С отрицательным знаком

В столице республики люди остаются без отопления, торгуют где попало и массово паркуются в зелёных зонах

Обзор столичных проблем на этот раз мы решили сделать по двум злободневным темам (хотя таких тем, конечно же, не две и не три, а гораздо больше) — отопление и транспорт. В первом случае возмущение вызывает работа коммунальных служб, во втором — поведение самих симферопольцев и тех, кто приезжает в город.

Без тепла...

Симферопольские коммунальщики, отвечающие за теплоснабжение в городе, снова не справились со своими обязанностями. Котельную подготовили, отопление запустили, но что-то пошло не так. Ведь на первых этажах некоторых многоквартирных домов всё так же холодно. В частности, наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ» побывали в гостях у замерзающих симферопольцев в многоэтажном доме на улице героев Сталинграда, 35, чтобы лично убедиться в том, что показатели градусников убывают, а люди окружают себя обогревателями. Люди уверены, коммунальщики что-то сделали с тепловыми коммуникациями дома.

Олег Черкассов, местный житель:

«Когда стали узнавать, оказывается, ЖЭК по согласованию с котельной как-то взяли и отрезали всех. Весь наш первый этаж. Сейчас температура в среднем, поскольку на улице тепло и у меня включены два электрических обогревателя, две больших батареи пришлось покупать — температура 19-20 градусов».

Когда зима войдет в свои права, Олегу Александровичу придется приобрести еще несколько электрообогревателей. Всё из-за того, что коммунальщики демонтировали прямую врезку домашних батарей к тепломагистрали. До такого изменения конструкций людям приходилось мерзнуть. Врезка, которую они произвели около пяти лет назад, помогла им согреться. Однако теперь всё снова по-старому: холодно настолько, что пришлось утеплять стены и полы, а также заказывать стеклопакеты. Без этого постоянная простуда обеспечена и более серьезные болезни тоже.

Алексей Сопин, местный житель:

«У меня здесь жила бабушка, болела, умерла. Потом жила тетя, простывала, инвалидность заработала, умерла. Я перенес две операции, и теперь мне тоже надо и лечиться, и мерзнуть, и болеть. Не знаю. И работать еще надо. До пенсии еще несколько лет. В этом году ЖЭК без предупреждения просто нас отрезал и сказал, что система заполнена, ждите весны, тогда займемся отоплением».

Среди людей ходит слух, что коммунальщики на самом деле предупреждали: наклеили за несколько дней объявления, которые заметили лишь единицы. Однако от этого не легче, ведь до весны придется использовать сразу два-три электрообогревателя. Помимо нескольких тысяч за центральное отопление, доплачивая еще столько же за электроэнергию.

Оксана Ивлева, местный житель:

«Вот у меня обогреватель стоит. Естественно, свет мотает, и оплата поднимается за электроэнергию. В среднем тратится около 300-400 кВт за месяц. Для однокомнатной квартиры это очень много».

Мы обратились за разъяснением ситуации в «Крымтеплокоммунэнерго». Специалисты пообещали всё объяснить после того, как отправятся на место и детально осмотрят тепловую коммуникацию дома. Пока эта тема остается открытой.

...и без совести

Также среди насущных симферопольских проблем — торговля в неположенном месте. Сколько мы рассказывали об этом, сколько городские власти боролись... Конца этому не видно. Зато есть результаты очередного раунда этой борьбы. Дело в том, что админкомиссия Симферополя рассмотрела семь десятков протоколов об административных правонарушениях. Как сообщил заместитель главы горадминистрации Исмет Аблаев, к ответственности были привлечены стихийные торговцы и нарушители режима тишины. «В ходе заседания было рассмотрено 70 материалов об административных правонарушениях. Большая часть рассмотренных протоколов была составлена по фактам торговли в местах, не предусмотренных для этих целей. В отношении нарушителей были вынесены постановления о наложении штрафов. В случаях, когда административные правонарушения были незначительны и совершены впервые, административная комиссия ограничивалась предупреждением», — приводит пресс-служба администрации слова Аблаева.

Кроме этого, власти Симферополя с начала года составили 250 административных протоколов на автовладельцев за парковки в зеленых зонах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника департамента административно-технического контроля Андрея Рябенького. «С начала года составлено 250 административных протоколов в связи с нарушением правил благоустройства Симферополя, в частности за паркование в зеленых зонах и на тротуарах. Работа по выявлению недобросовестных автолюбителей ведется сотрудниками департамента на постоянной основе», — сообщил Андрей Рябенький. По его словам, такие нарушения чаще всего регистрируются в центральной части и спальных районах города. Да, с местами для парковок в городе очень проблематично. Но это же не означает, что можно ставить свои машины где попало, где вздумается?! Кстати, ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 3.11 закона Республики Крым «Об административных правонарушениях». Сумма штрафа для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей. Может, хоть денежные потери заставят проснуться совесть?