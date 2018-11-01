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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте греют воздух

Говорят, в Ялте коммунальщики очень хотят победить переменчивую погоду и, видимо руководствуясь логикой, что в курортном городе всегда должно быть тепло, греют воздух. Так, во дворе домов на Свердлова №№85 и 89 вот уже который год лежат на поверхности трубы отопления без какой-либо изоляции. Жильцы домов звонили в местные теплосети. Реакции ноль. Пригрозили, что позвонят в Симферополь. И получили ответ: «Звоните куда хотите, нам всё равно...» После этого и возникло предположение, что всё, должно быть, так и задумано. Ведь иначе встает вопрос о предназначении людей, которые получают от государства зарплату, но при этом им «всё равно».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

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Просмотров: 170 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:43

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