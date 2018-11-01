Узники подземелий

Этой осенью крымские спасатели интенсивно отрабатывают операции по эвакуации людей из пещерного плена. Навыки работы в подобных обстоятельствах в последнее время стали особенно актуальны по двум причинам. Во-первых, на фоне случая в Таиланде, имевшего место нынешним летом, когда в затопленной пещере фактически замурованными остались подростки из футбольного клуба. Спасатели смогли вывести ребят из-под земли лишь спустя несколько дней. А во-вторых, потому что в Крыму в последнее время участились случаи, когда забравшиеся в пещеру туристы не смогли самостоятельно оттуда выбраться.

Увлечение для энтузиастов

Крымская спелеология в этом году празднует юбилей. 60 лет назад в Симферополе был организован клуб спелеологов — первый в Советском Союзе. Конечно, исследованием карстовых полостей на полуострове занимались и прежде — ещё до революции. Но в конце 50-х изменился подход к этому делу. Министерству геологии СССР было поручено составление кадастра всех пещер на территории государства, пригодных для укрытия воинских подразделений в случае боевых действий. На базе Симферопольского института минеральных ресурсов также открылся спелеологический отряд. Ему нужна была рабочая сила: энтузиасты, достаточно бесстрашные, чтобы забираться в земные недра. Кузницей таковых, собственно, и стал спелеологический клуб.

Александр Козлов, директор центра спелеотуризма:

«Спелеология, как и все виды спорта, периодически входила в моду. Например, в 70-80-е годы ей увлекались все подряд. Считалось, что если ты не спелеолог, то и за человека не сойдёшь. Например, на Чатыр-Даге в дни студенческих и школьных каникул на плато могло одновременно находиться до двух тысяч человек — съезжались со всей страны. К тому же спелеология была относительно недорогим увлечением. Легкодоступность наших пещер и близость транспортных потоков привлекали в Крым огромное количество спелеологов со всего Советского Союза».

Кстати, изучение крымских пещер и открытие всё новых проходов и коридоров продолжается до сих пор. Один из ярчайших примеров, конечно, — подземелье, внезапно обнаруженное при строительстве трассы «Таврида». Кроме того, сейчас крымские спелеологи активно работают на Чатыр-Даге — исследуют воронку недалеко от Мраморной пещеры. Оттуда дует сильный холодный ветер, так что проникнуть достаточно глубоко пока не удалось. Но по расчётам специалистов, тоннель проходит аккурат под Мраморной пещерой. Возможно, со временем оба подземелья будут соединены.

Ловушки для зевак

Разумеется, аура романтики и таинственности, обволакивающая любую пещеру, будоражит интерес во многих: не только в спелеологах, но и в обывателях, искателях приключений. Так что спелеотуризм сейчас не менее популярен, чем в 80-е.

Игорь Тимохин, спелеолог:

«Ещё в 1975 году, на который пришёлся расцвет спелеологии, когда все хотели во что бы то ни стало побывать в крымских пещерах и, по возможности, ещё и прихватить что-нибудь оттуда на память, стало ясно: подземелья не смогут выдержать такой нагрузки. Мы поняли, что пещеры надо защищать, а не привлекать сюда всё новые толпы людей. Тогда силами Симферопольского клуба спелеологами была оборудована Мраморная пещера — она являлась самой легкодоступной и нужно было срочно спасать её от разграбления».

Мраморную пещеру удалось спасти, однако с тех пор общая ситуация усугубилась. Современные туристы отличаются беспредельной беспечностью, а горные подземелья при этом стали доступнее для посещения. Сейчас, увидев в социальных сетях красивый снимок какой-нибудь из крымских пещер, каждый второй обыватель рвётся в путь, стремясь проникнуть в недра полуострова. При этом большинство таких путешественников, само собой, не обладает даже базовыми знаниями о подземных карстовых пространствах. Спуск в пещеру кажется элементарным делом: забрался под землю, сделал красивое фото и поднялся обратно. В итоге коварные шахты становятся ловушками для зевак.

Екатерина Лукьяненко, спелеолог, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского:

«Спелеотуризм — это очень сложная тема, поскольку подразумевается некая массовость. А пещеры не хотят человека. Миллионы лет эти огромные подземные пространства с уникальными богатствами, с очень уязвимой средой были недостижимы для нас и могли сохранять свой багаж информации. Поэтому призывать к массовой спелеологии мы никогда не станем — это удел избранных. Пещеры нуждаются в тщательном изучении и бережном отношении. Их среда максимально статична: миллионы лет без фотона света и содрогания воздуха. Поэтому сегодня одна из задач для властей и учёных — сделать проникновение человека в пещеры максимально щадящим».

Правила выживания

Сейчас большая часть крымских пещер не оборудована для массового посещения туристами, не имеющими специальной подготовки. Однако это не удерживает путешественников от регулярных попыток побывать в подземных коридорах. Мало кто задумывается о главном постулате: пещеры не терпят пренебрежительного отношения к себе — это очень опасная среда.

Самые гиблые пещеры — обводнённые. Причём речь идёт не только о сифонных полостях. Любое подземное пространство, в котором есть вода, может внезапно заполниться ею полностью. В таком случае неосторожные посетители подземелий оказываются в западне. Дальше, как правило, события развиваются по двум сценариям: либо спелеологи-любители тонут, либо замерзают насмерть. То есть трагический исход неквалифицированной подземной экспедиции практически неизбежен.

Необводнённые пещеры тоже не гарантируют безопасность. Скажем, у путешественника вдруг перегорел фонарик. Оказавшись в полной темноте, даже не всякий профессионал сможет выбраться из подземных коридоров. А у любителя в таких обстоятельствах и вовсе почти нет шансов выжить.

Если же, несмотря на всё вышесказанное, вы не можете жить без поиска подземных приключений, опытные спелеологи просят, по крайней мере, соблюдать три главных правила безопасности для «чайников». Первое — предупредите родных и друзей о том, куда вы идёте. По крайней мере, близкие в случае чего будут знать, где вас искать. Второе — зарегистрируйтесь в спасательной службе (в территориальном отделении «КРЫМ-СПАС»). Если по истечении контрольного срока вы не выйдете на связь, специалисты смогут своевременно пуститься на поиски. Третье — ни в коем случае не лезьте под землю в одиночку. У компании, как показывает практика, больше шансов благополучно выбраться из-под земли, чем у одиноких ходоков.

Александр Козлов:

«Любая пещера потенциально опасна. Под землёй внештатная ситуация может случиться в любой момент. Быть спелеологом не каждому дано по физическим и тем более по психологическим показателям. Поэтому хотелось бы пожелать туристам, чтобы все походы в пещеры заканчивались только получением эстетического удовольствия, а не проблемами со здоровьем или горем для родных».