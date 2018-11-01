Граница на замке

Как и с чем украинцы пытаются проникнуть в Крым

Что бы там ни говорили украинские власти и пропагандисты об опасностях, якобы подстерегающих украинцев в российском Крыму, граждане соседнего государства, как и прежде, едут на полуостров. Причём едут, как показывает статистика, всё больше и больше. Впрочем, не все при этом соблюдают законы. «Крымский ТелеграфЪ» сделал подборку произошедших за несколько последних месяцев самых необычных и самых типичных случаев, когда граждан Украины «тормозят» на границе с Крымом.

«Алкогольные» прецеденты

Буквально несколько дней назад, в начале ноября, мужчина попытался незаконно пересечь российско-украинскую границу и попасть в Крым по железнодорожной дамбе, которая проходит через водохранилище завода «Титан». Как сообщили в региональном погрануправлении ФСБ России, нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. «При личном досмотре у задержанного обнаружены предметы первой необходимости и личной гигиены. В настоящее время устанавливается личность гражданина и уточняются все обстоятельства совершенного правонарушения». Также решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

А вот ещё случай, связанный с употреблением спиртного. В минувшем сентябре крымские пограничники задержали двоих украинцев в состоянии алкогольного опьянения в момент, когда они пытались пришвартоваться к российскому берегу на моторной лодке. Как сообщает погрануправление ФСБ по Крыму, инцидент произошел рано утром у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района. При осмотре плавсредства на его борту обнаружили около 20 кг кефалевых видов рыб. По признанию самих рыбаков, спьяну оказавшихся на территории России, они решили намеренно причалить к берегу Крыма, чтобы «наладить дружеские отношения и обменяться опытом с местными рыбаками». Им, впрочем, относительно повезло. Украинцев задержали всего на двое суток для подтверждения личности, «полного вытрезвления» и выяснения обстоятельств инцидента. Ну и оштрафовали, естественно.

Поддельные паспорта

Бывает, что люди хотят попасть на полуостров по чужим документам. Например, в сентябре 2018 года сотрудники пограничного контроля на пункте пропуска «Армянск» задержали гражданку Украины, пытавшуюся пересечь российскую границу с чужим паспортом. Как сообщала пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК: «При оформлении прибывшей на проверку документов женщины пограничники выявили несоответствие внешности предъявительницы и изображения на фотокарточке ее паспорта. В ходе опроса гражданка сомневалась в ответах, путалась в установочных данных и объясняла изменения во внешности перенесенной болезнью». Но всё же было установлено, что женщина выдает себя за другого человека. Позже она призналась, что въехала на территорию Республики Крым в 2014 году железнодорожным транспортом и потеряла собственные документы уже на полуострове. Предъявленный на пункте пропуска паспорт ей якобы одолжила знакомая для того, чтобы женщина смогла навестить своих родственников в Херсоне. Очень опасный, надо заметить, трюк задумала гражданка. Ведь в итоге против неё было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

Тогда же, в сентябре, задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Крым по поддельному паспорту в пункте пропуска «Джанкой». Гражданин, как выяснилось, следовал по маршруту Херсон — Севастополь. Что же касается документа, который он предъявил, то сотрудники погрануправления заметили, что в нём была переклеена фотокарточка владельца и изменены реквизиты. В итоге мужчина признался, что паспорт не его. «Молодой человек сообщил, что поддельный документ он заказал за денежное вознаграждение в размере трех тысяч гривен на одном из херсонских сайтов в сети Интернет», — рассказали в пресс-службе. В отношении этого гражданина Украины возбуждено уголовное дело по уже упоминавшейся весьма неприятной 322-й статье УК РФ.

Деньги решают не всё

Бывает, что чужие или недействительные документы люди пытаются «подкрепить», так сказать, материально. В частности, как стало известно из сообщений пресс-службы погрануправления ФСБ по Республике Крым, в сентябре этого года некая гражданка Украины предлагала российским пограничникам золотые серьги за проезд в Крым по недействительному паспорту. «В многосторонний автомобильный пункт пропуска „Армянск“ на въезд в Россию из Николаева прибыла гражданка Украины 1958 года рождения. В ходе контроля пограничники установили, что её национальный паспорт недействителен и поэтому не может использоваться в качестве документа, удостоверяющего личность», — рассказали пограничники. В паспорте отсутствовали обязательные печати, скрепляющие фотографию с бланком, что лишало документ юридической силы. Но за проезд без документов на право пересечения государственной границы женщина предложила сотруднику пункта пропуска комплект золотых серёжек. Чем закончилось? «После разъяснительной беседы женщина отказалась от противоправных намерений»...

