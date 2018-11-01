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Севастопольский мыс Доброй Надежды

Зачем ведутся археологические работы на Историческом бульваре?

В Севастополе начались раскопки 4-го бастиона, который сейчас является частью комплекса на Историческом бульваре, а в годы Крымской войны был одним из главных укреплений Южной стороны Севастополя. Работы здесь начались 31 октября и ведутся сразу на двух участках: внизу, где расположен «Грибок» (фрагмент старинной каменной беседки), и у правого фланга 4-го бастиона.

«Черная дыра»

Как это ни странно, при всей знаменитости 4-го бастиона, при всей исторической значимости этого места, оказалось, что для археологов эта территория — terra incognita практически.

Виктор Мыц, заместитель начальника экспедиции, старший сотрудник Института истории материальной культуры РАН, ведущий научный сотрудник Эрмитажа:

«Археологически эта территория не изучалась. Сейчас здесь работает сборная: и сотрудники института, и местные, наемные рабочие — образованные и знающие люди с большой практикой. Основной состав нашей команды сформировался, еще когда мы трудились на Тамани, а потом при исследовании подходов дороги к Крымскому мосту. Когда мы начали работы на нижнем участке, то обнаружили следы раннего благоустройства. Найденный нами „Гриб“ когда-то был деревянным, его еще называли „Мыс Доброй Надежды“. Затем на его месте располагалась вторая артиллерийская батарея, которой присвоили то же название, и лишь в 1905 году этот „Гриб“ сделали каменным, но во времена Великой Отечественной войны он был разрушен».

Заказчиком данных исследований выступает Министерство культуры РФ. Помимо наемных рабочих, тут трудились еще и волонтеры из «Русского географического общества», которые специально прилетали из Москвы на выходные, чтобы помочь коллегам. Еще перед началом раскопок они с металлоискателем вычистили всю территорию от пивных пробок и другого мусора.

Виктор Мыц:

«При Украине археологические исследования в Крыму почти не велись. Это была большая „черная дыра“. Сейчас же мы пытаемся изменить эту ситуацию. Для того, чтобы вытащить регион из ямы, сюда необходимо вкладывать не только деньги, но и силы. А для этого необходимы квалифицированные специалисты, которых тут осталось очень мало».

И тем не менее, сейчас работы ведутся довольно активно. Исследователи уже вышли на слои, датированные 1854-55 годами, и на их счету уже несколько сотен находок. Одним из интересных предметов, обнаруженных у 4-го бастиона, стала створка английского медальона. Сам он, правда, разломался, но когда-то на нем крепился портрет девушки и сохранилась надпись, очень красивым почерком нацарапанная рукой на металле: «Only you» (только ты). Помимо английского медальона, археологи обнаружили также кости животных, которых солдаты употребляли в пищу, и даже нашли скелет собаки. Что же касается человеческих останков, то их пока обнаружено не было.

Виктор Мыц:

«Еще мы находили осколки античных амфор, но они не связаны с данной территорией. Сюда навозился грунт из разных балок, которые гораздо богаче, с точки зрения античной археологии. Также попадались монеты, которые тоже не имеют отношения к данной территории, а оказались здесь вместе с перемещенным грунтом. Местные же находки — это в основном капсулы, картечи... Вообще находок много, за несколько дней мы нашли несколько сотен».

Обнаруженные археологами предметы отправляются в полевую лабораторию, расположенную в арендованном здании, и попадают в руки специалистов, которые их фотографируют, чистят, фиксируют состояние, составляют акт, а уже потом передают их в фонды хранения, расположенные в здании администрации Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

«Дом капитана Малахова»

Команда археологов работает в Севастополе не в первый раз. В 2016 году они уже проводили раскопки, на Малаховом кургане. Там они исследовали огромную площадь около 7000 кв. метров.

Виктор Мыц:

«Там мы обнаружили землянку, патроны, ядра, гранаты, правда последние оказались пустыми. Сотрудники МЧС приезжали к нам по несколько раз в день. Помню, там произошел забавный случай, как-то один из экскурсоводов, показывая на очередные развалины, рассказал туристам о том, что якобы ранее на этом месте был дом самого капитана Михаила Малахова. С нами вместе тогда работали проектировщики из Ростова, и они предложили нам проверить, действительно ли это был его дом. Мы раскопали два бетонных здания, но они явно были технического назначения. А чуть выше обнаружили помещение, вокруг которого было разбросано много пробок и монет 70-х годов. Мы долго не могли понять, что это такое, но как-то к нам в гости зашел местный житель и рассказал, что два обнаруженных нами здания были водокачкой, а найденное помещение — чебуречной, построенной после войны».

Что же касается капитана Михаила Малахова, чья фамилия дала название знаменитому кургану, он перебрался в Севастополь вместе с семьей из Николаева в 1827 году. Был довольно известным в городе человеком, с хорошей репутацией, помогал страждущим. Его дом находился где-то на склоне, но точное его месторасположение так до сих пор никому не известно.

Сергей Соловьев, старший сотрудник Института истории материальной культуры РАН, ведущий научный сотрудник Эрмитажа:

«Работы на 4-м бастионе мы должны были начать еще в июне, но, не по нашей вине, они всё переносились: то сменился заказчик, то что-то еще произошло... Вот только сегодня мы получили конкретные точки, геоданные, где должны проходить работы, — ранее мы имели о них только общее представление. Поэтому сроки очень сжатые, а работы очень много, мы должны закончить ее до конца этого года».

Пока шла вся эта бюрократическая волокита, археологи уже успели поработать на затопленном древнегреческом городище Акра и даже обнаружили военное поселение на участке трассы «Таврида».

Сергей Соловьев:

«На Акре мы работали в июле. Там мы очень надеемся выйти на культовый участок. В паре километров от поселения мы уже обнаружили храм Деметры, в дальнейшем же надеемся обнаружить второй храм уже на территории города. После Акры мы работали на подъездной дороге к Крымскому мосту со стороны Тамани и на трассе „Таврида“. На трассе мы наткнулись на военное поселение: однотипные здания, выстроенные в параллельные ряды, укрепленные рвом и валом. Из них можно было бы сделать хороший туристический объект, мы предлагали это заказчику, рассказывали о находке на конференции... Но в этом случае пришлось бы менять проект трассы, а сроки были очень сжатые, строители фактически наступали нам на пятки. В итоге этот объект так и скрылся под полотном дороги».

Анна Чудакова
Фото А. Чудакова»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

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Просмотров: 193 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:13

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