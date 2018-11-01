В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... не хватило асфальта Говорят, жители улиц Дм. Ульянова и Трубаченко испытали немало позитивных эмоций, когда в районе начали делать пешеходные дорожки. И получилось весьма неплохо. Правда, как это обычно бывает, в бочке меда нашлась ложка дегтя. Люди удивляются, что каким-то образом на участке от Трубаченко до Крымских Партизан в 2-х местах асфальта не хватило. «Сейчас-то это не критично, – говорят местные. – А вот когда дожди пойдут, то это будут две огромные лужи, которые обходить придется по грязи». И задают весьма уместный вопрос: «Интересно, так и оставят или всё-таки доделают?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... потекли бетонные реки Платное место под солнцем Говорят, что... уничтожается история, а властям всё равно Говорят, что... строительство школы забросили Говорят, что... дорожники признались симферопольцам в любви