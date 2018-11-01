Несчастливый приют

Судьба бездомных животных в Симферополе снова под вопросом

«Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о непростой ситуации с появлением в Симферополе приюта для бездомных животных. В августе этого года даже появилась информация, что уже вскоре приют будет наконец-то построен. Но теперь снова реализация этого проекта оказалась под вопросом...

Дело на сто миллионов

Вкратце напомним предысторию. В прежние годы, ещё при Украине, было немало сказано о необходимости построить в Симферополе приют для животных. Местную власть критиковали и общественники, и рядовые горожане, чиновники пытались делать что-то на базе симферопольского полигона ТБО, но дело не двигалось. Вернее двигалось, но, скажем так, декларативно. Затем, в 2015 году, списав все неудачи на злые годы украинского засилья, градоправители вновь заговорили о строительстве приюта. После чего снова последовала пара лет паузы. А минувшим летом планы городских властей по созданию полноценного муниципального приюта для животных на ул. Крымской Правды, 6, вроде бы всё-таки начали воплощаться в реальность. «Подрядчик выполняет все работы по графику, никаких подозрений по поводу срыва сроков нет. Срок окончания первого этапа строительства по плану — 20 декабря 2018 года. Приют будет рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных, на первом этапе будут построены вольеры на 148 особей», — сообщил, в частности, тогдашний заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк. Также сообщалось, что общая стоимость строительства приюта составит около ста миллионов рублей. Многих симферопольцев обнадёжила эта новость. Порадовались за братьев наших меньших и в редакции «Крымского Телеграфа»...

Будет лишь частично?

И вот теперь выясняется, что подрядчик, который строит приют для бездомных животных в Симферополе (он рассчитан на одновременное пребывание около 200 четверолапых), отстает от графика работ на месяц. По плану первый этап строительства должен был закончиться до 20 декабря. Кстати, этот первый этап предусматривает возведение одноэтажного здания и крытых вольеров, а также пожарных резервуаров. Однако, даже после его завершения ко второму этапу строительства вряд ли смогут перейти. В бюджете города денег на него не предусмотрели. Почему до животных крымской столицы никому нет никакого дела? И есть ли надежда, что приют всё-таки появится?

Анатолий Петров, председатель комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии:

«Начиная от главы республики и главы Общественной палаты, с заказчиками, с подрядчиками — уже всё проговорено и не один раз. Но это только слова. Всё осталось на сегодня на словесном уровне. Слова к делу не пришьешь, и подрядчик, конечно, должен выполнить всё, что нарисовано в проекте».

Еще одной преградой для обретения животными нового дома стало то, что в бюджете Симферополя, как было сказано выше, деньги на второй этап строительства не были предусмотрены. Ведь, как выяснилось, власти города планируют ввести объект в эксплуатацию уже после завершения первого этапа строительства.

«При формировании бюджета на 2019-2021 годы уже сейчас мы понимаем, что в бюджете муниципального предприятия на реализацию второго этапа средств недостаточно. Вернее их вообще нет. То есть этого объекта в части второго этапа нет. Мы со своей стороны направили предложение по включению в республиканскую программу данного объекта, но пока не получили никакого ответа», — прокомментировали ситуацию в департаменте капитального строительства администрации Симферополя.

Впрочем, после того как ситуация стала достоянием общественности, власти тоже, как говорится, не смогли остаться в стороне. Кроме прочего, была создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ходом работ по строительству питомника. Вернее, судя по всему, лишь некоторой его части...