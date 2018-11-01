Открытие хорошо забытого старого

В Симферополе подошла к концу реконструкция одной из «визитных карточек» города, улицы Пушкина

Реконструкция столичного центра уже стала притчей во языцех. Но, коль с перестройкой вроде как справились, можно вспомнить и о тех, кому, видимо, было проще нас, то есть о первых симферопольских строителях и устроителях, тех людях, что задали характер самой центральной симферопольской улицы.

Исторические бесценности

На улице Пушкина что ни здание, то памятник истории или архитектуры, или того и другого. Вехи нашей истории, подобные годовым кольцам ствола дерева. Каждое из этих зданий с полным на то правом могло бы номинироваться и побеждать в самых разных оценочных категориях: «Самое грандиозное», «Самое примечательное», «Самое красивое».

Бурная застройка на Пушкинской началась в середине XIX века с легкой руки предпринимателя Шнейдера, главного тогдашнего властелина земель в центре Симферополя. Это он в 1868 году в самом начале улицы возвел гостиницу «Санкт-Петербургская» (ныне дом № 2), а уже в следующем году — гостиницу «Метрополь» (больше известна как Гарнизонный дом офицеров). И даже это еще не всё. Шнейдеру местные жители обязаны наличием домов № 11 и № 13 («Черная аптека»).

Чуть позже, с полувековой разницей на противоположных углах перекрестка улиц Пушкина и Екатерининской/Карла Маркса появились два здания, которые по праву можно считать одними из самых значительных в историческом центре города. Речь, конечно же, идет о так называемом «доме Семерджиева» и монументальном здании Крымконсервтреста, украшенном символическими рельефами пахаря, женщины-виноградаря и кузнеца, самого плодотворного главного архитектора Симферополя всех времен Белозерского (о нем «КТ» писал в № 423).

В заботах о душе

Однако самое первое здание возникло здесь, когда улица, собственно, и улицей-то не была, тем более не называлась она Пушкина. До магазинов, доходных домов, банков и прочих архитектурных средств зарабатывания капиталов в главном городе Крыма подумали о душе и возвели приют «...для призрения сирот, беднейших жителей Симферополя и других приморских городов, разоренных в военное время (речь, конечно о Крымской войне 1853-1856 гг. — Ред.)».

Приют был открыт по инициативе графини Амалии Максимилиановны Адлерберг. Эта женщина, больше известная как баронесса фон Крюденер, была той самой красавицей высшего света, в которую всю жизнь был влюблен и которой посвящал стихи Фёдор Тютчев. Хрестоматийное «Я встретил вас, и всё былое...» поэт написал в 1870-м, когда Амалии было уже 62 (!) года. И, кстати, — еще один интересный поворот сюжета — первая застройщица симферопольской улицы Пушкина лично знала Александра Сергеевича. Граф Пётр Вяземский в письме, адресованном жене, сплетничал: «Пушкин palpitoit de l`interet du moment (трепетал от вспыхнувшего интереса — фр.), краснея взглядывал на Крюднершу и несколько увивался вокруг неё». А баронесса просто попользовалась произведенным на Пушкина впечатлением, спродюсировав поклонника — передала «нашему всему» рукописи произведений Тютчева для публикации.

Как видим, навыки Амалии Максимилиановны использовать свою красоту и умение манипулировать мужчинами во имя великой цели пошли на пользу не только Тютчеву, но и Симферополю. Собрать деньги для благой цели во все времена было сверхзадачей. Ей удалось — основной капитал симферопольского приюта (свыше 56 тыс. руб.) был сформирован из ее личных пожертвований, а также пожертвований графа Шувалова, Симферопольского клуба, Днепровского и Бердянского уездов и т. д.

К 1 января 1857 года в приюте призревалось пять мальчиков и девять девочек. Располагался приют в усадьбе вдовы Николая Раевского (близкого друга Пушкина), Анны Михайловны (сейчас на этом месте находится дом № 20). Спустя 12 лет обрела имя и улица, приютившая бедных деток. Ее, само собой, назвали Приютской (Приютненской).

Однако Приютской улица пробыла недолго, всего каких-то три десятилетия. Пушкин, всего неделю пробыв в Симферополе, не оставил в творчестве практически никаких упоминаний о впечатлениях, полученных в городе. Писал разве что про Салгир. Но в 1899 году на заседании Симферопольской управы, которая заседала в современном доме № 22, было принято поистине историческое решение. «Память великого поэта комиссия постановила увековечить в Симферополе... — значится в протоколе заседания. — Сквер против семинарии наименовать Пушкинским сквером; улицу, по которой решено устроить третье городское начальное училище, наименовать Пушкинскою улицей». Так с тех пор и повелось. Небольшая корректива в наименование была внесена в апреле 1937-го. С того момента известно привычное нам «улица Пушкина».

Смена караула

Первый памятник Пушкину в городе появился в 1912 году. Это был бюст, установленный в саду при Духовной семинарии. Через 8 лет, после установления в Крыму Советской власти бюст исчез, и почти полвека в крымской столице «об увековечивании памяти поэта» ничто, кроме улицы, не напоминало. Вместо него в Семинарском саду, который последовательно был Садом Коммунаров, Садом Союза металлистов, Садом объединенного рабочего клуба, Профсоюзным и Комсомольским, установили памятник Жертвам Революции. Есть и другие сведения об этом бюстике. Мол, был он вовсе не в Семинарском саду, а, по странной логике, украшал площадь Базарную (или Фонтанную), ныне площадь Ленина. И указывают, что пропал он вовсе не в 20-м году, а во время реконструкции площади Ленина в 1958-60 гг. На самом деле, это были два совершенно разных бюста.

Зато всем и каждому известно, что Пушкина в очередной раз увековечили в Симферополе в 1967 году. Это была современная нам композиция из бронзы и гранита, авторами которой выступили скульптор Ковалев и архитектор Мелик-Парсаданов. Видимо, для надежности, чтобы не сбежал, Пушкина на этот раз усадили. Но он все равно умудрился побывать в разных местах города. Постояв несколько лет на перекрестке Пушкина и Горького, по решению властей он «сменил прописку» и расположился в самом начале улицы Пушкина, в скверике. Сейчас там установлен памятник святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, Александр Сергеевич же вернулся на перекресток улиц Пушкина и Гоголя.

Но в покое его не оставили. Памятник поэту теперь меняет цвет. В 2017 году власти Симферополя покрасили бронзовый памятник черной краской, но с наступлением второго этапа реконструкции центра решили его обновить и сделали «под бронзу». Видимо, связали с «Золотым веком русской поэзии», — предполагают симферопольцы.