В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте греют воздух Говорят, в Ялте коммунальщики очень хотят победить переменчивую погоду и, видимо руководствуясь логикой, что в курортном городе всегда должно быть тепло, греют воздух. Так, во дворе домов на Свердлова №№85 и 89 вот уже который год лежат на поверхности трубы отопления без какой-либо изоляции. Жильцы домов звонили в местные теплосети. Реакции ноль. Пригрозили, что позвонят в Симферополь. И получили ответ: «Звоните куда хотите, нам всё равно...» После этого и возникло предположение, что всё, должно быть, так и задумано. Ведь иначе встает вопрос о предназначении людей, которые получают от государства зарплату, но при этом им «всё равно». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года Еще статьи: Много лет спустя... Говорят, что... есть чисто ялтинский способ борьбы с лифтовой проблемой Козыряй потихонечку... Ну подумаешь — удав! Говорят, что... пенсии «похудели»