→ Байки, сонеты Проблемная находка Власти у нас много говорят о сохранении памяти, о преемственности поколений, о воспитании любви к Родине, в том числе и к малой, то есть к Крыму, а значит, и к людям, жившим здесь, трудившимся на благо полуострова... Говорят много, а как доходит до дела, то в основном «дежурными» мероприятиями обходятся, формальными… Когда же случаются поводы по-настоящему проявить заботу и показать то самое сохранение памяти, пример любви к родному краю – качают головами, сетуют на проблемы, отсутствие денег, нормативов, нехватку времени… Собственно, к чему мы это всё? Дело в том, что, как стало известно, житель Крыма Ахтем Меметов за несколько лет собрал с заброшенного немецкого кладбища в районе поселка Красногвардейское около сотни надгробных плит, датируемых XVIII-XX веками. Он вернулся из мест депортации, поселился в этом населенном пункте, увидел заброшенные памятники с немецкими надписями и просто стал их собирать. Мужчина рассказал, что некоторые плиты обнаружил буквально встроенными в свинарник. Памятники остались просто брошенными. Мужчина обратился с этой проблемой к местным властям, чтобы их куда-то передать. Но муниципальные власти оказались «не готовы» принять эти плиты. Ну не нужны они чиновникам. Лишние проблемы только. Тогда мужчина обратился за помощью на более высокий уровень – в Госсовет. Вроде бы заинтересовались этой историей и в Национально-культурной автономии немцев Крыма (вот тоже странно, что раньше они ничего не предпринимали…), но, что именно будут делать с плитами, до сих пор не понятно. Естественно, что место им на кладбище. Но на каком? Кто за это будет платить? Когда будут перенесены плиты? Ответов пока нет… Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... катают туристов на металлоломе Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не местоза общение с природой ... Почём металлолом? Кладбище раздора Керченское кладбище утопает в море Просмотров: 73 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:31