Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Прецедент по-симферопольски
Рокировка на высшем уровне
Говорят, что... мост оказался никому не ...
Говорят, что... расписание троллейбуса н ...
Говорят, что... не хватило асфальта
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы раскритиковали ремонт

Жительница крымской столицы Валерия С. оценила итоги ремонтных работ центра города: «Ремонт улицы Кирова. А вам нравится, как отремонтированы тротуары? Что это за деревенский дизайн? Наляпали, замазали. В одном месте плитку содрали и закатали всё в асфальт, а в другом месте оставили как есть, да еще и ливневые стоки асфальтом залили. И это центр города». Сергей С. обратил внимание на еще один просчет: «Вдоль стены Детского парка есть достаточно узкий и загруженный тротуар, которым пользуется уйма народа. На тротуаре в отдельных клумбах росли деревья. Что сделали наши мудрейшие власти? Правильно, вместо отдельных клумб сделали «газон». Почему в кавычках? Потому что газон подразумевает дорогостоящий уход, полив, подсеивание свежей травы, стрижку и прочее. Полоса грязи и сорняков газоном не является. В результате ходить по узкому тротуару будет неудобно. Чтоб разминуться встречным потокам, людям придется наступать на землю, пачкаться, разносить грязь по тротуару. Ни эстетики, ни удобства».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 201 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:41

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Ноябрь 2018 (53)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru