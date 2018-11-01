Из законодателя в исполнители

Симферополь получил нового градоначальника

Во вторник утром крымский парламент внезапно собрался на заседание внеочередной сессии. Главный вопрос повестки — заявление первого вице-спикера Натальи Маленко о сложении депутатских полномочий.

Радикальное решение

Парламент удовлетворил желание недавнего депутата уйти, однако главной интригой оставалась причина столь неожиданного решения вице-спикера покинуть свой пост. Оказалось, что на республиканском уровне было принято радикальное кадровое решение: поручить Наталье Маленко временное исполнение функций главы администрации Симферополя.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Мы приняли очень важное политическое решение. Можно сказать, пожертвовали первым заместителем председателя Госсовета для того, чтобы укрепить местное самоуправление. Это без преувеличения кадровое жертвоприношение, но судьба Симферополя для нас очень важна. Всё то, что происходит в крымской столице сейчас, не устраивает наших избирателей, не устраивает, безусловно, и нас с вами — нужно наводить порядок, и как можно скорей. Нам очень важно иметь хорошую, надёжную и крепкую власть в Симферополе. Поэтому делегирование — без преувеличения, это слово наиболее точно подходит — Маленко Натальи Фёдоровны должно укрепить эту команду и придать ей сил, уверенности, организовать работу таким образом, чтобы это соответствовало всем ожиданиям наших избирателей».

Сама Наталья Маленко сравнила полученное назначение с воинским долгом, заметив, что «солдат никогда не выбирает, где ему служить». Она также подчеркнула, что рассчитывает на помощь депутатского корпуса в работе на новом посту. Глава парламента, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Маленко справится с новой задачей — навести порядок в Симферополе — поскольку является одной из тех, кто «способен брать на себя ответственность и нести её».

Наталья Маленко:

«Самое главное — завершить финансовый год, чтобы все жители Симферополя были с теплом, чтобы поехал транспорт и начали вывозить мусор. Это городское хозяйство. Я бы хотела начать свою работу с движения вперёд, а не с обсуждения, у кого и что не получилось. В той команде, в которой я буду начинать работать, наверное, в течение года мы выйдем на результаты».

Живой процесс

На следующий день после заседания парламента городской совет Симферополя назначил Наталью Маленко на должность первого заместителя главы администрации крымской столицы. Всё-таки решение республиканских властей — это хорошо, но законный порядок вступления нового градоначальника в должность должен быть соблюдён. Так что следующим голосованием депутаты официально избрали Маленко временно исполняющей обязанности главы муниципалитета. Полноправной градоначальницей она сможет стать после проведения конкурса на замещение данной должности.

Виктор Агеев, председатель Симферопольского городского совета:

«Наталья Маленко — человек, который понимает, знает город. Она очень долго работала в Киевском районе Симферополя, работала в Государственном совете, знает ситуацию по городу. Она постоянно контактировала с Симферополем, помогала, чем могла, и сегодня у неё есть возможность решить все вопросы, которые накопились в городе».

Симферопольский городской совет намерен в ближайшее время собраться на внеочередную сессию и утвердить кандидатуры заместителей главы администрации. Так что новая команда управленцев, судя по всему, будет сформирована уже в ближайшие дни. Что касается прежних заместителей главы города, то все они уже написали заявления об отставке: как и обещал премьер-министр республики Сергей Аксёнов, городские власти ждёт полная перезагрузка.

Наталья Маленко:

«Прежде чем пообещать что-то симферопольцам, мне нужно вступить в должность, а это состоится 14 декабря в случае, если для меня конкурс пройдёт успешно. Команда управленцев на сегодняшний день формируется. Хотелось бы, чтобы это были профессионалы, умеющие, как исполнительная власть, выполнять поставленные задачи. Я должна понять все цели, поставленные главой республики, осмыслить их. Мне надо познакомиться со всеми, нужно понять, кто как работает. Есть люди, которые собираются увольняться, есть те, кто, наоборот, хочет прийти на работу в администрацию. Это живой процесс. После разговора с главой республики я поняла, что главное, на чём бы я сделала акцент, — Симферополем сегодня занимаются все, и он начнёт меняться в самое ближайшее время».

Маленко Наталья Фёдоровна

Родилась 31 июля 1959 года в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1984 году окончила Симферопольский государственный университет

им. Фрунзе по специальности «историк». В 2012 году окончила Межрегиональную финансово-юридическую академию по специальности «правоведение», получив квалификацию юриста.

Трудовую деятельность начала в 1976 году чертёжницей завода телевизоров в Симферополе. После успела поработать учителем истории, начальником отдела кадров филиала ЦИР «Волна», заместителем директора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательной школе, а затем и руководителем учебного учреждения.

С мая 2006 года по сентябрь 2014-го была председателем Киевского районного совета Симферополя. С сентября 2014 года по октябрь 2016-го являлась председателем комитета Государственного совета РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. В 2016-ом стала первым вице-спикером крымского парламента.

Мнение

Иван Мезюхо, политолог:

«Наталья Маленко — опытный управленец, командный человек. Она имеет реальный практический опыт работы в местном самоуправлении. Если ей удастся сформировать команду профессионалов, она сможет показать реальный результат уже через год. У неё есть все шансы избавиться от приставки „и.о.“. Как политический тяжеловес, она обладает давними рабочими связями с республиканскими органами власти, что, безусловно, пригодится ей на новой работе. Убеждён в том, что и Совет министров, и Государственный совет республики будут оказывать ей всестороннее содействие в решении проблем крымской столицы. Наталья Маленко встала у руля города в сложный период, ей придётся вникать во все проблемы на ходу. Тем не менее, человек её уровня способен навести порядок. Хочется на это надеяться. Многое будет зависеть от команды».