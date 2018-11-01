В два раза меньше помощи?

С нового года половина медучреждений может прекратить свою работу

В народе ходит шутка: спасибо нашей медицине — не болеем, потому что боимся. Оказаться в больничных стенах сейчас действительно страшно — только в очереди за талончиком можно простоять до наступления комы. В Крыму не хватает врачей, медперсонала, оборудования. И вот на этом фоне в правительстве РФ выдают информацию: с нового года медицинских учреждений на полуострове станет в два раза меньше.

Бег с препятствиями

Как оказалось, почти половина медучреждений республики до сих пор работает без разрешительных документов. Информацию о катастрофическом положении с лицензированием крымских больниц на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам озвучил аудитор Счётной палаты РФ Юрий Росляк, а позже её подтвердили в Министерстве здравоохранения РК. Согласно данным реестра лицензий, по состоянию на 26 октября этого года ведомство выдало разрешения на осуществление медицинской деятельности 587 организациям различной формы собственности. Из них в ведении Минздрава находится 98 учреждений, а лицензированию подлежат 85. Так вот, разрешительные документы успели получить только 44 медорганизации, то есть 45,6% от общего количества. Положение усугубляется двумя факторами: переходный период, когда больницы могли работать без лицензий, истекает в конце этого года, а большинство учреждений по-прежнему находится в плачевном состоянии.

Напомним, что процедура лицензирования в Крыму началась ещё в 2014 году. К 2016-ому лицензии смогли получить лишь около 20 государственных и 150 частных медучреждений — процесс буксовал на каждом шагу, вскрывая всё новые и новые проблемы. Например, оказалось, что у медорганизаций, особенно в сельской местности, зачастую нет необходимых документов на помещения ФАПов и амбулаторий. В свое время они были закреплены за колхозами и совхозами, которых сейчас и след простыл. Недвижимость пришлось оформлять заново. Кроме того, чтобы получить лицензию, больницы и поликлиники должны соответствовать требованиям санитарного законодательства. Выяснилось, что в Крыму таких — единицы, а на приведение в должное состояние остальных в бюджете попросту нет денег. Между тем, лицензионные требования подразумевают ещё и наличие в медучреждениях необходимого оборудования и специалистов, а много ли на полуострове больниц, укомплектованных всем необходимым?

В свете всех этих обстоятельств правительство РФ приняло решение продлить срок лицензирования до конца 2017 года. Однако и к этой дате республика не успела облагородить свои больницы. Сроки снова отодвинули — до начала 2019-го, но ситуацию это не спасло.

Плачевная ситуация

Итак, до начала нового года осталось всего полтора месяца, а половина крымских больниц так и не получила лицензии на право работать в России. По закону с 1 января они не смогут предоставлять свои услуги и, соответственно, получать финансирование из бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. Увеличивать нагрузку на те больницы, которые смогут продолжить работу, нельзя — там люди и техника и так работают на пределе возможностей в связи с обилием пациентов. Это значит, что за помощью крымчанам теперь придётся обращаться в коммерческие медучреждения, где она, само собой, отнюдь не бесплатная.

Можно ли ещё раз отодвинуть конечный срок получения лицензий для больниц Крыма? Сколько времени и денег понадобится местным властям на то, чтобы навести порядок в медучреждениях? Какие меры принимает правительство для того, чтобы граждане не остались без медицинской помощи? Все эти вопросы мы направили в республиканский Минздрав, однако ответа до сих пор не получили. Надеемся, он всё-таки последует и внесёт некоторый оптимизм в нынешнюю плачевную картину.

Прецедент был

К слову, Крым уже сталкивался с подобными трудностями — в сфере образования. Федеральный закон гласит: деятельность всех учебных учреждений подлежит обязательному лицензированию. Соответствующий процесс начался в 2014 году и, как и в здравоохранении, вскрыл массу проблем. Прежде всего — с госрегистрацией. Дело в том, что для внесения в единый госреестр требуются документы, подтверждающие право собственности на здания, сооружения и помещения образовательных учреждений. Однако оказалось, что не у всех школ и детских садов есть техпаспорта или иная техническая документация. Опять же: при Советском Союзе они являлись собственностью сельхозпредприятий, а затем перешли к поселковым советам. И как-то так получилось, что за это время большинство документов было утеряно. На их восстановление ушло немало времени, так что сроки окончания лицензирования пришлось несколько раз отодвигать. Тем более что отсутствие документов стало не единственной преградой на пути к получению разрешений на ведение образовательной деятельности. Крымские школы и детские садики не отвечали требованиям антитеррористической и пожарной безопасности, санитарным стандартам. Чтобы привести их в соответствие, нужны были миллионы бюджетных средств. Найдутся ли они, гарантий не было.

На определённом этапе у граждан возникало беспокойство, что дети останутся без школ и детсадов. Однако нужно отдать должное Министерству образования, науки и молодёжи республики: согласно последним данным, все учебные учреждения Крыма получат образовательные лицензии РФ уже до конца текущего года. Судя по всему, проблема отставания от установленных сроков лицензирования решаема. Но очевидно, что для этого требуется определённая политическая воля местных властей. Хватит ли таковой у министра здравоохранения республики Александра Голенко?