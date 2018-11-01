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Спорт

Хэмилтона опять не догнали, или Как стать чемпионом досрочно

Хэмилтон на трассе – вне конкуренции

Почти месяц назад в нашем еженедельнике был опубликован материал, посвящённый Чемпионату мира — 2018 Формулы-1, под заголовком «В погоню за Хэмилтоном». В нём мы рассказывали о положении дел в этом захватывающем виде автоспорта, интересующем миллионы поклонников во всём мире. А вернее — почти каждого, кто ежедневно садится за руль автомашины...

В погоне за Шумахером

Это мировое первенство проводится с 1950 года, и за шестьдесят семь лет острейших соревнований спортивный мир узнал имена всего 33-х чемпионов мира. Самым известным из них остаётся немецкий пилот Михаэль Шумахер, которому семь раз доставался титул сильнейшего гонщика планеты — 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годов. И кто знает, каких бы ещё успехов на Гран-при на различных автодромах мира мог добиться этот уникальный спортсмен, не случись с ним беда во время спуска с гор на лыжах. Тяжелейшая травма не только поставила его жизнь на грань смерти, но и оставила инвалидом вот уже на протяжении последнего десятилетия. Пока же, перед стартом нынешнего 68-го чемпионата мира, вслед за Шумахером в табеле о рангах великих пилотов разместились: ушедший из жизни более двадцати лет назад аргентинец Хуан Мануэль Фанхио — завоевавший пять титулов, повесивший «гоночный руль на гвоздь» француз Ален Прост и выступающие в нынешнем чемпионате британский мулат Льюис Хэмилтон и немец Себастьян Феттель — по четыре чемпионских титула. Кстати, по три и по две победы в Формуле-1 одерживали по шесть гонщиков.

И хотя в Формуле-1 существует правило, что имя чемпиона мира называют только после того, как завершается последний Гран-при, но бывают исключения, когда чемпион становится известен досрочно за несколько туров до конца состязаний, поскольку гонщики уже набирают столько очков, что становятся недосягаемыми для соперников. Так случалось в минувших чемпионатах двадцать три раза. Причём, однажды блистательный Шумахер досрочно стал лучшим гонщиком мира за шесть (!) этапов до финиша чемпионата.

Месяц тому назад...

... на автодроме в Сочи был разыгран Гран-при России. По установившейся традиции президент нашей страны Владимир Путин вручил главный приз за победу британцу Хэмилтону. И всем стало ясно, что если 7 октября Льюис на автодроме в Судзуки (длина гоночного круга 5407 метров) сможет выиграть Гран-при Японии, то он досрочно станет пятикратным чемпионом Формулы-1 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 годов). И чуда не случилось. «Хэм», как называют друзья британца, выиграл поул, но не стал лучшим на круге, но, когда наступил момент гонки, он вместе с коллегой по команде «Мерседес» финном Валттери Боттасом ушёл в отрыв и первым завершил дистанцию в 307,471 км за 1 час 27 минут 17,062 секунды. Финн уступил ставшему пятикратным чемпионом мира британцу почти тринадцать секунд, а третьим финишировал молодой голландец Макс Ферстапен. Ну, а российский пилот британского «Уильямса» Сергей Сироткин в очередной раз не завоевал призовых баллов в общий зачёт, заняв лишь 16-е место.

Из Азии автокараван на самолётах перелетел в Северную Америку, где в Остине (штат Техас) на автодроме «Америка» (5513 м) через десять дней пилоты разыграли Гран-при США. Здесь чемпион мира, выиграв поул и быстрый круг, не стал рисковать на дистанции 308,405 км, решив не вмешиваться в схватку экс-чемпиона мира финна Кими Райкконена с горячим, уверенным в себе Ферстапеном. Кими прошёл 56 кругов дистанции за 1:34.18,643, а Макс отстал от него чуть больше чем на секунду. Ну, а Хэмилтон финишировал третьим. Чуть-чуть продвинулся вперёд в американской гонке наш Сироткин, финишировавший тринадцатым. Напомним, что призовые баллы записывают в свой актив только те гонщики, которые на этапе занимают первые десять мест.

Девятнадцатый этап — розыгрыш Гран-при Мексики проходил в столице страны Мехико на автодроме, носящем имя братьев Родригес, располагающем самым коротким кругом 4304 м, на котором гонщики должны были «намотать» 71 круг, что в итоге составило — 305,534 км. И снова Хэмилтон дал порезвиться ближайшим конкурентам. Свой второй Гран-при в нынешнем первенстве выиграл Ферстапен — 1:38.28,856, опередивший на 17 секунд наконец-то «проснувшегося» после ошеломляющего старта в чемпионате немца Феттеля и на 50 секунд — Райкконена. А вот Хэмилтон, уступивший голландцу больше минуты, преспокойно финишировал четвёртым. Верен себе остался и Сироткин, вновь тринадцатое место.

Борьба за «вторничество»

Её продолжат так и не сумевшие догнать Хэмилтона (358 баллов): Феттель — 294, Райкконен — 236, Боттас — 227, Ферстапен — 216 очков. В их распоряжении остаются два последних Гран-при — Бразилии (состоится послезавтра, 11 ноября) и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), который завершит чемпионат 25 ноября. Но, скорее всего, если не свершатся какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства, то четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сохранит за собой второе место, а вот за третье, как говорится, «не на жизнь, а на смерть» сразятся земляки из Суоми Кими Райкконен и Валттери Боттас. Ну, а Сергей Сироткин, имеющий в своём активе лишь один балл, прочно окопался на последнем, двадцатом месте.

Остаётся сказать, что из двадцати основных пилотов Формулы-1 пока лишь пятеро поднимались на девятнадцати минувших Гран-при — 2018 за главными призами на пьедестал почёта. Льюис Хэмилтон стал обладателем девяти Гран-при — Азербайджана, Испании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Сингапура, России и Японии. В активе у Себастьяна Феттеля — пять Гран-при: Австралии, Бахрейна, Канады, Великобритании и Бельгии. У Даниэля Рикардо (Китай, Монако) и Макса Ферстапена (Австрия, Мексика) — по два Гран-при, а Гран-при США достался Кими Райкконену. Теперь остаются ещё два сражения, но они уже не повлияют на главное — чемпионом мира — 2018 досрочно стал британец Льюис Хэмилтон!

Гарик ОРЛОВ
Фото f1-portal.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

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