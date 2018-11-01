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Говорят, что... в больнице не следят за порядком

Житель Симферопольского района Игорь Н. шокирован: «Симферопольская ЦРКБ, иначе Луговская больница. На территории бардак, к безопасности относятся формально. Охраны нет, хотя она предусмотрена, рамка на входе вообще для мебели».