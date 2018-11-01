→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... убирать аварийные деревья не хотят В соцсетях симферопольцы часто и густо жалуются, что в городе спиливают зеленые насаждения. Власти в ответ обещают посадить новые. А вот в районе п/ф «Южной» на улице Ленина, рядом с домом №7, наблюдается обратная ситуация. Там вот уже второй год никто не может и не хочет спиливать два опасных аварийных дерева, высота каждого из которых с пятиэтажный дом. Местные жители рассказывают, что сельсовет их постоянные обращения и жалобы игнорирует, чиновники говорят, что денег и техники на сруб нет. Зато у местных уже есть настоящая хроника войны деревьев с людьми. Год назад ветка внушительных размеров упала на автомобиль таксиста, ожидавшего пассажиров, в итоге, к счастью, пострадало только «железо» (вмятины, царапины на авто). Четыре месяца назад отломалась еще одна ветка весом более 150 кг, мимо шли дети, которые уцелели «просто чудом» («еще каких-то пара секунд и случилась бы трагедия»). «Что нам делать? – вопрошают жители района. – Сами мы пилить не имеем права (нам в сельском совете сказали прямо – не имеете права). Но кто-то же должен за это отвечать?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года Еще статьи: А дерево лежит... Пилю где хочу и когда хочу Говорят, что... деревья сажают прямо в кадках От жизни собачей... Мода на изуродованные деревья Просмотров: 119 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:42