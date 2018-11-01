Опять всё по кругу?

Вопрос РУСАДА снова накаляет обстановку

Чем меньше времени остается до открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио (они стартуют 24 июля 2020 года), тем тревожней становится за спортсменов нашей страны. Хотя за два года после летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в стране многое сделано для искоренения допинга, западный спортивный мир старается не замечать этих изменений, не признавая в полных правах наших атлетов и паралимпийцев.

Совещание в Белом доме

Казалось бы, после зимних Олимпийский игр в южнокорейском Пхёнчхане-2018 подул свежий ветер в отношениях между МОК, ВАДА и российским спортом. Заокеанские «хранители чистоты спорта» даже не против восстановления РУСАДА, но при условии, что перед ними откроют двери Московской антидопинговой лаборатории, опечатанной следственным комитетом, ведущим дело против Родченкова, до 31 декабря нынешнего года. Именно после этого шага по инициативе американской стороны в Белом доме собирается форум всех противников восстановления РУСАДА. Тем более что они-то в курсе дела, как набирает силу новая молодёжная волна нашего спорта. Ведь талантливые парни и девушки избежали «щедрых подарков от Родченкова и его единомышленников».

Как нам стало известно из достоверных, но не официальных источников, российская сторона вовремя откроет опечатанные материалы в Москве. Но при условии, что Запад возвращает в Россию беглого Родченкова. Однако, состоится ли этот обмен, сейчас сказать сложно. Если нет, то это может послужить причиной, что в Японии не примут старт, как это было в Бразилии, не только легкоатлеты и тяжёлоатлеты, но и вся олимпийская сборная России.

Но тем временем подготовка к Токио продолжается, и лучшим её показателем являются состоявшиеся недавно чемпионаты мира по велоспорту на шоссе и тяжёлой атлетике. Именно по тем видам спорта, в которых всегда были на виду в СССР, а затем и на Украине крымские мастера. Сейчас же о них ничего не слышно. Впрочем, и о россиянах, которые всегда были законодателями мод на помосте, слышно редко. Теперь нашим мастерам и их наставникам приходиться постоянно, образно говоря, дуть на холодную воду, чтобы их не обвинили в допинге. А как иначе можно объяснить тот факт, что, например, у американского велогонщика берут пробы на допинг один-два раза в год, а у российского — не менее десяти. И хотя иностранные спортсмены как принимали, так и принимают стимулирующие средства, попадаются на их применении, дисквалифицируются, но не поднимается особого шума, что они дискредитируют этим тот или иной вид спорта. Но если на этом «прокалывается» россиянин, то сразу же наши «заклятые друзья» настаивают на коллективной ответственности...

Без единой награды

Сорок четыре российских велогонщика отправились в австрийские Альпы, где в районе Инсбрука проходил чемпионат мира по велоспорту на шоссе среди мужчин и женщин, первенство мира среди «андеров» (гонщики до 23-х лет) и юниоров, на которых разыгрывалось 14 комплектов наград. Поездка оказалась нулевой, в активе наших профессионалов, как у мужчин, так и у женщин, ни одной медали. У представителей сильного пола в индивидуальной гонке с раздельного старта на 52,1 км наш Павел Сиваков отстал от нового чемпиона мира австралийца Роана Денниса почти на шесть минут и занял 33-е место. А в групповой гонке на 258 км, где победил испанец Алехандро Вальверде, россиянин Сергей Чернецкий был на финише 25-м, отстав от победителя ровно на две минуты. На этом плачевном фоне наша представительница прекрасного пола Анастасия Яковенко смотрелась чуть ли не как героиня: 32-е место в разделке на 27,7 км и 15-е — в групповой гонке, а чемпионками мира стали, соответственно, голландки — Аннемик ван Флейтен и Анна ванн дер Брегтен. Поэтому не удивляйтесь, что сборная Нидерландов первенствовала в общекомандном зачёте (2 золотые + 3 серебряные + 2 бронзовые = 7 медалей), оставив за спиной австралийцев и немцев (1 + 1 + 0 = 2), бельгийцев (1 + 0 + 1 = 2), испанцев (1 + 0 + 0 = 1), французов (0 + 1 + 0 = 1).

Увы, наши гонщики ещё раз продемонстрировали слабую езду в горах, где проходят все крупнейшие мировые велотуры. Недаром же Федерация велоспорта России вынашивает планы по созданию специальной велобазы в Судаке для подготовки гонщиков в сборную страны. Но почему-то решила, что её за счёт своего бюджета должны создавать крымчане. И сразу же все прожекты окунулись в густой туман. И ещё мы понимаем, что наши «профи» испытывают сильнейшую конкуренцию со стороны европейских соперников, у которых шоссейный велоспорт уже отсчитывает почти двухсотлетие. Но кто даст ответ, почему у нас нет ни одной награды не только в состязаниях «андеров» (лучшие из них уже давно на контрактах в профессиональных «велоконюшнях), но и у юниоров, которые пока остаются любителями. Нас, например, волнует дальнейшая судьба юниорки Айгуль Гареевой, которая сейчас в Австрии была седьмой в гонке на время и восьмой — в групповой гонке, отстав от победительниц не на минуты, а на доли секунды. Смогут ли отечественные специалисты довести её до вершин мирового велоспорта?

Два года «отсидки»

Именно столько лет не выходили на международный помост российские тяжёлоатлеты, которых, пользуясь принципом коллективной ответственности, за допинговые грешки предшественников международная федерация не допустила к олимпийскому турниру в Рио-де-Жанейро-2016, к чемпионату мира в США-2017. И вот теперь «напуганная» этой дисквалификацией сборная России в полном составе прибыла на чемпионат мира — 2018 в Туркмению, где в Ашхабаде, впервые в истории, оспаривали 20 комплектов медалей в различных категориях. На мировом помосте мало что изменилось за два года отсутствия россиян. Вне конкуренции остаются китайцы, в рядах которых ныне 7 чемпионов мира, причём не только тех, кто уже был олимпийским и мировым чемпионом, но и талантливых новичков. Мечтали китайцы завоевать и восьмое золото, рассчитывая на мастерство олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро Мен Супин (свыше 87 кг), которая была готова побить мировые рекорды в рывке, толчке и в двоеборье.

Но она не сумела выдержать натиск четырёхкратной чемпионки мира россиянки Татьяны Кашириной. Рывок. Мен фиксирует рекордный результат — 143 кг, Таня его улучшает на два килограмма — 145. Толчок. Китаянка поднимает 184 кг, россиянка тут же улучшает мировой рекорд до 185 кг и в сумме двоеборья — 330 кг. У Мен Супин, которая легче Кашириной на сто граммов, остаётся последняя попытка, и она толкает с груди штангу весом в 188 кг, но удержать её над головой не в состоянии, и наша Таня в пятый раз становится чемпионкой мира. В тот вечер она переписала всю таблицу мировых рекордов. До этого чемпионом мира в весе до 89 кг стал Артём Окулов, показавший в двоеборье 372 кг. Увы, больше никто из россиян не сумел подобраться к пьедесталу почёта, и два «золота» позволили сборной России в общекомандном зачёте стать четвёртой, пропустив вперёд не только китайцев (7 золотых + 8 серебряных + 4 бронзовые = 19 медалей), но и тайцев (3 + 0 + 3 = 6) с иранцами (2 + 0 + 1 = 3). У тайцев отлично выступали женщины, а у иранцев — мужчины.