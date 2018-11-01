Большие деньги

Провокационно-дотационный бюджет Севастополя одобрен в первом чтении

На пленарном заседании сессии Законодательного Собрания в первом чтении был принят бюджет Севастополя на ближайшие три года. За него проголосовало 19 депутатов из 21, и двое оказались против. Ранее он уже получил положительное заключение Минфина России.

В обстановке напряжения

Итак, завершила свою трехдневную работу постоянная комиссия по бюджету на 2019-й, 2020-й и 2021-й годы. От общественных объединений и политических партий в ней приняли участие 19 севастопольцев, но даже принятие одобренного Москвой бюджета не обошлось без скандалов и провокаций. Так, во вторник, в первой же день работы комиссии, в зал, где проходили открытые слушания, не пропустили около 50 человек, сославшись на то, что последние не прошли надлежащим образом процедуру регистрации.

Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания:

«Публичные слушания сегодня проводились в соответствии с законом, который был принят законодательным собранием два с половиной года назад. Был очень высокий уровень публичного интереса к сегодняшним слушаниям. Но, к сожалению, не все коллеги, которые хотели принять в них участие, готовы были действовать в рамках принятого закона».

Однако, как уверяют общественники, представители закса сами нарушили закон, и со своими претензиями к их работе они уже обратились к прокурору города. По их мнению, подобные действия ЗС нарушают конституционные права граждан, а также ведут к срыву бюджетного процесса на 2019-й и последующий годы. «Мы считаем недопустимым использование закона о бюджете в качестве инструмента для достижения своих политических целей, так как это приведет к обострению социально-экономической ситуации в городе», — написано в резолюции.

Но проблемы на этом не закончились. На второй день работы комиссии открытые слушания попробовали закрыть от журналистов. Так, зампредседателя Законодательного собрания Александр Кулагин предложил сделать рассмотрение вопросов закрытым:

«Без участия СМИ», — обратился он к председателю постоянной комиссии Законодательного собрания по бюджету Вячеславу Аксенову, сославшись на то, что, по его мнению, журналисты предоставили недостоверную информацию в репортаже о публичных слушаниях в Заксобрании. Но данное предложение не было поддержано депутатами, и вскоре сам Александр Кулагин без объяснения причин удалился из зала.

Треть не обоснована

Что же касается самого бюджета, то, согласно проекту правительства, в 2019 году город сможет реализовать 46,1 млрд руб., из которых 18 млрд рублей — на объекты ФЦП. Образование, здравоохранение, культура, спорт... получат 22 млрд 99 млн рублей, что составляет почти половину всех городских расходов. На заработную плату и социальные выплаты планируется выделить 14 млрд 360 млн рублей.

Однако, не все запланированные средства депутаты смогли одобрить. Так, представители контрольно-счетной палаты считают, что заложенные в бюджет на 2019 год 12 млрд рублей не имеют правовых обоснований.

Александр Кулагин, заместитель председателя Законодательного собрания:

«Треть планируемого бюджета, а это 12 млрд руб., не обоснована».

Его мнение разделяет и председатель комиссии по бюджету Вячеслав Аксёнов, который считает, что на заседаниях были оперативно рассмотрены лишь заявки департамента сельского хозяйства и управления ветеринарии. По многим же другим расходам либо отсутствует проектно-сметная документация, либо экспертиза по проектам, предусмотренные для департаментов капстроительства, дорожного хозяйств и транспорта.

Напомним, что в прошлом году подобные недочеты привели к тому, что в Севастополе так и не началось строительство больницы скорой медицинской помощи, а также городской инфекционной больницы.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Севастополя Наталья Середа заметила, что трёхлетним бюджетом также не предусмотрены расходы на капитальные вложения в образовательные учреждения (даже при наличии проектно-сметной документации): на 2019 год — 1,5 млрд рублей, на 2020 год — 1,4 млрд рублей и 736 млн на 2021 год. Кроме того, несмотря на то что всего 38% автомобильных дорог соответствует нормативным требованиям, на 2019–2021 годы не предусмотрен их капитальный ремонт.

Помимо всего прочего, в бюджете также не запланировано строительство психоневрологического интерната, уже давно обещанного правительством города. По словам депутата Татьяны Щербаковой, в городе 197 человек с первой группой инвалидности по психическим заболеваниям, 1235 гражданам присвоена вторая группа инвалидности. И этих людей в настоящее время вынуждены отправлять в интернаты других субъектов РФ.

«Мы не обеспечиваем основные расходы»

Также депутатов интересовали расходы, предусмотренные на их содержание, которые были увеличены на 15%, и увеличение расходов на содержание аппарата губернатора города на 100 млн рублей.

Татьяна Лобач, депутат Законодательного собрания:

«Меня интересует, расписан ли штат, есть ли у нас открытые вакансии, что происходит с мобильной связью, обеспечены ли ей депутаты?»

Выяснилось, что затраты на обеспечение депутатской деятельности городом предусмотрены: это и мобильная связь, и транспортные расходы, и командировочные. Но всё же из-за невысокого уровня заработной платы происходит большая текучесть кадров. Так, только в этом году было уволено 16 человек.

Также депутаты пытались пролоббировать несколько десятков миллионов рублей, необходимых на капитальный ремонт двух парламентских зданий, но им было в этом отказано, поскольку, по словам заместителя директора департамента финансов Михаила Наздрякова, у города существуют куда более важные расходы. «Мы не обеспечиваем основные расходы, на образование, здравоохранение. По приоритетам стоял прежде всего вопрос о закрытии социальных обязательств: заработной платы, пособий, выплат, содержания учреждений...» — заметил он, а также добавил, что правительство города в этом году полностью отказалось от ремонта своих зданий.

При этом уже на пленарном заседании депутаты отклонили предусмотренный бюджетом план приватизации госимущества на ближайшие годы. В нем было предложено приватизировать такие объекты, как агентство «Союзпечать», Единый информационно-расчетный центр, ГУП «Пансионаты Севастополя», «Севавтотранс», Севастопольский морской порт... В общей сложности планировалось, что в течение трех лет это принесет в бюджет дополнительно 2 млрд 47 млн рублей. Однако депутаты не поддержали подобную инициативу. Напомним, что в текущем году Законодательное собрание уже дважды отклоняло предложенные правительством планы по приватизации.

В итоге, несмотря на провокации и жаркие споры, бюджет Севастополя всё же был принят депутатами, и теперь, после принятия ряда поправок, предложенный законопроект будет рассмотрен ими во втором чтении.