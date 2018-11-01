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Противоречивые впечатления

Ассорти из политики, криминала и культуры

На этой неделе зарубежные СМИ, рассказывая о Крыме, обратили внимание на скандал с сыном чешского премьер-министра, на поездку евпаторийской художницы в США, на новый фильм про Крымский мост и на возможные неприятности конгрессмена, лояльно относящегося к российскому статусу полуострова.

Критика фильма, критика моста

Сайт Pulse Nigeria обратил внимание на новый российский фильм, как выразилось само издание — «сексуально заряженный». Речь о картине «Крымский мост: сделано с любовью!», который вышел в прокат в российских кинотеатрах. Созданием сценария и раскруткой фильма занималась «Маргарита Симонян, глава кремлевского новостного канала RT, что говорит о наличии у неё предпринимательской жилки», говорится в статье. Режиссером выступил её муж Тигран Кеосаян. Продюсер фильма — брат режиссера Давид Кеосаян, а роли героинь исполнили две представительницы семейного клана — дочь Давида и племянница Тиграна Лаура Кеосаян и его бывшая жена Алена Хмельницкая. «В этом продукте семейного подряда присутствует романтика, известная по китчевым сериалам, переплетённая с пропагандой в стиле сталинских фильмов о великих стройках коммунизма», — говорится в рецензии. В общем, не понравился ни фильм, ни Крымский мост сайту Pulse Nigeria.

За победой в Америку

В Америке в начале следующего года в пригороде Лос-Анджелеса, Пасадене (штат Калифорния), состоится конкурс «America`s Got Talent: champions», в котором примут участие победители проектов «Got Talent» (международная франшиза) из более чем 40 стран мира. Известно, что в этом мировом конкурсе талантов будет принимать участие и крымчанка, мастер песочной анимации Ксения Симонова, победившая в конкурсе «В Украине есть таланты» в 2009 году (украинская версия «Got Talent»), когда Крым был в составе этой страны. Примечательно, что в своё время выступление Симоновой крупные западные издания The Guardian и The Telegraph из-за миллионных просмотров на YouTube назвали интернет-феноменом. Учитывая очевидный талант и популярность, шансы на победу у художницы снова есть.

Крымский узник

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в прошлом году принудительно отправил сына в Крым, чтобы укрыть его от расследования дела о коррупции. Об этом изданию Seznam Zpravy заявил сам 35-летний Андрей Бабиш-младший. Он подчеркнул, что на полуострове его держали против воли. Ключевую роль в этом сыграли Дита Протопопова — советник министра здравоохранения Чехии — и ее муж, гражданин России Петр Протопопов. Именно последний, по словам сына премьера, отвез его в Крым. Из Крыма Бабиш-младший, по его словам, послал сообщение чешской полиции о том, что был похищен, а затем перебрался через Украину к матери в одну из европейских стран, где и находится сейчас. Отмечается, что других подтверждений того, что Бабиш-младший укрывался в Крыму, нет. Вместе с отцом и еще несколькими членами семьи Бабиш-младший фигурирует в так называемом деле «Гнезда аиста»: в 2008 году Бабиши выкупили старинный особняк с целью переоборудовать его в конференц-центр «Гнездо аиста». Стоимость проекта оценили в 350 млн крон, 50 из которых предоставил Евросоюз в виде гранта на поддержку малого и среднего бизнеса. По версии следствия, средства ЕС были выделены незаконно.

Повод для «радости»

«Любимый конгрессмен Путина теряет представительность», — сообщает влиятельное британское издание, рассказывая о выборах в США. Речь в статье о том, что пророссийский республиканец Дейна Рорабакер впервые с 1989 года может не попасть в Конгресс США и лишиться места в Палате представителей. Согласно опросу, проведенному Институтом правительственных исследований Калифорнийского университета Беркли, 51% избирателей округа Ориндж, от которого господин Рорабакер идет на выборы, не готовы проголосовать за него. Повод для «радости» в том, что Рорабакер — «единственный последовательный критик политики Вашингтона на российском направлении». Этот политик почти 30 лет транслирует идею: внешняя политика России вызывает вопросы, но эта страна не враг США. За свои взгляды он получил в англоязычных СМИ титул «любимого конгрессмена» президента РФ Владимира Путина. Конгрессмен входит в комитет по международным делам и, в частности, курирует отношения с Россией. В марте 2014 года Дейна Рорабакер стал одним из 19 конгрессменов, голосовавших против санкций в отношении РФ. В декабре того же года он оказался одним из десяти членов Палаты представителей, проголосовавших против принятия Конгрессом резолюции № 758. В этом документе Россия обвиняется, в частности, в «насильственной оккупации и незаконной аннексии Крыма».

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 505 от 16 ноября 2018 года

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Просмотров: 30 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:25

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