Порядок наводят... кое-где

«Хлебные» штрафы и пожары на свалке

Картина этой недели будет не полной без информации о ситуации в сфере торговли хлебобулочными и кондитерскими изделиями на полуострове. Точнее, о штрафах, которые массово получают производители и торговцы. А также без информации о феодосийской свалке, которая периодически горит, отравляя всё вокруг.

Нарушителей — большая часть

Несколько недель назад в крымском информпространстве широко освещалась тема подорожания хлебобулочных изделий. «КТ» тогда тоже не остался в стороне и сообщал о причинах, последствиях и «подводных камнях» этой ситуации. Действительно, в подавляющем большинстве граждане восприняли происходящее негативно, хотя речь шла о подорожании всего на пару рублей за булку хлеба. Впрочем, тогда же представители, так сказать «хлебного бизнеса», представляли свои аргументы, оправдывали подорожание. Но, как оказалось, проблемный аспект этой темы, на полуострове не ограничивается лишь ценой. Несколько дней назад Роспотребнадзор опубликовал данные о торговле хлебобулочными изделиями и, судя по размерам штрафов — более двух с половиной миллионов рублей! — нарушений и проблем здесь масса. Также речь шла и о торговле кондитерскими изделиями, где также всё оказалось совсем не сладко.

Итак, как сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, с начала этого года крымские организации, которые производят и реализуют хлебобулочные и кондитерские изделия в Крыму, были оштрафованы за различные нарушения на 2,54 млн рублей. «За выявленные нарушения составлено 225 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности... на сумму 2,54 млн рублей. Забраковано и снято с реализации 66 партий пищевых продуктов в количестве 752,55 кг», — говорится в сообщении пресс-службы межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В частности, по данным ведомства, сотрудники крымского Роспотребнадзора за девять месяцев этого года провели 350 проверок организаций, осуществляющих производство и оборот хлебобулочных и кондитерских изделий. Нарушения санитарного законодательства обнаружены на 215 обследованных объектах, что составляет более 61% (большая часть, масштаб действительно впечатляет! — прим. Ред.). Но какие же именно нарушения? Самые типичные: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевого сырья, отсутствие необходимой и достоверной информации (маркировки) о товарах и их изготовителях на продуктах, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, не соблюдение санитарно-гигиенического режима.

Что же касается, так сказать, географии нарушений, то, как уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, их зафиксировали на торговых точках Евпатории, Сак, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Черноморского и Советского районов. На предприятиях же по производству хлебобулочных изделий нарушения зафиксированы в Севастополе, Симферополе, Керчи, Черноморском, Советском и Джанкойском районах.

И это, как можно предполагать, далеко не полная картина происходящего бардака в сфере производства и торговли хлебом и кондитерскими изделиями на полуострове. Ведь, по информации того же Роспотребнадзора, всего в Крыму на данный момент работают 3579 организаций, осуществляющих оборот хлебобулочных и кондитерских изделий и 91 предприятие, на которых они производятся. Интересно, какие показатели нарушений будут, если проверить их все?..

Дым есть, виновных нет...

О проблеме пожаров на феодосийском городском полигоне твердых бытовых отходов журналисты из Феодосии рассказывали неоднократно. Но эта проблема, как они сами признаются, не решается годами. Хотя жалуются на неприятный запах гари местные жители постоянно, регулярно (в том числе, граждане из феодосийских микрорайонов улицы Челнокова, Симферопольское шоссе).

К примеру, как рассказывают феодосийские журналисты, минувшей весной, в связи с повышением температуры воздуха и отсутствием дождей, уже в середине апреля пожары на полигоне ТБО не прекращались на протяжении нескольких дней. Хотя попытки тушить возгорание всё же предпринимались. Однако с наступлением лета и дальнейшим повышением температурного режима воздуха пожары на феодосийском полигоне ТБО «происходили так часто, что как будто стали нормой», рассказывают журналисты. Жителям же окрестных районов ничего не оставалось делать, как ежедневно дышать зловонной гарью, подвергая свое здоровье опасности. «Даже на центральных улицах Феодосии в вечернее время было неприятно находится — запах пожарища спускался от полигона к берегу моря», — сообщают местные жители. Но, увы, их жалобы остались, по сути, безответны.

Была у феодосийцев надежда на холодное время года. В том смысле, что с наступлением холодов, уже не должно бы происходить самовозгорание отходов. Но практика показала иное. На дворе ноябрь, а отходы на полигоне периодически по прежнему горят так, что в небо вздымается многометровый столб дыма. Это видно и по фотографиям, появившимся в интернете. Как рассказывают феодосийские журналисты, зловонный запах горящей свалки «ветром сносит то в сторону сел Пионерское и Виноградное, то разносит по густонаселенным жилым кварталам города». При этом, похоже, сотрудники полигона не замечают возгорания (в частности, речь о возгораниях 5 ноября, 8 ноября).

И возникает вопрос: почему никто не несёт ответственности за происходящее? Ни руководители полигона ТБО, ни органы местного самоуправления, которые должны обеспечивать пожарную безопасность. А ведь, по идее, контроль в данной ситуации (загрязнение окружающей среды продуктами горения) осуществляет Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, МЧС города Феодосии и Роспотребнадзор. Но — тишина... И лишь дым со свалки стелется над Феодосией...