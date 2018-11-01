Андрей Никитченко: «Были проблемы с проектировщиками и отсутствием контроля»

Глава Дирекции по управлению ФЦП рассказал, почему Крым не справляется с освоением федеральных денег

На два года дольше и на 40 миллиардов больше. Именно так можно охарактеризовать общие перспективы Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. При этом, однако, темпы и качество её реализации оставляют желать много лучшего: это видят и федеральные власти, и правительство республики, и граждане. Почему программа, созданная для того, чтобы превратить полуостров в один из лучших уголков нашей страны, постоянно буксует? И есть ли возможность что-то изменить? Об этом «КТ» рассказал генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко.

Принимали не проверяя

— Большинство крымчан о вашем ведомстве знает лишь то, что Дирекция по управлению ФЦП является ответственной за исполнение Федеральной целевой программы. Но что это подразумевает? Какие именно функции выполняет Дирекция?

— Наша автономная некоммерческая организация создана распоряжением Правительства РФ в 2016 году для управления ФЦП после того, как было ликвидировано Министерство по делам Крыма и функции заказчика-координатора по программе перешли Минэкономразвития России. Основными функциями Дирекции являются оказание консультационной и методической помощи региональным и муниципальным органам власти в подготовке и согласовании в федеральном правительстве инвестиционных пакетов по объектам ФЦП. Также в ходе реализации мероприятий программы мы проводим мониторинг и анализ рисков на этапах проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, в том числе с выездом на объекты, координируем действия всех участников ФЦП (заказчиков и подрядчиков) с целью обеспечения соблюдения плана-графика.

Штат Дирекции составляет менее 50 человек, силами которых за два года существования организации проведена работа по проверке и согласованию почти 1400 инвестиционных пакетов на объекты программы, осуществлено более трёх тысяч выездов на строительные площадки с составлением актов осмотров, направлено около 350 аналитических документов о необходимости принятия мер по устранению причин, негативно влияющих на реализацию ФЦП. Кроме того, разработано десять дорожных карт по ликвидации отставаний от плана-графика, проверено более 200 комплектов сметной документации, принято участие в примерно 300 закупочных комиссиях, подготовлено порядка 60 правовых заключений по государственным контрактам на выполнение работ по ФЦП. Для оперативного решения возникающих проблем Советом министров республики и Дирекцией создан Координационный штаб, заседания которого проходят в еженедельном формате.

Силами подразделений Дирекции осуществляется ведение плана-графика реализации мероприятий ФЦП, организовываются координационные совещания со всеми участниками. В частности, с заказчиками, подрядчиками, региональными и муниципальными органами власти, с ресурсными организациями, Главгосэкспертизой, региональной экспертизой и так далее. Нами обеспечивается правовое и методологическое сопровождение деятельности заказчиков и подрядчиков, осуществляется выезд на объекты для контроля выполнения строительно-монтажных работ.

— Однако несмотря на все усилия, Крым довольно плохо справляется с эффективным освоением средств, выделяемых в рамках ФЦП. Правительство республики объясняет это недобросовестностью привлекаемых подрядчиков. А какого мнения придерживаетесь вы?

— Большая часть сегодняшних проблем, связанных со своевременной реализацией проектов и с освоением средств, является следствием ошибок, допущенных на этапе проектирования в 2016 году. Были проблемы как с недобросовестными проектировщиками, так и с отсутствием контроля за их работой со стороны заказчиков. Как результат, после начала строительства на объектах были выявлены несоответствия фактического состояния выделенных земельных наделов заявленному в проекте. Например, обнаруживались инженерные сети, проходящие по участку, перенос которых не был запланирован. Или не учтены особенности горного рельефа, когда для строительства необходимо было возводить подпорную стену, а она по затратности в разы превышала бы стоимость строительства самого объекта. Таких случаев, к сожалению, много. Говорит это о том, что при проектировании некоторые подрядные организации даже не выезжали на место, а заказчик принимал такие проекты не проверяя. Сейчас региональным властям приходится разбираться по каждому подобному случаю отдельно, принимать управленческие решения.

Контроль на уровне

— Служба капитального строительства республики сетует на то, что по некоторым объектам ФЦП подрядчик взял деньги, а к работам даже не приступил. Что делать в таком случае? Есть ли у государства возможность вернуть бюджетные средства?

— Этот вопрос находится в компетенции Службы капитального строительства, правоохранительных органов и судебных инстанций. До заключения контрактов необходимо проводить тщательные проверки компаний, участвующих в закупках: их послужной список, имеющийся опыт работы, наличие судебных тяжб, долгов, административных или уголовных дел за недобросовестное исполнение взятых обязательств. Контрактами на выполнение работ по объектам ФЦП предусматриваются штрафные санкции, и в случае нарушений со стороны подрядных организаций ведётся претензионная работа.

— Кстати, ещё одна типичная для Крыма проблема: даже если деньги удаётся освоить должным образом, качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Осуществляется ли контроль этой составляющей проектов ФЦП? На кого возложена данная функция?

