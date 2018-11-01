Поход на Токио

Кто получает путёвки в 2020 год?

Наш спорт демонстрирует удивительный иммунитет к проблемам. В различных видах регулярно следуют прорывы и появляются молодые звёзды, родившиеся на стыке веков, которых никак нельзя заподозрить в том, что они «выезжают» на старом советском багаже, в своё время давшем миру блестящую плеяду мастеров спортивной гимнастики.

Браво, ребята!

Хотя до торжественного открытия летних Игр XXXII Олимпиады в Токио-2020 ещё остаётся чуть больше 600 дней, но в ряде видов спорта, образно говоря, поход на столицу Японии уже начался. Например, на завершившемся недавно чемпионате мира по спортивной гимнастике в столице Катара Дохе были названы по три мужские и женские сборные, которые стали лучшими в командном многоборье и за это достижение получили лицензии на участие в полном составе (по шесть мастеров) в состязаниях на олимпийской арене. И что особенно приятно, в числе четырёх стран, добившихся такого, назовём его досрочным, успеха, ребята и девушки из России и Китая, женщины из США и мужчины из Японии. Причём, если прежде россиян выводили на ведущие роли в мире женщины, в их числе была и чемпионка далёких Олимпийских игр в Хельсинки-1952, воспитанница крымской гимнастики, евпаторийка Мария Гороховская, то теперь тон в нашей сборной задавали парни.

В их состав входили уже прошедшие олимпийский цикл в Рио-де-Жанейро-2016 Давид Белявский, Николай Куксенков, Никита Нагорный и новички таких крупных турниров — Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов, которому так и не довелось принять участие в соревнованиях. Ведь ныне гимнастика уже не та, к которой привыкли поклонники спорта за годы триумфа в ней советской гимнастической школы. Сейчас она определённым образом разошлась на «многоборцев» и «снарядников» — разумеется, и те, и другие мастера высокого класса. Но первые должны сильно выступать на всех шести снарядах у мужчин и четырёх — у женщин и иметь в своём активе один-два вида, где они демонстрируют супермастерство, а вторые — только оттачивать виртуозное выступление на одном-двух снарядах, а на остальных — стараться не допускать грубейших оплошностей. Поэтому, как правило, команда имеет в своих рядах трёх «забойщиков», выступающих в командных состязаниях на четырёх-пяти снарядах (у россиян в этой роли выступали Далалоян, Нагорный, Беленький), стремящихся войти в число 24 гимнастов, которые получали право стартовать в личном турнире многоборцев, а вот Куксенков и Ланкин выходили к одному или к двум снарядам.

И с первого же снаряда в командном турнире завязалась острейшая борьба между нашими парнями и китайцами (Сяо Жотэн, Дэн Жуду, Линь Чаонань, Цзоу Цзинъюань, Лань Синъюй). Эта пятёрка, ведомая в бой чемпионом мира в мноборье-2017 Сяо Жотэном, перед последним снарядом — перекладиной — опережала нашу команду на 0,5 балла. Но, увы, именно Сяо, заканчивая выступления своей команды, сорвался со снаряда, но затем завершил выступление. Но сработал высокий авторитет чемпиона, и судьи снизили ему оценку выступления, но не до предела, как бы отнеслись к любому другому мастеру. В итоге китайцы сохранили за собой титул чемпиона мира (256,634 балла), «серебро» досталось нашим парням (256,585), а «бронза» — японцам (253,744), за ними расположились американцы, британцы, швейцарцы, которым ещё предстоит сражение за олимпийские лицензии на чемпионате мира — 2019. Он в третий раз состоится в немецком Штутгарте, в начале октября.

В число 24 многоборцев вошли двое россиян — Далалоян и Нагорный, которые смело вступили в соперничество с Сяо Жотэном. Но если Никита поставил перед собой задачу обойти в борьбе за «бронзу» китайца Сунь Вэя, что ему и удалось сделать (86,331 против 85,898 балла у соперника), то Артур бросил перчатку чемпиону мира Монреаля-2017. 22-летний москвич был сильнее китайца на четырёх из шести снарядов и впервые стал чемпионом мира по многоборью, вернув через девятнадцать лет этот почётный титул в Россию!

Далалоян стал двукратным чемпионом мира, когда начались состязания на отдельных снарядах, где за титул победителя боролись лишь по восемь-девять финалистов. Он прекрасно выполнил вольные упражнения (14,900), опередив японца Кэндзо Сираи (14,866). В активе Артура «бронза» на брусьях (15,366), здесь титул чемпиона сохранил китаец Цзоу Цзинъюань (16,433), и «серебро» в опорном прыжке (14,833), где нашего лидера сумел «перепрыгать» тоже действующий чемпион мира кореец Ли Сегван (14,933). Далалоян выступал ещё в финале на перекладине, но был лишь восьмым, а чемпионом тут стал «чистый снарядник» голландец Энке Зондерланд, как и на кольцах — грек Элефтериос Петрунас. Ну, и наконец, Сяо Жотэн выиграл упражнения на коне.

Ну, а блестящее выступление нашего нового чемпиона, участие в финалах Нагорного (кольца и опорный прыжок — 5-е место, вольные упражнения и конь — 6-е) и Белявского (конь и брусья — 7-е место) ещё раз подтверждает, что поход на Токио идёт, как говорят космонавты: «в заданном режиме».

Особо ценное «серебро»

Ныне в женской гимнастике бесспорный лидер сборная США, которую возглавляет «родившаяся в космосе» неподражаемая Симона Байлз. Заокеанские тренеры смогли подобрать ей в компанию умелых мастеров Морган Хёрд, Райли Маккаскер, Грейс Маккаллум, Кари Экер. Поэтому пятёрка смелых и отважных смогла в командном первенстве стать лучшей на всех четырёх снарядах и, словно на мотоцикле, укатить от всех соперниц — 171,629 балла. Столь же уверенно Байлз в четвёртый раз стала чемпионкой мира в многоборье (57,491), почти на два балла опередив японку Маи Мураками. К тому же Симона стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в вольных упражнениях, была второй на брусьях, уступив победу бельгийке Нине Дерваль, заняла третье место в упражнениях на бревне, здесь первенствовала миниатюрная китаянка Лю Тинтин.

Увы, обновлённая почти на сто процентов женская сборная России, хорошо, что в её ряды успела вернуться двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая полтора года назад родила дочку, на этот раз не завоевала медалей ни в многоборье, где Ангелина Мельникова была пятой, а Ирина Алексеева — тринадцатой, ни на отдельных снарядах. В финалы наши девчата пробились лишь в вольных упражнениях и на брусьях. Но не самая крутая сложность элементов не позволила на ковре Мельниковой и Лилии Ахаимовой, а Мустафиной на брусьях подняться на пьедестал почёта.

Зато все они, вместе с Ангелиной Симаковой, выиграли столь ценную серебряную медаль в командном первенстве, которая гарантировала нашему прекрасному полу участие в Олимпийских играх в Токио-2020. И даже в своём не сильнейшем составе сумели вырвать награду из рук китаянок, опередить явно прибавивших в мастерстве канадок, француженок, японок. Эта награда помогла сборной занять третье место в общекомандном зачёте (2 золотые + 3 серебряные + 2 бронзовые = 7 медалей), пропустив вперёд сборные США (4 + 2 + 3 = 9) и Китая (4 + 1 + 1 = 6), но опередив соперников из Бельгии, Греции, Нидерландов, КНДР (по 1 + 0 + 0 = 1).