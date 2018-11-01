Стихии конфликта

Украина продолжает вредить российскому Крыму на море, на суше и в воздухе

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на судьбу бывшего судьи, на египетские порты, на авиасообщение и проблемы бизнесменов в Алуште.

Египет науськивают

Украинские власти продолжают «обносить флажками» Крымский полуостров. Теперь они, как прокомментировали крымчане в соцсетях, «науськивают Египет» против российского Крыма. А именно. Несколько дней назад вице-премьер Украины Павел Розенко во время встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср обратился к властям Египта с просьбой закрыть все свои порты для судов, которые загружались в Крыму. Также якобы Розенко заявил, что Украине очень важна поддержка и африканского континента, и Египта в частности. «От имени украинской стороны я обращаюсь к властям Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заходы в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконное загрузки в Крыму», — сказал он. Насколько же незаконными считают эти загрузки сами египетские власти, не уточняется.

Засудили экс-судью

Ещё один бывший крымский чиновник высокого ранга попал под репрессии на Украине. 3 ноября украинские правоохранители задержали бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, которого разыскивали «за государственную измену». Измена, конечно, подразумевается в том, что экс-судья признавал российский статус полуострова. Впрочем, потом всё-таки уехал за Перекоп... В розыск его объявили минувшим летом по подозрению в государственной измене. А 11 июля сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства Чернобука. Теперь же Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука на два месяца — до 1 января 2019 года. «По результатам рассмотрения ходатайства последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — говорится в сообщении на украинском сайте. В общем, засудили экс-судью.

Страдания бизнеса

Сайт крупного украинского телеканала решил рассказать о том, как страдают бизнесмены в российском Крыму. В частности, в Алуште. Дескать, в этом году местные власти решили реконструировать набережную, на части положили новую брусчатку, пешеходную дорожку и заодно снесли несколько магазинов. Законно ли появились в своё время эти магазины — не сообщается. «Пострадавшие предприниматели утверждают, что их недвижимость уничтожили даже без решения суда. Одна предпринимательница рассказала, что для них это совсем не понятно, ведь снос является очень избирательным. «Идет ссылка на 409 закон, мы как будто попали в архитектурно-планировочную зону. Но эта зона почему-то очень мобильная, очень выборочная. Объекты, которые расположены на расстоянии 50-100 метров, один объект попадает в зону, другой — не попадает», — приводит сайт слова женщины. Пример «избирательности» украинские журналисты подкрепляют историей отеля Kalipso, который тоже якобы должны снести, так как он расположен прямо на побережье моря. «По информации крымских СМИ, отель принадлежит одному из местных депутатов. Для спасения семиэтажного здания придумали схему — предоставили ему статус спасательного поста. В помещении даже зарегистрировали общественную организацию — российский совет спасателей», — сообщает украинский сайт.

Хотят «подрезать крылья»

Украинские журналисты решили рассказать, как, по их мнению, «несмотря на обещания Европы и лично Ангелы Меркель и дальше давить санкциями на Москву, часто это оказывается лишь попыткой сохранить лицо при двойной игре». К примеру, как сообщает украинский сайт, российские самолеты продолжают летать в Крым. «Авиакомпании, обслуживающие эти рейсы, продают билеты в Европу и никто там по рукам не бьет. Бизнес есть бизнес. Более того, продают билеты на прямые рейсы из Европы... в Симферополь, — рассказывается в статье. — По информации с сайта, который фиксирует движение воздушных судов по всему миру, десятки самолетов российских авиакомпаний ежедневно выполняют рейсы... А на эксклюзивных кадрах непосредственно из аэропорта Симферополя можно увидеть, что здесь присутствуют борта — исключительно российских авиакомпаний».

Резюмируя данный материал, можно заметить, что Украина всячески продолжает вредить российскому Крыму. В частности, хочет «подрезать крылья». Но сколь действенно такое желание, если и «в Варшаве можно встретить самолеты российских авиакомпаний, которые ежедневно летают в Крым. А еще — в Берлине, Париже — по всему миру беспрепятственно летают российские авиалинии...»?