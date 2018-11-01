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СоциумКультура, наука

«Счастлив, что Крым растёт»

Известный испанский путешественник Альваро де Маричалар приехал в Крым

Прежде российский Крым был избалован вниманием знаменитого, но российского же путешественника Фёдора Конюхова, а теперь к нам пожаловал путешественник не просто знаменитый и именитый, не только иностранный, но — мировая звезда. В минувшую среду, 14 ноября, в Симферополе Альваро де Маричалар рассказал, зачем пожаловал на полуостров и какой проект он здесь задумал.

Прежде Альваро де Маричалар проехал на водном мотоцикле из Рима в Нью-Йорк

Фильм из маленькой лодки

Граф Альваро де Маричалар — испанец, через своего брата Дона Хайме был в родстве с королём Испании Хуаном Карлосом I (Дон Хайме с 2007 года в разводе с дочерью короля), также известен как партнер Офиса ООН по развитию спорта как инструмента мира. Альваро де Маричалар поставил 11 мировых рекордов, в том числе рекорд Гиннеса за самое долгое путешествие на акваскутере, совершенное в рекордно короткое время. Он побывал в десятках стран, на всех почти континентах и вот теперь приехал в Крым. Впрочем, испанский путешественник намерен пробыть на полуострове недолго — до 16 ноября. За это время, в частности, он собирается успеть подготовить съемки документального фильма о Крыме во время своего морского путешествия вдоль побережья. Но само путешествие, видимо, будет лишь следующим летом. Об этих планах он сообщил, в частности, в ходе пресс-конференции в Симферополе, посвященной его визиту на полуостров.

Альваро де Маричалар:

«Крым для нас, испанцев, очень романтичный, исторический и важный полуостров. Он связан со всей Европой. Мы действительно счастливы, что Крым растет. Когда я впервые прибыл в аэропорт, увидел, что строятся новые дороги. Это очень важно для россиян, крымчан и для остальной Европы. Моя задача здесь — приготовиться к путешествию в моей маленькой лодке. Я надеюсь создать очень хороший документальный фильм и сделать отличные фотографии, опубликовать их во всем мире».

По его словам, маршрут этого путешествия еще не составлен, но работа над ним уже ведется. Впрочем, кое-что всё-таки удалось узнать. Например, то, что испанский путешественник хочет начать путешествие со стороны Азовского моря. Что же касается времени и сроков: «Стартую, возможно, 1 июня. Путешествие продлится 10 дней или меньше. Я хочу увидеть Севастополь, Ялту, все известные места, маленькие деревеньки. Мне очень интересно увидеть виноградники, сельское хозяйство Крыма. У нас много планов, но я люблю сюрпризы. Это интересней», — заявил крымским журналистам де Маричалар.

Как стать врагом Украины

Также стало известно, что после вышеописанной крымской экспедиции у Альваро де Маричалара в планах кругосветное путешествие, приуроченное к первой экспедиции Магеллана. А до этого был «колоссальный опыт», полученный во время путешествия из Рима в Нью-Йорк на водном мотоцикле. Путешествие заняло у него 63 дня и было сложно и опасно, как признаётся Альваро. «Но это было и необходимо», — добавляет он. «Проплывая через океан, я видел тонны пластика, и это было ужасно. Если мы не прекратим уничтожать собственную планету, особенно океан, то уже скоро пластика в воде будет больше, чем рыбы», — рассказал испанский путешественник журналистам.

Был в его истории недавно и драматический случай. Собственно, в Крым Альваро де Маричалар собирался попасть ещё в августе этого года. Но... Просто он собирался попасть на полуостров (а именно в Севастополь) из Седово, что на Азовском море. А Седово — это ДНР. Тогда, на встрече с донецкими журналистами, он признавался, что отдаёт себе отчёт в опасности такого путешествия, однако: «Я в курсе, что Украина проводит на Азовском море учения (тогда как раз были украинские учения в регионе. — Ред.), и уже разговаривал с послом в Испании о том, чтобы мне разрешили путешествие. Ничего конкретного он не сказал, но отнёсся к идее позитивно. На мой взгляд, Украина может воспринять это как шаг к примирению, как возможность наладить отношения», — сообщил тогда де Маричалар. Также путешественник обращался к украинцам с просьбой прекратить войну, остановиться, примириться. А также о том, что своим путешествием он хочет объединить Россию и Украину. Но в другом комментарии он заметил: «Крым — это Россия, в этом нет сомнений». И попал в пресловутую украинскую базу данных «Миротворец» (сайт запрещён на территории России), как враг этого государства. Так что, как ни старался Альваро де Маричалар в своих экспедициях находиться вне политики, не получилось, к сожалению. И тогдашнее путешествие из Седово в Севастополь тоже отменилось.

Но теперь есть надежда, что знаменитый итальянец таки увидит Крым, пройдёт вдоль его побережья, покажет свой документальный фильм в Европе, в Америке и сделает тем самым ещё один шаг в деле нормализации отношений, нормализации восприятия российского полуострова на Западе.

Игорь ШИЛОВ
Фото Facebook.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

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Просмотров: 148 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:49

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