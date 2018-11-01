Говорят, что... в почтовое отделение страшно заходить

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, в Сакском районе, а именно в селе Михайловка, появилась еще одна крымская достопримечательность. На первый взгляд, это руины, которые с успехом подойдут в качестве декораций для фильма о войнах давно минувших лет. Но, как выяснилось, здание не просто эксплуатируется, в нем размещен филиал весьма уважаемой организации, «Почты Крыма». Местные жители признаются, что каждый раз, когда вынуждены отправиться в это отделение, испытывают неконтролируемый всплеск адреналина: «Страшно до жути». Что же тогда, интересно, испытывают люди, чей рабочий день проходит в этих стенах?