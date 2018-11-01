В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы раскритиковали ремонт Жительница крымской столицы Валерия С. оценила итоги ремонтных работ центра города: «Ремонт улицы Кирова. А вам нравится, как отремонтированы тротуары? Что это за деревенский дизайн? Наляпали, замазали. В одном месте плитку содрали и закатали всё в асфальт, а в другом месте оставили как есть, да еще и ливневые стоки асфальтом залили. И это центр города». Сергей С. обратил внимание на еще один просчет: «Вдоль стены Детского парка есть достаточно узкий и загруженный тротуар, которым пользуется уйма народа. На тротуаре в отдельных клумбах росли деревья. Что сделали наши мудрейшие власти? Правильно, вместо отдельных клумб сделали «газон». Почему в кавычках? Потому что газон подразумевает дорогостоящий уход, полив, подсеивание свежей травы, стрижку и прочее. Полоса грязи и сорняков газоном не является. В результате ходить по узкому тротуару будет неудобно. Чтоб разминуться встречным потокам, людям придется наступать на землю, пачкаться, разносить грязь по тротуару. Ни эстетики, ни удобства». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... тротуар превращается в газон Полоса препятствий Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью Говорят, что... заставляют содержать улицы Убили клумбы на площади Ленина