-м казалось, что дело сдвинулось с мертвой точки. Тогда «Обществу защиты и сохранения культурного наследия» удалось добиться присвоения дому Арендта статуса памятника архитектуры и истории. Приказом Министерства культуры Украины от 14.08.2013 № 757 усадьба была объявлена памятником истории, архитектуры местного значения с номером в реестре недвижимых памятников № 30721-АР. Из Великобритании приезжали праправнучка Николая Андреевича Аренда – художница и писательница Наталья Арендт и ее дочь, искусствовед Ариадна. Искренне радовались, что семейное гнездо спасено, «рукоплескали и благодарили всех», на фоне благородного семейства фотографировались крымские журналисты и общественники. Оказалось, радоваться рано. После «Крымской весны» дом был вынесен из реестра памятников, потом опять туда занесен. При этом никаких усилий по консервации здания не предпринималось. Вину возложили, конечно, на собственника – усадьба остается в собственности фонда «Крым», связанного с запрещенной в РФ экстремистской организацией меджлис.

Продолжение следует…

27 октября этого года в истории с имуществом вышеупомянутого Фонда, кажется, наметился сдвиг. На IV курултае мусульман Крыма в Симферополе решается судьба имущества того самого фонда «Крым». По информации одного из депутатов Госдумы РФ от РК, это имущество может быть национализировано и в дальнейшем передано на баланс Духовного управления мусульман Крыма.