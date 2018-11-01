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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... мост оказался никому не нужным

Жительница Симферополя Александра П. возмущается: «Это мост со стороны Евпаторийского шоссе, перпендикулярно ул. Пехотинцев. Ему более 35 лет, а городские власти до сих пор не могут взять его на баланс. Во время избрания новой власти одним из депутатов была проявлена инициатива по ремонту данного сооружения. Но за несколько лет доски прогнили, и во время сильного дождя к мосту подобраться невозможно, болото стоит до перекрестка с с/х Дзержинского. А в темное время суток мост освещается только слегка достающим светом фонарей с шоссе. Также, пользуясь случаем, хочу передать привет свиноподобным людям, постоянно загаживающим своими отходами территорию рядом с мостом».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:50

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