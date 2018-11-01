Легальный сам себе хозяин

Как узаконить свою деятельность самозанятым гражданам

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как узаконить деятельность самозанятым гражданам. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Кого считают, а кого нет

Оказание платных услуг населению без постановки на налоговый учет и декларирования полученных доходов сопряжено с большими рисками. Согласно п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса РФ самозанятыми считаются граждане, которые собственными силами оказывают услуги физлицам для личных, домашних нужд на основании представляемого в налоговый орган уведомления об осуществлении такой деятельности. Для оказания услуг для личных, домашних или иных подобных нужд частных лиц самозанятым гражданам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Однако для получения налоговых льгот необходимо уведомить о своей деятельности налоговые органы.

Понятие «самозанятые лица» используется в узком значении и относится к гражданам, которые осуществляют приносящую доход деятельность (в частности, оказывают платные услуги другим физлицам для личных, домашних и иных подобных нужд последних) и при этом не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (далее — ИП).

Самозанятое население — это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

К самозанятым лицам не относятся иностранные граждане, которые трудятся по найму:

— у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;

— в организациях, у ИП, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой.

Практические шаги

Как же узаконить деятельность самозанятого гражданина? Для этого необходима постановка лица на учет в налоговом органе.

Согласно п. 7.3 ст. 83 НК РФ, налоговый орган ставит на учет граждан, оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицам для личных, домашних и иных подобных нужд, на основании представляемого ими уведомления о своей деятельности.

Постановка на учет «самозанятых» граждан осуществляется по месту жительства физического лица (месту пребывания — при отсутствии у них места жительства на территории Российской Федерации). При этом уведомление о деятельности по оказанию данных услуг может быть представлено физическим лицом в любой налоговый орган, обслуживающий физических лиц, по своему выбору.

Следуя положениям п. 5.1. ст. 84 НК РФ, уведомление можно представить следующими способами:

— лично в налоговый орган;

— по почте;

— в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

При постановке или снятии с учета физического лица уведомление не выдается. Вместе с тем, по просьбе физического лица на представленной им копии уведомления может проставляться отметка о приеме уведомления.

Постановка на учет в ФНС данной категории физлиц добровольная. И нужна она только для получения льготы по НДФЛ, поэтому самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам для личных, домашних и иных подобных нужд, нельзя привлечь к налоговой ответственности по ст. 116 НК РФ за нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе, так как уведомление налогового органа о своей деятельности является для них добровольным.

Доходы, полученные в 2017 и 2018 гг. от оказания самозанятыми гражданами установленных услуг, освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми взносами при условии подачи уведомления о своей деятельности в налоговый орган.

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