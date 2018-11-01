В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... отопление включили не у всех Пожелавшая сохранить анонимность жительница Симферополя сетует: «На ул. Троллейбусной в Симферополе уже 4 дня (по информации на 12 ноября) как отключили отопление. Конкретно в моем доме жуткий холод, рядом в квартире ребенок-инвалид, я уже не говорю об обычных детях и стариках. На какие только горячие номера я не звонила, обращалась во все инстанции. Везде ответ один: «Троллейбусная отапливается». Я уже просто не знаю, что делать, соседи в таком же состоянии. Почему повсеместно в городе творится беспредел, причем во всех сферах? Куда можно обратиться и получить помощь?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... школьный стадион превратили в парковку Говорят, что... поставили диагноз наобум Образец бесхозяйственности Говорят, что... учат рожать в спартанских условиях Гвардейский поссовет замерз?