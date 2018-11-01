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СоциумПроблема

Второй выход в народ

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв в маршрутке № 14

Симферопольские чиновники снова прокатились на общественном транспорте

Две недели назад глава Крыма Сергей Аксёнов выдвинул ряд претензий к властям крымской столицы. В частности, претензии касались работы общественного транспорта. А в минувшую среду Аксёнов посоветовал городским чиновникам самим пересесть на общественный транспорт. По его мнению, это станет «хорошей возможностью пообщаться с людьми и узнать различные мнения касательно своей эффективности». Вот они и пересели...

Снова на полдня?

Впервые вот так, официально и массово, чиновники проехались по Симферополю в общественном транспорте ровно год назад. Тогда крымская власть запустила «новый формат общения гражданами» и глава Крыма рекомендовал своим подчинённым ездить на общественном транспорте. Впрочем, это продлилось ровно полдня. Теперь же снова чиновники, после настоятельных рекомендаций главы республики, сели в городские автобусы и маршрутки. На этот раз — только симферопольские чиновники. И, скорее всего, это тоже «одноразовая акция». Итак, что же узнали, что увидели они во время своих поездок, поможет ли это изменить ужасную транспортную обстановку в городе? Мы, основываясь на соответствующих новостях, просто дадим, так сказать, «сухой фактаж», а выводы, уважаемые читатели, делайте сами...

«Пробки исчезли, как по волшебству»

Уже не первую неделю симферопольцы страдают в пробках. О причинах мы рассказывали не раз, поэтому сейчас просто упомянем это, как неопровержимый факт. Но в день, когда чиновники отправились утром на свои рабочие места с помощью общественного транспорта, пробки вдруг исчезли. «Как по волшебству», — комментировали горожане, удивляясь внезапному энергичному движению транспортных потоков. И, конечно, связывали это с появлением в маршрутках представителей городской администрации. Мол, если бы не такой случай, пробки не исчезли бы. При этом, люди уверены, что на следующий же день, когда чиновники снова пересядут в свои авто, пробки вернутся. Кстати, отсутствию пробок, как заметили наблюдательные горожане, вероятно поспособствовало и то, что «в утро чиновничьих поездок практически не велись дорожные работы» (в частности, на проспекте Кирова и улице Козлова).

Кто и как ехал

Итак, кто и как добирался в минувший четверг, 8 ноября, на работу? Вот несколько историй. Председатель Контрольно-счетной палаты города Владимир Стоковский сел в автобус № 7, который двигается по маршруту ул. 51-й Армии — ул. Ак-Мечеть. Автобус, говорят, буквально мчался и преодолел путь от конечной до конечной за 1 час 17 минут, что «на 3 минуты меньше номенклатурного показателя». Также известно, что пассажиры пожаловались Стоковскому, что маршрутка ходит только до 20:00, да и то не каждый день. По расписанию же, размещенному на официальном сайте предприятия «Горавтотранс», график работы — с 6:00 до 23:00. Однако жители микрорайона Ак-Мечеть никогда не видели автобус № 7 в такое позднее время.

Депутат Симферопольского городского совета Евгений Катушев добирался на работу на маршрутке № 52 и впоследствии сообщил, что, по его мнению, увеличение интервала движения вызвано работой нерадивых перевозчиков, а не уличными ремонтами. «Управление транспорта сегодня ведёт борьбу с такими недобросовестными перевозчиками, и, конечно, пытаемся реагировать жёстко. Слушаем обращения граждан, жителей наших муниципалитетов», — рассказал он журналистам.

Замглавы администрации Анжела Николаенко не увидела заторов в городе во время своей поездки в общественном транспорте (на автобусе № 60 с улицы Ракетной до улицы Родионова за 54 минуты). «Особых нареканий не было. И, конечно, может, повезло, но пробок мы не застали», — сказала Николаенко. Одна из пассажирок автобуса пожаловалась Николаенко на отсутствие транспорта в вечернее время. В свою очередь Николаенко отметила, что данный факт является нарушением и пообещала, что администрация проведет работу с перевозчиком, чтобы устранить имеющиеся недостатки.

А начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Лавринова признала, что время в пути пассажирских автобусов и маршруток из-за ремонта улиц в Симферополе увеличилось почти в два раза. «Конечно, возникает напряжение как со стороны граждан, так и со стороны водителей. Поэтому ничего нет удивительного в том, что сейчас происходит на остановках, учитывая ремонт улиц, — рассказала она журналистам. — График сбивается практически у 100% подвижного состава. Там, где оборотный рейс был 1 час 20 минут, время увеличивается до 2 часов 10-50 минут». Лавринова добиралась на работу на автобусе № 67 и на конечной остановке ей пришлось ждать около получаса. Автобус с чиновницей провел в пробке на улице Севастопольской не менее 30 минут. За это время Лавринова лично смогла оценить состояние маршрутки. По ее словам, с перевозчиком в ближайшее время будет разорван договор, поскольку подвижной состав не выдерживает критики, график движения не соблюдается, а по вечерам автобусы и вовсе не выходят на линию. «Зайдёт более добросовестный перевозчик с нормальным подвижным составом», — сообщила Лавринова.

«Пока не очень получается»

Проехал по городу и глава симферопольской администрации. Игорь Лукашёв стал пассажиром маршрутного автобуса № 14, который соединяет один из самых отдаленных микрорайонов — Каменка — с центром крымской столицы. «В городе, по сути, до сих пор действует старая маршрутная сеть, еще украинских времен. Чтобы решить транспортную проблему, сеть нужно менять. Мы этим занимаемся с минтрансом Крыма, но пока не очень получается», — признался Лукашёв. Кроме того, он тоже озвучил очевидный тезис — нуждается в обновлении автопарк перевозчиков. «По многим маршрутам ходят старые автобусы, их, конечно, надо обновлять. Но не все перевозчики к этому готовы. Есть среди них и те, которые согласны обновлять парк, но таких немного. Поэтому, видимо, придется отдавать часть маршрутов государственному перевозчику — „Горавтотрансу“, у которого в лизинге имеется порядка сотни новых низкопольных автобусов», — рассказал глава администрации.

Игорь ШИЛОВ
Фото crimea.ria.ru, В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года

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Просмотров: 139 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:59

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