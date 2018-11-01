Советы на разные случаи

> Очень эффектные заснеженные еловые или сосновые ветки можно получить, опустив их на сутки в перенасыщенный раствор поваренной соли (1:1), а затем просушив. Если использовать такой же раствор медного купороса, ветки покроются голубыми кристалликами. Можно также несколько раз окунуть ветку в расплавленный парафин – получится как бы только что покрытая снегом ветка.

> Если перед тем, как зажечь свечи, обмакнуть их в соленой воде (а лучше подержать в ней примерно час), они не оплывут и будут гореть значительно дольше.

> В каждую ячейку ванночки для льда можно положить ягоду из варенья или компота, залить водой и поставить в морозильник. Получаются эффектные кубики льда, которые украсят любой праздничный коктейль.

> Если в висячий замок затекает вода и он ржавеет, можно на его дужки надеть резиновые колечки.

> Окна можно заклеивать старыми простынями, используя вместо клея мыльный раствор. Такие полоски легко снять, простирать и использовать вторично.

> Шариковая ручка, которой долго не писали, начнет писать сразу, если кончик ее металлического стержня с шариком предварительно окунуть в спирт или одеколон.

> Древесный уголь или мел, положенные в ящик с металлическими предметами (инструментами, например), впитывают в себя влагу и тем самым защищают их от ржавчины.

> Шерсть для вязания можно сделать белее, прокипятив ее 2-3 минуты в содовом растворе. Окрашенная шерсть при этом станет светлее.

> Свалявшуюся шерстяную вещь будет легко распустить, если в сырой пасмурный день вывесить ее на несколько часов на улицу или повесить над кипящим чайником.

> Плиссированная юбка не изомнется, если хранить ее в капроновом чулке.

> Синтетическую ткань лучше резать нагретыми ножницами, тогда она не будет осыпаться, и швы обметывать не придется.

> Чтобы спасти намокшую книгу, нужно пересыпать страницы тальком, закрыть и положить под пресс. Когда они просохнут, протереть листы мягкой тряпкой и, легко ударяя по книге стряхнуть тальк.

> Если мыло перед употреблением положить на сутки-двое на батарею центрального отопления или печку, оно даст вдвое больше пены.

> Чтобы стекла в серванте не дребезжали, можно наклеить несколько кусочков лейкопластыря на верхнюю кромку.

> Чтобы убрать небольшие вздутия на поверхности фанерной мебели, нужно проколоть пузырь, впустить туда клей, положить сверху несколько листов бумаги и прогладить утюгом.

> Поверхность утюга, к которой что-то пригорело, можно протереть тряпочкой с мелкой солью.

> Чтобы наточить ножницы, нужно постричь ими наждачную бумагу, сделав 6-8 надрезов.

> Чтобы ножки стульев не царапали пол, следует приклеить к ним кусочки войлока.

> Чтобы собрать осколки стекла, можно использовать смоченную в воде вату. Можно также сделать шарик из оконной замазки и покатать его по месту, где лежат осколки. Он вберет в себя даже невидимые частицы.