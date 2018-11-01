Источники угрозы

Ещё раз о безопасности в учебных учреждениях

Родители воспитанников детского сада № 91 «Мишутка» в Симферополе бьют тревогу: дошкольное учреждение, вопреки всем нормам безопасности, не обнесено ограждением. Вернее, забор-то есть, но он недостаточно высок — это раз, находится в полуразрушенном состоянии — два. Был и случай: несколько малышей выбрались через пролом в ограждении за пределы детсадовской территории и блуждали по району, пока их не нашли. Администрация садика разводит руками: город не даёт денег на ремонт забора «в связи с отсутствием свободного финансового ресурса в бюджете».

Контролируемое пространство

Мы надеемся, что уполномоченные ведомства обратят внимание на вопиющий прецедент. Однако, как выяснилось, это далеко не единичный случай отсутствия элементов системы антитеррористической безопасности в крымских учебных учреждениях.

Владимир Бобков, председатель комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту Государственного совета РК:

«Говоря об этой ситуации, приведу данные Министерства образования республики. Из 518 школ полноценные ограждения есть в 203 (39%), из 403 детских садов — в 341 (84%), из 55 учреждений дополнительного образования — в 25 (45%). На установку недостающих объектов необходимо ещё примерно 2 млрд руб. Но перед тем, как мы приступим к выделению денег, необходимо завершить оформление земли под каждым из учебных заведений, закончить кадастровые работы. Почему они не ведутся или идут очень медленно? Этот вопрос спущен на уровень местных бюджетов, а там недостаточно средств на подобные нужды. Но если мы хотим двигаться к безопасности, изыскивать средства нужно уже сегодня».

С этим невозможно не согласиться. И напрашивается прямой вопрос: до каких пор крымские чиновники будут экономить на безопасности детей? В конце концов, недавняя трагедия в керченском колледже, к сожалению, случай далеко не единичный в России за последние несколько лет. Современное общество порождает некий особый формат мышления, который заставляет молодёжь становиться на путь бессмысленного насилия. А Крым тем временем никак не может обеспечить детей даже минимальным набором элементов безопасности.

Кто-то может возразить: от преступника с взрывчаткой тот же забор не защитит. Возможно. Но помимо вооружённых нападений, существует масса других, более повседневных и реальных источников угрозы. Например, хулиганы, алкоголики, наркоманы, бродячие собаки. Защитить детей от подобного соседства простому забору вполне под силу. Да и в целом ограждение создаёт некое контролируемое пространство: с точки зрения как безопасности, так и порядка.

Реальная картина

Теперь посмотрим на вопрос детской безопасности немного шире. С 2015 года во многих школах и детских садах всё-таки успели установить все необходимые элементы: забор по периметру, рамка металлодетектора на входе, «тревожная кнопка», система видеонаблюдения. Но насколько эффективными оказались эти меры? Как правило, имеет место примерно следующая картина. Рамки, как положено, пищат ежеминутно, однако никто не обращает на это внимания. У входа может дремать охранник или бродить со шваброй бабушка-вахтёрша. При этом постоянно входят и выходят какие-то люди. Кто они? Родители? Преподаватели? Или просто неизвестные с улицы? Получается, сейчас любой может беспрепятственно пронести что-нибудь в школу и детский сад или вывести кого-нибудь из детей в целях похищения. Где же безопасность, в которую вкладываются миллионы бюджетных средств?

Владимир Бобков:

«Уже было озвучено предложение (и мы сейчас думаем, как ему придать правильный вектор) о привлечении структур Росгвардии для охраны учебных учреждений в дневное время. Сторож может охранять по ночам казенное имущество, а детей должны охранять профессионалы».

Тут, кстати, ещё нужно сказать об отношении общественности к принимаемым мерам безопасности. Людям, например, охота гулять по уютным территориям учебных учреждений и тренироваться на школьных спортплощадках. Их не устраивает введение ограниченного доступа, и возмущению зачастую нет предела. Получается, общественность одновременно хочет и чтобы учебные учреждения были открыты, и чтобы дети были в безопасности. Но в современном обществе, увы, так не получается — надо определяться.

Скрытая угроза

Конечно, вопрос безопасности — это не только установка заборов и видеокамер. Очень часто потенциальная угроза таится не за пределами учебного учреждения, а в его стенах. И этот фактор нужно постоянно учитывать. Простой пример. После случая в Керчи многие возмущались: неужели педагоги не замечали в молодом человеке, затеявшем террористическую акцию, девиантного поведения? Но дело в том, что, даже если бы в колледже на это обратили внимание, преподаватели крайне ограничены в возможности предотвратить возможную трагедию. Как правило, всё сводится к диалогу с родителями. Однако зачастую именно они являются первопричиной агрессивного поведения ребёнка. В итоге родители попросту отмахиваются от педагогов. А в случае если учебное учреждение проявляет настойчивость, отец с матерью зачастую готовы жаловаться на неправомерные действия учителей в правоохранительные органы. Ребёнок, в свою очередь, лишь утверждается в своей правоте.

Ирина Клюева, уполномоченная по правам ребёнка в РК:

«Государственные стандарты обеспечения безопасности в учебных учреждениях должны быть выполнены в обязательном порядке. Но это только одна сторона вопроса. Другая — кто и как сейчас работает с детьми? Как выявляются дети, потенциально опасные для окружения? В частности, я неоднократно обращала внимание Министерства образования Крыма на недостаточно квалифицированную работу психологов в образовательных учреждениях, а также на неукомплектованность соответствующими кадрами. Ещё один недостаток в работе со сложными подростками и детьми — нивелирование роли классного руководителя в воспитательном процессе».

Старшему поколению кажется невероятным то, что дети могут представлять собой реальную угрозу для окружающих. Но нужно помнить, в каких социальных условиях они взрослеют. Современная школа даёт лишь образование — воспитательная функция благополучно исключена. Политика жестокости и нетерпимости стала нормой. Призывы к экстремизму тут и там встречаются на просторах Интернета. Сейчас в России введена уголовная ответственность за распространение подобного контента, но к ней до сих пор привлечены лишь единицы — большинство злоумышленников даже не были найдены.

Ирина Клюева:

«Нами было подготовлено предложение исключить отказ несовершеннолетних от работы с наркологом и психологом. Часто родители недовольны рекомендациями педагогов обследовать их ребёнка у соответствующих специалистов. Они возмущены и категоричны. Но я считаю, что это абсолютно неправильный подход. Из-за него могут пострадать другие дети, учителя — существует опасность для всего окружения ребёнка с девиантным поведением. Думаю, это правильно — обязывать родителей проходить экспертные комиссии, чтобы они не строили иллюзий относительно идеальности своих детей».

Специалисты в один голос говорят: безопасность в школах и детсадах появится только тогда, когда мы укрепим семейные ценности и воспитаем ответственных родителей. Однако пока эти глобальные цели не достигнуты, может, начнём с установки заборов в детских садах?