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Говорят, что... в больнице не следят за порядком
Житель Симферопольского района Игорь Н. шокирован: «Симферопольская ЦРКБ, иначе Луговская больница. На территории бардак, к безопасности относятся формально. Охраны нет, хотя она предусмотрена, рамка на входе вообще для мебели».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года
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