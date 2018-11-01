Исповедь за народ

Крымское служение Иоанна Кронштадтского

На полуострове отец Иоанн провел практически весь октябрь 1894 года, провожая в последний путь царя-миротворца Александра III

Начало конца

История эта началась осенью 1894 года, когда безнадежно больной Александр III пребывал на крымской земле. Врачи вынесли устрашающий вердикт, мол, из-за серьезного сотрясения (ранее император пострадал во время крушения поезда из-за террористического акта), непосильной нагрузки на организм и переохлаждения у государя стремительно прогрессирует почечное недомогание. Император плохо себя чувствовал, лишился аппетита, стал страдать болями в левом подреберье.

Зимой 1894 года Александр Александрович простудился, получил осложнение, но все равно не сдавался. Но поражение перед болезнью пришлось таки признать. Случилось это в сентябре 1894 года во время охоты в Беловежье. С этого дня царь больше не пытался казаться здоровым, он угасал. Светило медицины, срочно вызванное из самого Берлина, диагностировало острое воспаление почек. Двоюродная сестра Александра Александровича, греческая королева Ольга Константиновна, предложила ему поездку на лечение в Грецию. Но это было слишком далеко. Не доехать. И Александр III снова оказался в Ливадии. Круг замкнулся. Оставалось только молиться.

Живой святой

К началу 1890-х годов Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) приобрел в народе необычайную популярность. Везде, в местах, где становилось известно о его приезде, собирались большие толпы народа. Известен случай, когда жители Риги разорвали его рясу на куски, чтобы унести с собой по кусочку благодати. Отец Иоанн основал «Дом трудолюбия» (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют. Его боялись пьяницы, говорили, что батюшка так смотрел на них, что спиртное просто не лезло потом в глотку до конца дней.

Правда, у церковных иерархов новаторские подходы отца Иоанна и его излишняя инициатива в части частной благотворительности, а также огромное влияние на народные массы вызывали весьма смешанные чувства, среди которых превалировало недовольство (мол, не соблюдает субординации). Тревоги духовенства разделяла и правящая верхушка. Министр финансов, граф Сергей Юльевич Витте, в частности, в своих воспоминаниях отмечает, что Иоанн «был человек совсем необразованный», и признается, что «на меня он никогда впечатления не производил». Правда, признает, что ему «и всем вообще россиянам» известно об огромном «влиянии проповеди Кронштадтского пастыря и его почтенного образа жизни на простой русский народ». «Мои чувства в отношении Иоанна Кронштадтского подкупило то обстоятельство, что его очень чтил император Александр III. Когда Александр III умирал в Ливадии, то туда был вызван о[тец] Иоанн», — пишет граф Витте.

Появлению отца Иоанна в Ливадии способствовала супруга великого князя Константина Николаевича — великая княгиня Александра Иосифовна. Согласно мемуарам присутствовавшего тогда в Ливадии графа Сергея Дмитриевича Шереметева, император просто «не противился», хотя «до того ни разу не выразил желания принять его (отца Иоанна. — Ред.) и «выражался о нем сдержанно, словно мнение о нем у него еще не вполне установилось».

Чудеса разного рода

Скорей всего, Шереметев писал чистую правду. Возможно, для императора, которого уже не волновала мирская суета и всякие там табели о рангах, отец Иоанн был не только и не просто последней надеждой, это была возможность исповедаться перед русским народом, принять его прощение и благословение.

Встреча Александра III c отцом Иоанном состоялась 10 октября. «Я был позван в 11 часов утра, — записал батюшка в одном из своих дневников. — Идучи к Высокому Больному, я думал: как бы мне лучше, сердечнее приветствовать царя, тяжко больного? А незадолго пред этим я читал Послание св. апостола Павла к ученику его Тимофею, и в нем особенно мне показались пригодными в моем положении для первого привета царю слова, выражающие величие Господа — Царя царей, от Которого все цари получают свою державу и власть над народами. Я и запомнил эти слова. Вхожу в кабинет Его Величества. Государь встретил меня стоя, в шинели, хотя сильный отек в ногах не позволял ему стоять. Я приветствовал его... После этого благодарил Государя, что он удостоил меня пригласить в Ливадию и лицезреть его особу. Он изволил сказать, что он «не смел сам пригласить в такой далекий край России».

12 октября 1894 года отец Иоанн первый раз служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ореанде. В 2006 году здесь был освящен бюст святого Иоанна Кронштадтского скульптора Олега Радзевича.

О первой службе на крымской земле почитаемого ныне святого оставил запись в своем дневнике последний российский император Николай II, в то время цесаревич. «В 10:30 большая часть семейства отправилась пешком в Ореандовскую церковь к обедне, которую служил о. Иоанн, — писал Николай Александрович. — Он очень резко делал возгласы, как-то выкрикивал их, он прочел молитву за Папа (Александра III), которая произвела впечатление на меня...».

В Ливадии о. Иоанн жил в доме для приюта Вознесенской церкви, построенном в 1873 году по проекту А. Г. Венсана (здание сохранилось до наших дней — дом № 10 на улице Юности в поселке Ливадия).

Новость о пребывании на крымской земле популярного в народе проповедника быстро распространилась среди местного населения, и дом, где жил батюшка, стали осаждать страждущие. Просители собирались с трех часов ночи и дежурили до шести, когда батюшка выходил из дверей. Рассказывают, что к нему обращались как православные, так и мусульмане. Верующие утверждают, что отец Иоанн даже сумел исцелить парализованного татарина, которого привезли к его дому на арбе. Мол, после того как батюшка помолился с его женой, сказав ей: «Будем молиться вместе: ты молись по-своему; а я по-своему», татарин встал и сам пошел...

Но с царем все оказалось сложнее. 17 октября «Высокому Больному» стало значительно лучше. И отец Иоанн вновь служил в Покровском храме. В этот день отмечалась годовщина чудесного спасения царской семьи. Нового чудесного спасения не произошло. 18 октября самочувствие государя резко ухудшилось. 20 октября император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский Александр III Александрович умер в своей резиденции в Ливадии. «Он тихо скончался, — свидетельствовал отец Иоанн. — Вся Семья Царская безмолвно, с покорностью воле Всевышнего, преклонила колена. Душа же Помазанника Божия тихо отошла ко Господу, и я снял руки свои с главы его, на которой выступил холодный пот... Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты и не вымолила у Бога исцеления своему Царю, но вымолила за то тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную его жизнь, а это дороже всего!»