Парой недель ранее другая гражданка Украины предлагала пограничникам взятку за пропуск ее автомобиля без досмотра (весьма распространённое нарушение пересечения границы). «Киевлянка 1972 года рождения обратилась к пограничникам с просьбой посодействовать в пропуске через государственную границу РФ в приоритетном порядке и избавить её от процедуры осмотра транспортного средства. За отступление должностных лиц от установленного законом порядка женщина пообещала щедрое денежное вознаграждение», — говорится в сообщении погрануправления. Кстати, как удалось узнать журналистам, всего в течение августа этого года сотрудникам погрануправления предлагали взятки десять раз. Это, так сказать, средний ежемесячный показатель.

Что необычное везут?

Отдельно нужно упомянуть и тех, кто пытается незаконно ввезти в Крым с территории Украины те или иные предметы. Порой экзотические для среднестатистического обывателя. К примеру, в июле этого года административный штраф за попытку ввоза устройства для генерации криптовалюты «впаяли» двум гражданкам Украины. «Были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 „Недекларирование“ и статье 16.3 „Несоблюдение запретов и ограничений“ КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Крымской таможни. По данным ведомства, две гражданки Украины в пункте пропуска «Армянск» пытались провезти на полуостров устройство для генерации криптовалюты — ASIC-майнер. Но ввоз таких устройств на территорию Евразийского экономического союза ограничен и для этого требуется предоставление нотификации и других разрешительных документов. Необходимых же документов у украинок не было. Устройство конфисковали.

Этим летом была и попытка ввезти на территорию Крыма агрохимикаты. Украинец попытался провезти их в специально оборудованном тайнике в машине. Правда, всего несколько литров, но тем не менее... «На вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, владелец автомобиля ответил отрицательно. Однако в ходе совместного с представителями Крымской таможни осмотра иномарки с применением технических средств охраны границы пограничниками выявлены признаки оборудования тайника в пространстве между топливным баком и кузовом транспортного средства. В результате углубленного досмотра в указанном месте обнаружено несколько литров химических средств, используемых в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей», — сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК, имея в виду инсектицид «Кораген» — препарат, разработанный американской компанией, который применяется для борьбы с плодожоркой, молью, листоверткой и колорадским жуком. В данном случае 46-летний украинец пытался въехать через пункт пропуска «Перекоп».

Оружие, наркотики...

Везут, конечно (увы!), и оружие, и наркотики. О масштабах этого «трафика» нам судить сложно — недостаточно информации, официально оглашаемой по этому поводу. Но некоторые эпизоды известны. В частности, в августе пограничники на пункте пропуска «Джанкой» обнаружили и изъяли у украинца 1985 года рождения, следовавшего в Симферополь из Мелитополя, травматический пистолет «ФОРТ-17Р1» и 31 патрон к нему. Пистолет он перевозил в одной из своих сумок и сообщил, что... забыл выложить пистолет перед поездкой. Оружие было изъято, человек был пропущен через границу без него. В июле было ещё ЧП с провозом через границу гражданином Украины патронов к американскому карабину. К счастью, не провёз. Нашли, конфисковали. А вот другой случай. И оружие, кстати, совсем не такое «безобидное». «Инцидент произошел в пункте пропуска «Армянск», — рассказали сотрудники погрануправления. — На въездное в Россию направление из Николаева прибыла гражданка Украины, 1973 года рождения. После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила транспорт к осмотру, в ходе которого под водительским сиденьем пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм. Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, и он «возил его с собой в целях самообороны». Оружие, конечно, изъяли. О судьбе же гражданки узнать не удалось.

Что касается провоза наркотиков, то тут есть информация о скорее курьёзном случае, чем о серьёзном наркотрафике. Правда, последствия совсем не смешные. Так, украинец, житель Краматорска, 1984 года рождения, через пункт пропуска «Джанкой» пытался на автомобиле Toyota провезти в Крым через границу два (!) грамма марихуаны. «В ходе осмотровых мероприятий с применением служебных животных пограничный пёс обозначил установленным сигналом присутствие в машине наркотиков. В результате тщательного досмотра джипа сотрудники Пограничного управления обнаружили два пакета с веществом зеленого цвета растительного происхождения», — сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. Впоследствии он пояснил, что марихуану приобрел за 200 гривен через Интернет для личного употребления. А для того, чтобы перевезти наркотики через государственную границу, не привлекая внимания контрольных органов, он просмотрел некую видеоинструкцию. Итог — возбуждение в отношении него уголовного дела по признакам контрабанды наркотических веществ (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.