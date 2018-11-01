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Пора хандрить

Если еще недавно от депрессии отмахивались, ставя ее на одну ступеньку с капризами, сегодня же ее приравняли к опасным расстройствам психики.

Опасный диагноз

По-научному, осеннюю депрессию именуют сезонным аффективным расстройством (САР, SAD). «Сезонное» означает, что наступает она каждый раз в одно и то же время года, осенью или зимой, а заканчивается весной или в начале лета. Правда, несмотря на предсказуемую периодичность, человеческий организм каждый раз готов к этой болезни не больше, чем наши коммунальные службы к зиме. Ученые, правда, не сдаются, всё изучают и предупреждают. Хотя причины САР до сих пор так и не выяснили. Имеются лишь предположения, что, мол, наверное, в определенные периоды года гормоны вдруг начинают провоцировать изменения, связанные с настроением. Считается, что уменьшение солнечного света осенью и зимой приводит к тому, что мозг вырабатывает меньше серотонина (вещества, которое контролирует настроение) и нервные клетки мозга не функционируют должным образом. Но не функционируют они у мужчин и женщин по-разному.

Голова голове рознь

Ученые из Великобритании обнаружили несколько существенных различий в реакции на депрессию мужского и женского головного мозга. Такие данные были получены в ходе научного эксперимента, в котором приняли участие 30 мужчин и 100 женщин достаточно молодого возраста, при этом 50% испытуемых страдали от тяжелых форм депрессии.

В рамках проведения ряда научных тестов нейрофизиологи из Кембриджского университета внимательно отслеживали все изменения в работе мозга добровольцев. И даже применяли для этой цели МРТ.

Системный анализ результатов исследования показал, в чем именно состоят весьма любопытные различия в работе головного мозга парней и девушек.

Оказалось, представители сильного пола депрессируют по принципу «редко, да метко», то есть сталкиваются с депрессивным состоянием реже, чем женщины, но при этом более подвержены развитию хронического психического расстройства, которое нередко приводит к достаточно серьезным последствиям. К примеру, болезнь может спровоцировать пристрастие мужчин к наркотикам и даже вынудить пойти на попытку суицида. Что же до женщин, для них характерны частые, но эпизодические вспышки депрессивного состояния, справиться с которыми проще и быстрее.

Причины столь существенных различий, по мнению ученых, кроются в различном уровне активности в таких участках коры головного мозга, как надкраевая извилина и задняя часть поясной извилины. Они имеют прямую связь с обработкой речи и отвечают за восприятие мыслей окружающих людей. Кроме того, эти мозговые участки ответственны за нормальное функционирование сознания и крепкую эпизодическую память.

Предупрежден, значит вооружен

Мужчины, которые страдают от САР, SAD, часто сталкиваются с множеством предупреждающих симптомов депрессии. С ними следует считаться, потому, как депрессию, так и всякую прочую болезнь проще предупредить, чем лечить. Итак, наступлению осенней депрессии у мужчин предшествуют следующие симптомы: упадок сил; зацикленность на проблемах; подавленное настроение, которое держится большую часть дня; не проходящее чувство усталости; значительное усиление аппетита, потеря контроля над потреблением калорий; стремление к уединению; сонливость; увеличение веса.

У женщин основными признаками надвигающейся болезни служат: апатичное состояние, отсутствие желания выполнять любые действия, даже те, которые ранее входили в сферу интересов; тоскливое настроение, гнетущее вне зависимости от времени суток и проводимой деятельности; отсутствие необходимости в социальных контактах, либо, наоборот, желание привлечь внимание к своим проблемам; спад работоспособности, снижение качества выполняемого труда; недовольство собой и окружающими, чрезмерная требовательность, критичность; плохой сон; иррациональная тревога, появление разнообразных страхов.

Что делать?

Сегодня депрессию лечат медикаментозно. Но за пилюлями, само собой, следует обращаться к профессиональным врачам. Однако существует и ряд средств профилактики. В некоторой степени облегчить состояние может прием витаминов и некоторых пищевых добавок.

Согласно ряду исследований, улучшить настроение и ослабить депрессивные симптомы может витамин D. Но 100% гарантии в этом случае нет. Есть данные, что улучшения могут наступить лишь у тех, кто и до наступления депрессии страдал от недостатка этого витамина.

Более двух десятков исследований показали, что бороться с диагностированной депрессией помогает рыбий жир. А еще светотерапия, то есть регулярные утренние и дневные пешие прогулки с целью помочь организму получить, как можно больше дневного света. Не будут лишними и физические нагрузки. Доказано, занятия спортом — по 20‒30 минут в день, 3‒5 раз в неделю — помогают справиться с депрессией у мужчин почти так же эффективно, как антидепрессанты. Физическая активность и лёгкие тренировки приводят к улучшению деятельности мозга, высвобождению эндорфинов и снижению стресса.

Но лучше всех о борьбе с депрессией сказал легендарный актер Роберт де Ниро. По его мнению, «любую депрессию надо встречать с улыбкой, депрессия подумает, что вы идиот, и сбежит».

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 504 от 9 ноября 2018 года

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Просмотров: 72 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:51

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