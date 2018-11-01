→ Байки, сонеты Ездить будет веселее? Симферополь – на нервах. Такого транспортного безумия не было ещё никогда. Вот уже которую неделю граждане клянут весёлую в кавычках езду на работу, с работы, не выдерживают «испытания маршрутками», выходят, идут пешком… Речь, конечно, в данном случае о тех, кто пользуется общественным транспортом. Но ситуацию обещают изменить. В частности, специалисты Министерства транспорта Крыма и администрации Симферополя анонсировали разработку новой схемы движения общественного транспорта на территории крымской столицы. «Во исполнение поручения главы РК специалистами управления транспорта и связи администрации города совместно с коллегами из Министерства транспорта РК разрабатывается новая схема движения общественного транспорта. Новая схема объединит транспортную инфраструктуру Симферополя и Симферопольского района, что позволит оптимизировать маршрутную сеть и сделать транспортные услуги более удобными для граждан», – сообщил замглавы администрации Сергей Круцюк. Как это будет в реальности – непонятно. Но понятно, что маршрутных автобусов станет меньше. Такой вывод можно сделать, учитывая то, что, по мнению руководства Крыма, «недопустимо, чтобы через центр города проходили сразу 35 маршрутов». Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года Еще статьи: Полет воображения — столичная схема движения Оптимизация маршрутов грядёт? Говорят, что...на остановку не вмещается транспорт Чиновники и дороги Говорят, что... бездомные жгут костры на остановках Просмотров: 15 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:41