— На этапе строительных работ контроль осуществляет заказчик объекта. Для этого он заключает контракт с компетентными организациями, представители которых в постоянном режиме проверяют ход строительно-монтажных работ. Также с весны этого года в Крыму в полной мере работает специально созданная служба технического заказчика, финансирование которой позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов. В их компетенции есть функция контроля выполнения работ на объектах ФЦП. Помимо этого, на всех этапах проведения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию ведётся контроль уполномоченными организациями: Ростехнадзором и Службой государственного строительного надзора республики. Они следят за соблюдением требований, за соответствием нормам и регламентам.

С нашей стороны также систематически осуществляются выезды на объекты. Это позволяет фиксировать динамику работ, выявлять проблемы и формировать информационную базу о текущей ситуации, обозначать риски и делать прогнозы по реализации ФЦП. Подобная многоуровневая система контроля за ходом строительства даёт возможность не только контролировать качество и сроки исполнения работ, но и влиять на них.

— Если сравнивать два субъекта — Крым и Севастополь — есть ли какие-то различия в темпах и качестве реализации ФЦП?

— Надо понимать, что изначально в двух субъектах разнятся масштабы работ. В Крыму по актуальной версии программы насчитывается почти 550 объектов и мероприятий, а в Севастополе — около 160. По объёму финансирования разница ещё более явная: республика получит 372 млрд рублей, а Севастополь — всего 80 млрд. С другой стороны, хотя в Крыму объём работы и количество объектов больше, темпы реализации здесь значительно выше, чем в Севастополе. Как известно, в городе федерального значения по крупнейшим объектам ФЦП региональные власти столкнулись с определенными трудностями. По канализационным очистным сооружениям «Южные» и парку Победы есть проблемы, из-за которых произошли срывы сроков строительных работ. С 2014 года ведётся проектирование нескольких ключевых объектов здравоохранения: больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера. Для сравнения, за это время в Крыму в рамках ФЦП был построен и уже более года функционирует новый многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте, полностью выстроено двенадцатиэтажное здание медицинского центра больницы имени Семашко в Симферополе, в котором на данный момент ведутся внутренние работы.

Приоритеты определены

— Бюджетный год подходит к концу, можно ли подвести предварительные итоги, какой процент программных средств Крым успеет освоить? И какие объекты, реализованные в рамках ФЦП, вы бы выделили в качестве ключевых, знаковых для уходящего года?

— Программа в последней редакции предусматривает реализацию свыше 800 объектов и мероприятий. На сегодня завершено 217 из них, 421 — в стадии реализации, причём по 133 зафиксированы отставания от сроков плана-графика, по 165 объектам работы ещё не начаты.

В 2018 году самыми крупными по объёму финансирования были работы по строительству Крымского моста, трассы «Таврида», железнодорожных и автомобильных подходов к мосту, объездной дороги Симферополя на участке Дубки — Левадки, многопрофильного республиканского медицинского центра в Симферополе, а также мероприятия по обеспечению транспортной безопасности моста, водообеспечению восточной части полуострова, работы по проектированию, строительству и реконструкции международного детского центра «Артек». По освоению средств в обоих субъектах, Крыму и Севастополе, ситуация напряжённая, но мы видим положительную динамику: на многих объектах наращиваются темпы работ, так что окончательные итоги подведём в декабре.

— Раз для итогов пока рановато, давайте поговорим о перспективах. Какие направления станут приоритетными для ФЦП в 2019 году? На что будет сделан упор в рамках программы?

— Если критерием приоритетности обозначить объём финансирования, то в 2019 году основные денежные средства пойдут на строительство объектов транспортного комплекса, инженерной инфраструктуры и социальной сферы. В целом, больше половины финансирования, предусмотренного программой до 2022 года, предназначено на развитие транспортного комплекса. И в 2019-м на него запланировано более 84 млрд рублей. Крупнейшими по финансированию объектами в следующем году будут трасса «Таврида», железнодорожная часть Крымского моста и железнодорожные подходы к нему, а также дорога Симферополь — Евпатория — Мирный.

На развитие социальной сферы запланировано около 21 млрд рублей, в том числе более 6 млрд предназначены на модернизацию дошкольного и общего образования в Крыму и Севастополе: строительство детских садов и школ. Будут продолжаться работы на объектах «Артека», Севастопольского государственного и Крымского федерального университетов. Помимо этого, должно быть завершено строительство многопрофильного республиканского медицинского центра в Симферополе.

И, наконец, что касается инженерной инфраструктуры, то приоритетным в этой сфере сейчас является обеспечение водой восточной части полуострова.

Досье «КТ»

Никитченко Андрей Николаевич

Родился 12 марта 1970 года в Севастополе. С 1988 по 1989 год проходил срочную военную службу. Образование высшее: в 1993 году окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Международные отношения»; в 1999 году получил степень магистра экономики Лондонской школы экономики. Свободно владеет английским и испанским языками. Кандидат политических наук. С 1998 по 2002 год работал специалистом по стратегии развивающихся рынков EMEA Strategist, Global Equity&Fixed Income, Commerzbank Securities (Лондон, Великобритания). С 2003-го по 2014-й был президентом Фонда НПФ «СтальФонд». С 2007-го по 2011 год являлся депутатом Законодательного Собрания Вологодской области. С сентября 2015-го по январь 2016 года был советником губернатора Севастополя по экономике. С апреля 2016-го — генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП».